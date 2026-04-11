राजस्थान में बदलेगा मौसम का मिजाज, बादल छाने के आसार, दिन में गर्मी तेज
राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलाव की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के कारण दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब आसमान में बादल छाने की संभावना जताई जा रही है।
राजस्थान में एक बार फिर मौसम बदलाव की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश में पिछले कुछ दिनों से तेज धूप के कारण दिन का तापमान लगातार बढ़ रहा है, लेकिन अब आसमान में बादल छाने की संभावना जताई जा रही है। मौसम विभाग के अनुसार, आने वाले दिनों में कई जिलों में आंशिक बादल दिखाई दे सकते हैं, जिससे गर्मी से थोड़ी राहत मिल सकती है।
पश्चिमी विक्षोभ का असर खत्म, फिर बढ़ी गर्मी
बीते दिनों सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के कारण प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश, आंधी और ओलावृष्टि हुई थी। इससे तापमान में गिरावट आई थी और मौसम सुहावना बना रहा। लेकिन अब यह सिस्टम कमजोर पड़ चुका है, जिसके चलते एक बार फिर तेज धूप ने असर दिखाना शुरू कर दिया है।
2 से 3 डिग्री तक बढ़ा तापमान, गर्म हवाओं ने बढ़ाई परेशानी
मौसम विभाग के आंकड़ों के अनुसार, प्रदेश के कई शहरों में दिन का तापमान 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ गया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर, जैसलमेर और बीकानेर जैसे इलाकों में गर्मी का असर ज्यादा देखने को मिल रहा है। दोपहर के समय गर्म हवाएं लोगों को परेशान कर रही हैं और बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है।
आंशिक बादलों से मिल सकती है राहत
हालांकि मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि वातावरण में नमी बनी हुई है, जिससे आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं। इससे तापमान में ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी नहीं होगी, लेकिन उमस और गर्मी का मिला-जुला असर बना रहेगा।
कुछ संभागों में हल्की बूंदाबांदी के संकेत
जयपुर, अजमेर, कोटा और भरतपुर संभाग के कुछ इलाकों में अगले 2-3 दिनों में हल्के बादल और कहीं-कहीं बूंदाबांदी की संभावना जताई गई है। हालांकि व्यापक बारिश के संकेत नहीं हैं, लेकिन बदलते मौसम के कारण दिन और रात के तापमान में उतार-चढ़ाव जारी रहेगा।
अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में बढ़ेगी गर्मी
मौसम विभाग का अनुमान है कि अप्रैल के दूसरे पखवाड़े में गर्मी धीरे-धीरे अपने तेवर दिखाने लगेगी। इस दौरान तापमान में तेजी से बढ़ोतरी हो सकती है और कई इलाकों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच सकता है।
फिलहाल हीटवेव नहीं, लेकिन सतर्क रहने की जरूरत
विशेषज्ञों के अनुसार अभी प्रदेश में हीटवेव जैसी स्थिति नहीं है, लेकिन साफ आसमान और तेज धूप के चलते तापमान लगातार बढ़ सकता है। यदि बादलों की सक्रियता कम हुई तो गर्मी और ज्यादा तीखी हो सकती है।
किसानों और आम लोगों के लिए मिला-जुला असर
मौसम के इस बदलते रुख का असर किसानों और आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। जहां तेज धूप फसलों के लिए नुकसानदायक हो सकती है, वहीं बादलों की मौजूदगी से कुछ राहत मिलने की उम्मीद भी बनी हुई है।
स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह—धूप से बचें, पानी ज्यादा पिएं
स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों को सलाह दी है कि दोपहर के समय धूप में बाहर निकलने से बचें, पर्याप्त मात्रा में पानी पिएं और खुद को हाइड्रेट रखें। बच्चों और बुजुर्गों को विशेष सावधानी बरतने की जरूरत है।
गर्मी और बादलों का मिला-जुला दौर जारी
कुल मिलाकर राजस्थान में फिलहाल गर्मी और बादलों का मिला-जुला मौसम देखने को मिलेगा। दिन में तेज धूप के कारण तापमान बढ़ेगा, जबकि बीच-बीच में बादलों की आवाजाही से थोड़ी राहत भी महसूस होगी। आने वाले दिनों में मौसम का रुख और अधिक स्पष्ट होगा।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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