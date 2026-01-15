Hindustan Hindi News
शीतलहर का असर कम, राजस्थान में दिन की सर्दी घटी; मौसम विभाग ने जारी किया नया अलर्ट

राजस्थान में बीते कई दिनों से जारी कड़ाके की ठंड के बाद अब मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी है। राज्य के अधिकांश जिलों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है, 

Jan 15, 2026 09:45 am IST
राजस्थान में पिछले कई दिनों से जारी हाड़ कंपाने वाली ठंड और शीत लहर के दौर पर फिलहाल ब्रेक लगता नजर आ रहा है। मरुधरा के निवासियों के लिए राहत की खबर यह है कि राज्य के अधिकांश हिस्सों में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। हालांकि सुबह और रात की ठंड अभी भी बरकरार है, लेकिन दिन में चटख धूप खिलने से जनजीवन पटरी पर लौटने लगा है। मौसम विभाग (IMD) के अनुसार, यह राहत 18 जनवरी तक जारी रह सकती है, जिसके बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) प्रदेश में मौसम का मिजाज फिर से बदल सकता है।

तापमान में उछाल और ठिठुरन में कमी

बीते 24 घंटों के दौरान उत्तरी हवाओं की रफ्तार सुस्त पड़ने से शेखावाटी अंचल सहित पूरे प्रदेश में दिन की सर्दी कम हुई है। सीकर, चूरू, और पिलानी जैसे क्षेत्र, जो पिछले सप्ताह तक जमाव बिंदु (0°C) के नीचे ठिठुर रहे थे, वहां अब न्यूनतम पारा 4 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच पहुंच गया है। धूप के प्रभाव के कारण दिन के अधिकतम तापमान में भी काफी सुधार देखा गया है। बुधवार को प्रदेश का सबसे गर्म इलाका डूंगरपुर रहा, जहां तापमान 28.0 डिग्री सेल्सियस तक जा पहुंचा, जबकि बाड़मेर में यह 27.4 डिग्री दर्ज किया गया।

कोहरा और ओस का असर

भले ही दिन में धूप राहत दे रही हो, लेकिन सुबह के समय अभी भी हल्का कोहरा और ओस की स्थिति बनी हुई है। अलवर और आसपास के मैदानी इलाकों में सुबह दृश्यता (Visibility) 300 मीटर तक दर्ज की गई। खेतों में खड़ी फसलों और घरों के बाहर खड़े वाहनों पर ओस की बूंदें जमी हुई देखी गईं, जो सुबह के समय कड़ाके की ठंड का अहसास करा रही हैं। किसानों के अनुसार, यह ओस फसलों के लिए फायदेमंद है, लेकिन शीतलहर का डर अभी भी बना हुआ है।

प्रमुख शहरों का तापमान एक नज़र में

मौसम विभाग की ताजा रिपोर्ट के अनुसार, प्रदेश के विभिन्न शहरों में तापमान की स्थिति कुछ इस प्रकार रही:

| शहर | न्यूनतम तापमान (°C) | अधिकतम तापमान (°C) |

|---|---|---|

| जयपुर | 10.4 | 23.8 |

| बीकानेर | 5.5 | 24.0 |

| माउंट आबू | 2.4 | 19.6 |

| फतेहपुर | 2.2 | - |

| लूनकरनसर | 1.4 (सबसे कम) | - |

| जैसलमेर | 4.7 | 24.9 |

| अजमेर | 8.4 | 25.0 |

19 जनवरी से फिर बदलेगा मिजाज

मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि वर्तमान में उत्तर भारत में कोई सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ नहीं होने के कारण मौसम शुष्क बना हुआ है। लेकिन यह शांति ज्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली। 19 जनवरी से एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से उत्तरी और पश्चिमी राजस्थान के आसमान में बादलों की आवाजाही शुरू होगी, जिससे दिन के तापमान में गिरावट आ सकती है और कहीं-कहीं हल्की बूंदाबांदी की संभावना भी बन रही है।

आगामी 5 दिनों का पूर्वानुमान

मौसम विभाग के अनुसार, अगले 48 घंटों में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की और बढ़ोतरी हो सकती है। हालांकि, जयपुर और भरतपुर संभाग के कुछ हिस्सों में स्थानीय प्रभाव के कारण हल्की बूंदाबांदी हो सकती है। उत्तरी जिलों जैसे श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और नागौर में अगले दो दिनों तक सुबह के समय मध्यम दर्जे का कोहरा और छिटपुट शीतलहर चलने की चेतावनी (Yellow Alert) जारी की गई है।

आमजन और किसानों के लिए सलाह

डॉक्टरों ने सलाह दी है कि तापमान में हो रहे इस उतार-चढ़ाव के कारण मौसमी बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है, विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों को सुबह-शाम की ठंड से बचाव करना चाहिए। वहीं, कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि यदि 19 जनवरी के बाद बारिश होती है, तो यह रबी की फसलों (गेहूं, सरसों, चना) के लिए 'मावट' के रूप में अमृत के समान होगी।

फिलहाल, राजस्थान के लोग खिली हुई धूप का आनंद ले रहे हैं, लेकिन 19 जनवरी की संभावित आहट ने एक बार फिर जैकेट और स्वेटर की जरूरत बढ़ाने के संकेत दे दिए हैं।

