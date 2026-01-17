पाला, कोल्ड-वेव और अब बारिश; राजस्थान में मौसम का नया चरण
राजस्थान में शीतलहर के बीच अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार शनिवार से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है,
राजस्थान में शीतलहर के बीच अब मौसम में बदलाव के संकेत मिलने लगे हैं। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार शनिवार से राज्य में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके असर से तापमान में धीरे-धीरे बढ़ोतरी होने की संभावना है। वहीं उत्तर-पश्चिमी जिलों में हल्के बादल छा सकते हैं और 22 व 23 जनवरी को कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी भी हो सकती है।
शुक्रवार को प्रदेश के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड दर्ज की गई। राज्य के 10 शहरों का न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। सबसे ज्यादा ठंडे इलाके अलवर और फतेहपुर रहे, जहां न्यूनतम तापमान करीब 3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा सीकर, करौली और आसपास के क्षेत्रों में भी सुबह के समय तेज सर्दी का असर देखने को मिला।
ग्रामीण इलाकों में पाला, ओस जमी बर्फ में बदली
हनुमानगढ़, अलवर के ग्रामीण इलाकों और आसपास के क्षेत्रों में पाला पड़ने की स्थिति बनी। खेतों और खुले इलाकों में ओस की बूंदें जमकर बर्फ में तब्दील हो गईं, जिससे फसलों को नुकसान की आशंका भी जताई जा रही है। किसानों के लिए यह स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है, हालांकि दिन में धूप निकलने से कुछ राहत जरूर मिली।
बीते 24 घंटों के दौरान बीकानेर, चूरू, सीकर, अलवर, जयपुर, झुंझुनूं, श्रीगंगानगर और नागौर जिलों में कोल्ड-वेव का असर दर्ज किया गया। सुबह और रात के समय सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी, जबकि दिन में मौसम अपेक्षाकृत बेहतर रहा।
दिन में धूप से राहत, अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर
दिन में खिली धूप ने लोगों को ठंड से कुछ राहत दी। प्रदेश के सभी शहरों का अधिकतम तापमान 21 से 30 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया। सबसे अधिक अधिकतम तापमान 29.6 डिग्री सेल्सियस जोधपुर और बाड़मेर जिलों में रिकॉर्ड किया गया। मौसम विभाग के अनुसार दिन में सर्द हवाओं का प्रभाव कम होने और धूप निकलने के कारण अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ।
हालांकि, सुबह और शाम के समय ठंड का असर अब भी बना हुआ है। खुले इलाकों और ग्रामीण क्षेत्रों में तापमान तेजी से गिर रहा है, जिससे लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेने को मजबूर हैं।
पश्चिमी विक्षोभ से बढ़ेगा तापमान, बादलों की आवाजाही
मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के मुताबिक आज से राज्य में एक हल्के प्रभाव का पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके असर से बीकानेर और जयपुर संभाग के क्षेत्रों में ऊंचाई पर हल्के बादल छा सकते हैं। साथ ही न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी होने की संभावना जताई गई है।
मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस बदलाव के बाद राज्य में सुबह और शाम की सर्दी का असर कुछ हद तक कम हो जाएगा। हालांकि ठंड पूरी तरह से खत्म नहीं होगी और रात के समय ठिठुरन बनी रह सकती है।
22 से 24 जनवरी के बीच बारिश के आसार
मौसम विभाग ने 22 से 24 जनवरी के बीच एक और पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने की संभावना जताई है। इस सिस्टम का असर राजस्थान में ज्यादा देखने को मिल सकता है। इसके चलते राज्य के कुछ हिस्सों में हल्की बारिश या बूंदाबांदी हो सकती है। विशेषकर उत्तर और पूर्वी राजस्थान में बादलों की आवाजाही के साथ मौसम में नमी बढ़ने की संभावना है।
बारिश की स्थिति बनने पर तापमान में और उतार-चढ़ाव देखने को मिल सकता है। दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में हल्की बढ़ोतरी के आसार हैं।
आने वाले दिनों में कैसा रहेगा मौसम
कुल मिलाकर, राजस्थान में अगले कुछ दिनों में मौसम का मिजाज बदलता नजर आएगा। जहां एक ओर कड़ाके की सर्दी से धीरे-धीरे राहत मिलने की उम्मीद है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ के असर से बादल और हल्की बारिश की संभावना भी बनी हुई है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और सुबह-शाम ठंड से बचाव के लिए आवश्यक सावधानियां बरतने की सलाह दी है
