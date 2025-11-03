वेस्टर्न डिस्टरबेंस एक्टिव: राजस्थान में फिर बदला मौसम, 11 जिलों में बारिश का यलो अलर्ट

संक्षेप: राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान में मौसम ने करवट ले ली है। पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) के सक्रिय होने से राज्य में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू होने जा रहा है। मौसम विभाग ने सोमवार को प्रदेश के 11 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। वहीं, मंगलवार यानी 4 नवंबर को भी इसका असर देखने को मिलेगा। दोनों ही दिनों के लिए यलो अलर्ट जारी किया गया है। इस सिस्टम के चलते अगले 24 घंटे में कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश और बादल छाने की संभावना जताई गई है।

मौसम विभाग के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के असर से जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर, चूरू, हनुमानगढ़, गंगानगर, अजमेर, जयपुर और अलवर जिलों में हल्की बारिश के आसार हैं। कुछ स्थानों पर बादल गरजने और बिजली गिरने की भी संभावना है। जयपुर और आस-पास के इलाकों में देर रात बूंदाबांदी के साथ मौसम ठंडा हो सकता है।

पिछले 24 घंटों के दौरान राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम सूखा रहा। जयपुर, अजमेर, भीलवाड़ा, कोटा, जोधपुर और बीकानेर जैसे प्रमुख शहरों में रविवार को दिनभर आसमान साफ रहा और हल्की धूप निकली। हालांकि, दिन के तापमान में मामूली उतार-चढ़ाव देखा गया।

प्रदेश में सबसे अधिक तापमान जैसलमेर में 36.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जबकि बाड़मेर में 35.5, बीकानेर में 35.2, जोधपुर में 34.5 और फलोदी में 34.8 डिग्री सेल्सियस रहा। वहीं, कोटा, अजमेर और जयपुर में अधिकतम तापमान करीब 31 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया।

दिन में आसमान साफ रहने से धूप तेज थी, जिसके चलते कई शहरों में हल्की उमस महसूस की गई। मौसम विभाग का कहना है कि जैसे-जैसे पश्चिमी विक्षोभ आगे बढ़ेगा, तापमान में गिरावट और बारिश दोनों देखने को मिलेंगे।

दिन में गर्मी के बावजूद रात में तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। रविवार को अधिकांश शहरों में न्यूनतम तापमान में 1 से 2 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट आई।

प्रदेश में सबसे ठंडी रात नागौर की रही, जहां न्यूनतम तापमान 12.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। इसके अलावा, फतेहपुर (12.9°C), सीकर (14°C), सिरोही (14.5°C), अजमेर (14.7°C), चूरू (15.4°C) और झुंझुनूं (15.6°C) में भी ठंड का असर महसूस किया गया।

जयपुर का न्यूनतम तापमान 19.7 डिग्री, जबकि बीकानेर में 18.5, श्रीगंगानगर में 17.1 और उदयपुर में 22.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, अगले दो दिनों तक रात के तापमान में और गिरावट हो सकती है, जिससे सुबह और रात के समय ठंडक बढ़ने की संभावना है।

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि अगले दो दिनों तक खेतों में कटाई और फसल सुखाने के काम को टालें, क्योंकि बारिश और हवाओं से फसल को नुकसान पहुंच सकता है। वहीं, यात्रियों से अपील की गई है कि यात्रा से पहले मौसम की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करें।