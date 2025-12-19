राजस्थान में छाए बादल, तेज सर्दी से मिली मामूली राहत; साल के अंत तक सामान्य रहेगी ठंड

संक्षेप: उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब राजस्थान के मौसम पर भी साफ नजर आने लगा है। गुरुवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी तेज सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली।

उत्तर भारत में सक्रिय हुए वेस्टर्न डिस्टरबेंस का असर अब राजस्थान के मौसम पर भी साफ नजर आने लगा है। गुरुवार को राज्य के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में हल्के बादल छाए रहे, जिससे पिछले कुछ दिनों से जारी तेज सर्दी से लोगों को थोड़ी राहत मिली। बादलों की वजह से न्यूनतम तापमान में हल्की बढ़ोतरी दर्ज की गई, हालांकि दिन के तापमान में मामूली गिरावट देखने को मिली।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के प्रभाव से अगले कुछ दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में आसमान में हल्के बादल बने रहने की संभावना है। इससे सुबह और रात की ठंड में तीखापन कम रहेगा, जबकि दिन के समय धूप कुछ कमजोर रह सकती है। विशेषज्ञों का कहना है कि बादलों की मौजूदगी के कारण तापमान में अत्यधिक गिरावट की आशंका फिलहाल नहीं है।

गुरुवार को बादलों के कारण जयपुर, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, सीकर और नागौर सहित कई जिलों में दिन के समय धूप हल्की रही। धूप कमजोर पड़ने से अधिकतम तापमान में सामान्य से थोड़ी गिरावट दर्ज की गई, लेकिन न्यूनतम तापमान में हल्का इजाफा हुआ। इससे सुबह-शाम की कड़ाके की सर्दी से लोगों को कुछ राहत महसूस हुई।

हालांकि, प्रदेश के कुछ इलाकों में सर्दी का असर अभी भी बरकरार है। मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, गुरुवार को लूणकरणसर, फतेहपुर और नागौर में न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। फतेहपुर और नागौर प्रदेश के सबसे ठंडे शहर रहे, जहां न्यूनतम तापमान क्रमशः 4.3 और 4.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इन क्षेत्रों में सुबह के समय ठंड का असर ज्यादा रहा और लोग गर्म कपड़ों में नजर आए।

मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर ने राज्य के लिए अगले दो सप्ताह का पूर्वानुमान भी जारी किया है। विभाग के मुताबिक, 1 जनवरी 2026 तक प्रदेश में बारिश होने की संभावना बेहद कम है। इस दौरान मौसम सामान्यतः शुष्क और साफ रहने का अनुमान है। हालांकि, बीच-बीच में हल्के बादल छा सकते हैं, लेकिन किसी बड़े सिस्टम या बारिश की स्थिति फिलहाल नहीं बन रही है।

पूर्वानुमान में यह भी कहा गया है कि साल के अंत तक राजस्थान में सर्दी सामान्य स्तर पर बनी रहेगी। अधिकतम तापमान सामान्य से थोड़ा ऊपर दर्ज हो सकता है, जबकि न्यूनतम तापमान सामान्य के आसपास रहने की संभावना है। दिन के समय तेज धूप निकलने की उम्मीद है, जिससे दोपहर में हल्की गर्माहट महसूस हो सकती है।

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, फिलहाल प्रदेश में किसी तीव्र शीत लहर (कोल्ड वेव) की चेतावनी नहीं है। हालांकि, रात और सुबह के समय ठंड बनी रह सकती है, खासकर उत्तर और पश्चिमी राजस्थान के इलाकों में। ऐसे में लोगों को सुबह-शाम सावधानी बरतने और ठंड से बचाव के उपाय अपनाने की सलाह दी गई है।