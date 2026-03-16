राजस्थान में मौसम ने ली करवट, हनुमानगढ़ में धूप के बीच गिरे ओले, पारा 3°C गिरा
राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बादल, तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला।
राजस्थान में गर्मी के बीच मौसम ने अचानक करवट ले ली है। प्रदेश के कई जिलों में बादल, तेज हवाओं और हल्की बारिश के साथ ओलावृष्टि का दौर देखने को मिला। उत्तर राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में रविवार को तेज धूप के बीच अचानक ओले गिरने से लोग हैरान रह गए। इस बदलाव का असर तापमान पर भी पड़ा और कई जगहों पर पारा करीब 3 डिग्री सेल्सियस तक गिर गया। मौसम विभाग ने अगले चार दिनों तक राज्य के विभिन्न हिस्सों में आंधी, बारिश और तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया है।
हनुमानगढ़ में धूप के बीच अचानक ओलावृष्टि
रविवार को हनुमानगढ़ जिले में सुबह से ही मौसम साफ था और तेज धूप निकल रही थी। दोपहर बाद अचानक आसमान में बादल छाए और कुछ ही देर में ओलावृष्टि शुरू हो गई। धूप के बीच ओले गिरने से लोग अचंभित रह गए। कई जगहों पर कुछ देर तक तेज हवा के साथ ओले गिरते रहे, जिससे सड़कों और खेतों में सफेद परत जैसी स्थिति बन गई।
स्थानीय लोगों के अनुसार यह बदलाव कुछ ही मिनटों में आया। पहले हल्की धूलभरी हवा चली और उसके बाद बादल घिर गए। देखते ही देखते आसमान से छोटे-छोटे ओले गिरने लगे। किसानों ने बताया कि इस मौसम बदलाव से फसलों पर असर पड़ने की आशंका भी है, हालांकि अभी बड़े नुकसान की सूचना नहीं है।
तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत
मौसम में आए इस अचानक बदलाव के कारण प्रदेश के कई जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार बादल और हवाओं के कारण अधिकतम तापमान में लगभग 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की कमी आई है। इससे पिछले कुछ दिनों से पड़ रही तेज गर्मी से लोगों को थोड़ी राहत मिली है।
हालांकि मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह राहत ज्यादा दिनों तक नहीं रहने वाली। बादलों का असर खत्म होने के बाद तापमान फिर से बढ़ने की संभावना है। पिछले दिनों प्रदेश के कई शहरों में तापमान 38 से 40 डिग्री के करीब पहुंच गया था, जिससे मार्च में ही गर्मी का असर तेज होने लगा था।
पश्चिमी विक्षोभ से बदला मौसम का मिजाज
मौसम विभाग के अनुसार राजस्थान में यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने के कारण आया है। इस सिस्टम के प्रभाव से राज्य के कई जिलों में बादल, तेज हवाएं और हल्की बारिश देखने को मिल रही है।
मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि उत्तर और पश्चिम राजस्थान के इलाकों में अगले कुछ दिनों तक मौसम अस्थिर बना रह सकता है। इस दौरान कई स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश, तेज हवाएं और कहीं-कहीं ओलावृष्टि भी हो सकती है।
चार दिन तक आंधी-बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग ने प्रदेश के कई जिलों के लिए चार दिनों तक मौसम खराब रहने का अनुमान जताया है। इस दौरान बीकानेर, जोधपुर, जयपुर और आसपास के क्षेत्रों में तेज हवाओं के साथ बादल छाए रहने और कहीं-कहीं हल्की बारिश की संभावना है।
विशेषज्ञों के मुताबिक 18 से 20 मार्च के बीच मौसम प्रणाली और सक्रिय हो सकती है, जिससे कुछ इलाकों में तेज हवा, गरज-चमक और बौछारें पड़ सकती हैं। हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की संभावना भी जताई गई है।
किसानों और आमजन के लिए सलाह
मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे मौसम के इस बदलाव को देखते हुए खेतों में रखी फसलों और कृषि उपकरणों को सुरक्षित रखें। तेज हवा और ओलावृष्टि से नुकसान की आशंका रहती है।
वहीं आम लोगों को भी सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तेज आंधी के दौरान पेड़ों या कमजोर संरचनाओं के पास खड़े होने से बचने और बिजली गिरने की आशंका के समय खुले स्थानों से दूर रहने की हिदायत दी गई है।
आने वाले दिनों में फिर बढ़ेगी गर्मी
हालांकि मौसम विभाग का अनुमान है कि यह बदलाव अस्थायी है। अगले कुछ दिनों में बादल और बारिश का असर कम होने के बाद तापमान फिर से बढ़ सकता है। मार्च के दूसरे पखवाड़े में राजस्थान के कई हिस्सों में गर्मी का असर तेज होने की संभावना जताई जा रही है।
इस तरह प्रदेश में फिलहाल मौसम का मिजाज पूरी तरह बदलता हुआ नजर आ रहा है—कहीं धूप, कहीं बारिश और कहीं ओलावृष्टि। आने वाले चार दिन प्रदेश के मौसम के लिहाज से महत्वपूर्ण रहने वाले हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।