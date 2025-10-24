वेस्टर्न डिस्टरबेंस के बाद ठंडी हवाओं का असर, राजस्थान में सर्दी चढ़ी; दक्षिण में बनेगा बारिश का सिस्टम

संक्षेप: राजस्थान में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलने लगा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के गुजरने और उत्तरी हवाओं के दोबारा सक्रिय होने के बाद प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है।

राजस्थान में मौसम का मिजाज अब पूरी तरह बदलने लगा है। वेस्टर्न डिस्टरबेंस (पश्चिमी विक्षोभ) के गुजरने और उत्तरी हवाओं के दोबारा सक्रिय होने के बाद प्रदेश में सर्दी ने दस्तक दे दी है। खासकर शेखावाटी क्षेत्र के जिलों में रात के तापमान में तेज गिरावट दर्ज की गई है। सीकर, चूरू और पिलानी जैसे इलाकों में रात का तापमान 13 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे ठिठुरन बढ़ गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, राज्य में अगले कुछ दिनों तक न्यूनतम तापमान में गिरावट का दौर जारी रहेगा। वहीं, 26 अक्टूबर से कोटा और उदयपुर संभाग में एक नया वेदर सिस्टम सक्रिय होगा, जिससे दक्षिणी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की बारिश की संभावना बन रही है।

पिछले 24 घंटों में सबसे कम तापमान सीकर में 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से करीब 5 डिग्री सेल्सियस नीचे रहा। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि उत्तरी हवाओं के तेज बहने और साफ आसमान के कारण रात में तापमान में तेजी से गिरावट हो रही है। सीकर में सुबह और शाम को ठंडी हवाएं चल रही हैं, जबकि दिन में हल्की गर्म धूप से कुछ राहत बनी हुई है।

चूरू, पिलानी और झुंझुनूं जिलों में भी तापमान 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास दर्ज हुआ है। इन इलाकों में अब लोग सुबह-शाम गरम कपड़ों का सहारा लेने लगे हैं।

हालांकि, पश्चिमी राजस्थान के शहरों में दिन का तापमान अभी भी ऊंचा बना हुआ है। गुरुवार को बाड़मेर में दिन का अधिकतम तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो राज्य में सबसे अधिक रहा। जैसलमेर में 36.3, जोधपुर में 35, गंगानगर में 35.3, बीकानेर में 34.8, चूरू में 34.6, जबकि जयपुर और अजमेर में 32.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया।

इससे साफ है कि फिलहाल दिन में हल्की गर्मी बनी हुई है, लेकिन सुबह-शाम सर्दी का असर अब पूरे राजस्थान में महसूस किया जा रहा है।

मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक, अरब सागर में बना डिप्रेशन सिस्टम और बंगाल की खाड़ी में सक्रिय लो-प्रेशर सिस्टम 26 अक्टूबर से राजस्थान के दक्षिणी हिस्सों को प्रभावित करेगा।

इसका असर मुख्य रूप से उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ और झालावाड़ जिलों में देखने को मिल सकता है। यहां 26 से 28 अक्टूबर के बीच आसमान में बादल छाने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के जयपुर केंद्र के अनुसार, अगले कुछ दिनों में प्रदेश के उत्तरी और पूर्वी हिस्सों में रात का तापमान 2 से 3 डिग्री तक और गिर सकता है। वहीं, सुबह के समय कोहरा और धुंध की स्थिति भी देखने को मिल सकती है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में तापमान में गिरावट का यह रुझान सर्दी के आगमन का शुरुआती संकेत है। नवंबर के पहले हफ्ते से राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में ठंड का असर और गहराने लगेगा।