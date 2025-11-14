Hindustan Hindi News
राजस्थान में सुबह-शाम बढ़ी ठिठुरन, दिन में सुहानी धूप; सिरोही में सबसे ठंडा दिन,जानिए अगले 4 दिन कैसा रहेगा मौसम

संक्षेप: राजस्थान में सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखाने लगी है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिसके कारण सुबह और शाम के समय तीखी सर्द हवाओं के बीच लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है।

Fri, 14 Nov 2025 09:53 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान में सर्दी एक बार फिर अपने तेवर दिखाने लगी है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है, जिसके कारण सुबह और शाम के समय तीखी सर्द हवाओं के बीच लोगों को ठिठुरन का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि दोपहर होते-होते सूर्य की तेज किरणें मौसम को काफी सुहाना बना देती हैं। इस बार ऊपरी राजस्थान से लेकर दक्षिणी राजस्थान तक तापमान में गिरावट का असर साफ दिख रहा है।

गुरुवार को राज्य में सबसे ठंडा दिन सिरोही में रहा, जहां अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे दर्ज किया गया। सिरोही में दिन का तापमान गिरकर 23.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जो इस सीजन के सबसे कम अधिकतम तापमानों में से एक है। उधर, शेखावाटी क्षेत्र में न्यूनतम तापमान लगातार 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे बना हुआ है, जिससे सुबह और देर रात कड़ाके की ठंड महसूस की जा रही है।

गुरुवार की रात फतेहपुर में न्यूनतम तापमान सर्वाधिक गिरावट के साथ 7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। फतेहपुर लगातार राजस्थान के सबसे ठंडे स्थानों में शामिल रहता है और इस बार भी मौसम ने अपनी परंपरागत ठिठुरन बरकरार रखी।

इसके अलावा बारां में 9.8 डिग्री, चूरू में 9.7, सीकर में 9.4, पिलानी में 9.8 और नागौर में न्यूनतम तापमान 8.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन शहरों में सुबह-सुबह घना कोहरा तो नहीं, लेकिन तेज सर्द हवाएं चलने से लोगों को घरों से निकलने में कठिनाई हुई।

सीकर, झुंझुनूं और पिलानी में सुबह-शाम शीतलहर जैसी स्थिति देखने को मिली। इन इलाकों में हवा की गति और तापमान दोनों सर्दी को और तीखा बना रहे हैं।

हालांकि सुबह-शाम सर्दी अपने चरम पर रहने के बावजूद दिनभर तेज धूप मौसम को राहत दे रही है। प्रदेश के अधिकांश शहरों में दिन का तापमान 27 से 31 डिग्री सेल्सियस के बीच रिकॉर्ड किया गया।

जैसलमेर में अधिकतम तापमान 33.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो राज्य में सबसे गर्म शहरों में से एक बना। जोधपुर में दिन का तापमान 30.8, बीकानेर में 29.8, चूरू में 29.3 और गंगानगर में 28.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

नागौर में अधिकतम तापमान 30 डिग्री, उदयपुर में 28, कोटा में 29, सीकर में 27 और जयपुर में 29 डिग्री सेल्सियस रहा। अलवर में 27, पिलानी में 28.5, अजमेर में 28.6 और बारां में 28.8 डिग्री सेल्सियस का तापमान रिकॉर्ड किया गया।

इन सभी शहरों में दोपहर के समय धूप निकलने के कारण लोगों को हल्की गर्माहट महसूस हुई और बाजारों, सड़कों पर सामान्य भीड़ दिखी।

मौसम विज्ञान केंद्र, जयपुर ने अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम शुष्क और आसमान साफ रहने की संभावना जताई है। ठंडी उत्तरी हवाओं के प्रभाव से रात के तापमान में 2 डिग्री तक और गिरावट हो सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि नवंबर के दूसरे पखवाड़े में सर्दी सामान्यतः तेज होती है, लेकिन इस बार तापमान औसत से 2 से 4 डिग्री कम चल रहा है। इससे शीतलहर जैसी स्थिति कई जिलों में बन सकती है।

डॉक्टरों ने सुबह के समय अत्यधिक ठंड के कारण बुजुर्गों, बच्चों और श्वसन रोगियों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी है। सुबह की सैर और तेज हवाओं में बाहर निकलने से परहेज करने की हिदायत दी गई है।

राजस्थान में सर्दी इस समय तेज रफ्तार पकड़ चुकी है। सुबह-शाम की ठिठुरन और दिन की सुहानी धूप के बीच तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। अगले कुछ दिनों में ठंड और बढ़ने की संभावना है, जिससे सर्दियों का मौसम और भी कड़ा महसूस होगा।

