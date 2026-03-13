लू से राहत के संकेत: राजस्थान में बादल छाए, कल से आंधी-बारिश की संभावना

राजस्थान में तेज गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार से आसमान में बादल छाने लगे हैं

राजस्थान में तेज गर्मी और हीटवेव से जूझ रहे लोगों को अब राहत मिलने के संकेत दिखाई दे रहे हैं। प्रदेश के कई हिस्सों में गुरुवार से आसमान में बादल छाने लगे हैं और मौसम विभाग ने शुक्रवार से कई जिलों में आंधी और हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई है। मौसम में इस बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज होने की उम्मीद है और अगले करीब दो सप्ताह तक गर्मी का असर कुछ कम रहने का अनुमान लगाया गया है।

मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में मौसम का यह बदलाव एक पश्चिमी विक्षोभ (वेस्टर्न डिस्टर्बेंस) के सक्रिय होने के कारण देखने को मिल रहा है। इसके प्रभाव से प्रदेश के कई जिलों में बादल छाए रहेंगे, तेज हवाएं चलेंगी और कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ बारिश भी हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रणाली के सक्रिय रहने से तापमान में गिरावट आएगी और लू जैसे हालात से लोगों को राहत मिल सकती है।

कई जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने राज्य के पूर्वी और उत्तरी हिस्सों में आंधी और बारिश की संभावना जताई है। जयपुर, सीकर, झुंझुनूं, अलवर, भरतपुर, कोटा, बूंदी और आसपास के जिलों में तेज हवाओं के साथ हल्की बारिश होने के आसार हैं। कुछ स्थानों पर धूल भरी आंधी भी चल सकती है, जिसकी गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है।

मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक यह गतिविधियां मुख्य रूप से दोपहर बाद या शाम के समय ज्यादा सक्रिय हो सकती हैं। इससे दिन के तापमान में गिरावट और रात के तापमान में हल्की ठंडक महसूस की जा सकती है।

हीटवेव से राहत के संकेत पिछले कुछ दिनों से राजस्थान के कई हिस्सों में तापमान तेजी से बढ़ रहा था और कई जिलों में गर्मी का असर तेज हो गया था। लेकिन अब बादल छाने और आंधी-बारिश की संभावना के चलते हीटवेव की स्थिति में सुधार होने की उम्मीद जताई जा रही है।

मौसम विभाग का अनुमान है कि अगले दो सप्ताह तक प्रदेश में अत्यधिक गर्मी की संभावना कम रहेगी और तापमान सामान्य से थोड़ा नीचे या आसपास रह सकता है। हालांकि पश्चिमी राजस्थान के कुछ इलाकों में दिन का तापमान अभी भी अपेक्षाकृत अधिक रह सकता है, लेकिन लू जैसी परिस्थितियां बनने की संभावना फिलहाल कम मानी जा रही है।

मौसम में बदलाव से लोगों को राहत मौसम में आए इस बदलाव से आम लोगों के साथ-साथ किसानों और पशुपालकों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। लगातार बढ़ते तापमान और तेज धूप के कारण जनजीवन प्रभावित हो रहा था। ऐसे में बादल छाने और ठंडी हवाएं चलने से लोगों को गर्मी से राहत मिल सकती है।

ग्रामीण क्षेत्रों में भी लोग इस बदलाव को राहत के तौर पर देख रहे हैं। किसानों का कहना है कि मार्च में अचानक बढ़ी गर्मी से रबी फसलों पर असर पड़ने की आशंका थी, लेकिन यदि हल्की बारिश होती है तो फसलों को कुछ फायदा भी मिल सकता है।

धूलभरी आंधी से सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने लोगों को आंधी और तेज हवाओं के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेषज्ञों का कहना है कि धूलभरी आंधी के दौरान खुले स्थानों पर खड़े रहने से बचना चाहिए और वाहन चलाते समय विशेष सतर्कता बरतनी चाहिए।

इसके अलावा बिजली गिरने की आशंका वाले क्षेत्रों में भी लोगों को सतर्क रहने की चेतावनी दी गई है। खेतों में काम कर रहे किसानों और खुले मैदान में मौजूद लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थान पर रहने की सलाह दी गई है।

आने वाले दिनों में ऐसा रहेगा मौसम मौसम विभाग के अनुमान के अनुसार अगले 2–3 दिनों तक प्रदेश के कई हिस्सों में बादल छाए रहेंगे और कहीं-कहीं हल्की बारिश या बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। इसके बाद भी तापमान में अचानक तेज बढ़ोतरी की संभावना कम है और गर्मी का असर कुछ समय तक नियंत्रित रह सकता है।