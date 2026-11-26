प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा।

प्रदेश में सर्दी का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया।

राजस्थान में सर्दी का असर अब धीरे-धीरे तेज होने लगा है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के चलते प्रदेश के कई हिस्सों में रात के तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। सुबह और शाम के समय चल रही ठंडी हवाओं ने लोगों को गर्म कपड़े निकालने पर मजबूर कर दिया है। शेखावाटी में सर्दी का सबसे ज्यादा असर देखने को मिल रहा है। सीकर जिले के फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। बुधवार रात यहां पारा 3.6 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया।

प्रदेश के ज्यादातर शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई। बाड़मेर और जैसलमेर को छोड़कर बाकी सभी शहरों में रात का तापमान 15 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा। मौसम में आए इस बदलाव के कारण रात के साथ सुबह भी ठिठुरन बढ़ने लगी है। मौसम विभाग के अनुसार आगामी एक सप्ताह तक प्रदेश में मौसम मुख्य रूप से साफ रहने का अनुमान है। इस दौरान सुबह और शाम ठंडी हवाओं का प्रभाव बना रह सकता है।

शेखावाटी में सबसे ज्यादा ठंड, फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन पारा 5 डिग्री से नीचे प्रदेश में सर्दी का सबसे ज्यादा असर शेखावाटी क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। फतेहपुर में लगातार तीसरे दिन न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से कम दर्ज किया गया। बुधवार को यहां रात का पारा गिरकर 3.6 डिग्री सेल्सियस पर आ गया। वहीं, नागौर में न्यूनतम तापमान 6.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। सीकर में पिछले छह दिनों से ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है।

बुधवार को शेखावाटी के अलावा बीकानेर संभाग और पूर्वी राजस्थान के भरतपुर तथा जयपुर संभाग के कई इलाकों में भी ठंडी हवाओं का प्रभाव रहा। शाम ढलने के साथ तापमान में गिरावट महसूस की गई। खासकर खुले इलाकों में ठंडी हवा के कारण लोगों को ज्यादा परेशानी हुई।

जयपुर में सीजन की सबसे ठंडी रात, 11.8 डिग्री रहा न्यूनतम तापमान राजधानी जयपुर में भी सर्दी ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। बुधवार शाम को चली हल्की से मध्यम ठंडी हवाओं के बाद रात के तापमान में गिरावट दर्ज की गई। जयपुर में न्यूनतम तापमान 11.8 डिग्री सेल्सियस रहा, जो इस सीजन में अब तक का सबसे कम तापमान है। हालांकि, दिन में तेज धूप निकलने और हवा की रफ्तार कमजोर रहने से लोगों को ठंड से राहत मिली। शहर में अधिकतम तापमान 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

कोटा में भी रात का पारा गिरा, अजमेर में सुबह-शाम ठंड कोटा में भी रात के तापमान में गिरावट का सिलसिला जारी है। यहां न्यूनतम तापमान एक डिग्री सेल्सियस गिरकर 10.8 डिग्री पर पहुंच गया। इससे पहले यह 12 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। अधिकतम तापमान में भी गिरावट आई। बुधवार को दिन का पारा 28 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि इससे पहले यह 28.7 डिग्री दर्ज किया गया था।

अजमेर में बुधवार को आसमान साफ रहा। यहां अधिकतम तापमान 28.9 डिग्री और न्यूनतम तापमान 9.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। दिन में धूप के कारण मौसम सामान्य रहा, लेकिन सुबह और रात के समय हल्की ठंड महसूस की गई।

अगले सात दिन कैसा रहेगा मौसम? मौसम विशेषज्ञों के अनुसार राजस्थान में अगले सात दिनों तक मौसम साफ रहने की संभावना है। इस अवधि में तापमान में किसी बड़े बदलाव के संकेत नहीं हैं। हालांकि, सुबह और शाम ठंडी हवाओं के कारण सर्दी का अहसास बना रहेगा। दिन में धूप निकलने से लोगों को राहत मिल सकती है।