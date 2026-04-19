बढ़ती गर्मी से बेहाल राजस्थान, चुरू में पारा 42.8 डिग्री, जनजीवन प्रभावित
आईएमडी के जयपुर केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, चूरू शनिवार को प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होकर 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चूरू में लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया।
राजस्थान में मौसम के तेवर तल्ख हो गए हैं और कई जगह दिन का तापमान सामान्य से अधिक दर्ज किया गया। शनिवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में सूरज की तपिश ने आम जनजीवन की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के अनुसार, राज्य के कई जिलों में पारा सामान्य से काफी ऊपर चला गया है, जिससे झुलसाने वाली गर्मी का अहसास हो रहा है।
आईएमडी के जयपुर केंद्र द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक, चूरू शनिवार को प्रदेश का सबसे गर्म इलाका रहा। यहां अधिकतम तापमान सामान्य से 3.1 डिग्री सेल्सियस अधिक दर्ज होकर 42.8 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। चूरू में लू के थपेड़ों ने लोगों को घरों में कैद होने पर मजबूर कर दिया।
कहां कितना तापमान?
गर्मी का असर केवल चूरू तक सीमित नहीं रहा, बल्कि दक्षिण और पश्चिमी राजस्थान भी भीषण गर्मी की चपेट में है। चित्तौड़गढ़ में तापमान 42.6 डिग्री सेल्सियस, बाड़मेर और कोटा में 42.2 डिग्री सेल्सियस, टोंक के वनस्थली में 42.1 डिग्री सेल्सियस जबकि अलवर में 41.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। जोधपुर और फलोदी में 41.4 डिग्री सेल्सियस, बीकानेर में 41 डिग्री सेल्सियस और जयपुर में 40.8 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। वहीं राज्य के अन्य हिस्सों में भी पारा 38 से 40 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है, जो सामान्य से अधिक है।
लोगों की दिनचर्या प्रभावित
चिलचिलाती धूप और बढ़ती तपिश ने लोगों की दिनचर्या को प्रभावित किया है। दोपहर 12 बजे से शाम 4 बजे तक बाजारों और मुख्य सड़कों पर आवाजाही पर असर पड़ा है। गर्मी से बचने के लिए बाजारों में लोग छतरियों, गमछों और सनग्लासेज के साथ नजर आ रहे हैं। विशेषकर दोपहिया वाहन चालक चेहरे को पूरी तरह ढककर बाहर निकल रहे हैं।
आईएमडी के अनुसार, आने वाले कुछ दिनों में गर्मी के तेवर और भी तीखे हो सकते हैं। आसमान साफ रहने के कारण तापमान में और बढ़ोतरी की संभावना जताई गई है। स्वास्थ्य विभाग ने भी लोगों को सलाह दी है कि वे पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और बहुत जरूरी होने पर ही दोपहर के समय घर से बाहर निकलें, ताकि लू लगने से बचा जा सके।
भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं
राजस्थान में प्री-मानसून गतिविधियों की अभी कोई आहट नहीं है, जिसके चलते फिलहाल इस भीषण गर्मी से राहत मिलने की कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है। किसानों के लिए भी यह बढ़ता तापमान चिंता का विषय बना हुआ है।
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