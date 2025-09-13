rajasthan weather cold nights temperature drop rain update september forecast राजस्थान में बढ़ी रात की ठंडक, तापमान में गिरावट; 17 सितंबर से फिर बदलेगा मौसम का मिजाज, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान में मानसून की सक्रियता कम होने के बाद मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। बारिश थमने के साथ ही अब रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरSat, 13 Sep 2025 09:09 AM
राजस्थान में मानसून की सक्रियता कम होने के बाद मौसम में बदलाव का दौर शुरू हो गया है। बारिश थमने के साथ ही अब रात के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो रही है। प्रदेश के कई हिस्सों में रातें ठंडी होने लगी हैं और तापमान सामान्य से नीचे पहुंच गया है। मौसम विभाग के मुताबिक, आने वाले दिनों में प्रदेश के कुछ जिलों में हल्की बारिश भी देखने को मिल सकती है। फिलहाल दिन और रात के तापमान में बड़ा अंतर बना हुआ है।

राजस्थान में इन दिनों सबसे ज्यादा ठंडी रात सिरोही जिले में दर्ज की जा रही है। यहां न्यूनतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस से नीचे चला गया है। बीते 24 घंटे में सिरोही का तापमान 18.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड हुआ, जो इस सीजन का सबसे कम है। इसके अलावा पाली में न्यूनतम तापमान 21.9, प्रतापगढ़ और उदयपुर में 21.6, भीलवाड़ा और टोंक में 22.6, अजमेर में 22.5 और जयपुर व अलवर में 25 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ।

प्रदेश में दिन के समय धूप खिली रही और अधिकांश जगहों पर तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज हुआ। चूरू, बीकानेर, गंगानगर, पिलानी और अलवर में अधिकतम तापमान 35 से 37 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। श्रीगंगानगर में पारा 36.5 डिग्री तक पहुंचा। हालांकि, रात के समय ठंडी हवाओं के असर से तापमान तेजी से नीचे उतर रहा है। यह स्थिति खासतौर पर अरावली और दक्षिणी राजस्थान में देखने को मिल रही है।

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि प्रदेश में अगले तीन से चार दिन मौसम शुष्क रहने की संभावना है। इस दौरान दिन के तापमान में हल्का उतार-चढ़ाव हो सकता है, लेकिन रात का तापमान सामान्य से नीचे ही रहने का अनुमान है। उन्होंने कहा कि 17 सितंबर से एक कमजोर पश्चिमी विक्षोभ और सिस्टम राजस्थान को प्रभावित करेगा। इसके चलते दक्षिण और दक्षिण-पूर्वी जिलों में हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है।

17 सितंबर से सक्रिय होने वाले सिस्टम का असर उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, सिरोही और बारां-कोटा बेल्ट पर सबसे ज्यादा रहेगा। इन जिलों में बूंदाबांदी से लेकर हल्की बारिश तक के आसार हैं। हालांकि, यह सिस्टम ज्यादा मजबूत नहीं है, इसलिए तेज बारिश की संभावना नहीं है। मौसम विभाग का कहना है कि 20 सितंबर तक प्रदेश के अन्य हिस्सों में मौसम शुष्क ही रहेगा।

बारिश थमने और तापमान गिरने से राजस्थान में मौसम सुहावना हो गया है। दिन में हल्की गर्माहट और रात में ठंडी हवाओं का अहसास लोगों को राहत दे रहा है। ग्रामीण इलाकों में सुबह-शाम ओस जमने लगी है। किसानों के लिए यह मौसम फायदेमंद माना जा रहा है, क्योंकि खरीफ की फसलों की कटाई से पहले अत्यधिक बारिश का दबाव नहीं रहेगा। वहीं, तापमान घटने से सब्जियों की पैदावार पर भी सकारात्मक असर पड़ने की उम्मीद है।

मौसम विभाग के अनुसार, अगले हफ्ते राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में दिन का तापमान 34 से 36 डिग्री सेल्सियस और रात का तापमान 20 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने की संभावना है। पश्चिमी राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर और जोधपुर में दिन का तापमान कुछ और बढ़ सकता है। वहीं, दक्षिणी जिलों में 17 से 19 सितंबर के बीच रुक-रुक कर बारिश का दौर देखने को मिल सकता है।

