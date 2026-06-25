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सावधान! राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिला। श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.7 डिग्री, बीकानेर में 40.4 डिग्री और बाड़मेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

सावधान! राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं

राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ कई जिलों में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, तो दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्म हवाएं और उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं कि कब तेज बारिश राहत लेकर आएगी।

कई जिलों में मेहरबान हुए बादल

बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज रहीं। भरतपुर, जयपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कहीं सड़कों पर पानी बहता नजर आया तो कहीं खेतों में नमी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बारिश की फुहारों ने राहत का अहसास कराया।

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पश्चिमी राजस्थान में बरकरार रही तपिश

हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिला। श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.7 डिग्री, बीकानेर में 40.4 डिग्री और बाड़मेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी के बीच लोगों को दिनभर घरों और दुकानों में शरण लेनी पड़ी।

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नागौर से भरतपुर तक अच्छी बरसात

बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो नागौर के लाडनूं में सबसे अधिक 47 एमएम बारिश दर्ज की गई। भरतपुर के कामां में 40 एमएम, हनुमानगढ़ के डबलीराठन में 36 एमएम, सीकर के रींगस में 31 एमएम और श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 26 एमएम बारिश हुई। कई अन्य इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

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जयपुर में उमस के बीच मिली राहत

राजधानी जयपुर में बुधवार का दिन उमस भरा रहा। सुबह हल्की बारिश के बाद दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। जिले के ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई। चौमूं में 25 एमएम और जमवारामगढ़ में 20 एमएम बारिश दर्ज की गई। शाम होते-होते मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा हो गया और लोगों ने खुली हवा का आनंद लिया।

सीकर में झमाझम बारिश से खिले चेहरे

सीकर जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। किसानों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों की तैयारी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। जिले का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के कई अन्य जिलों की तुलना में कम रहा।

जोधपुर में उमस ने बढ़ाई परेशानी

जोधपुर में सुबह हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। दिनभर चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। जिले का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उदयपुर में तेज धूप का असर

लेकसिटी उदयपुर में बुधवार को तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के कारण लोगों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं फतहसागर झील का जलस्तर भी धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है।

अलवर में बादल छाए, बारिश का इंतजार

अलवर में सुबह से दोपहर तक घने बादल छाए रहे, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि जिले में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश, तेज हवाओं और कहीं-कहीं आंधी की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

कोटा में गर्मी और उमस का डबल अटैक

कोचिंग सिटी कोटा में अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर उमस और गर्मी का असर बना रहा। लोगों को अब बारिश का इंतजार है, जिससे मौसम सुहावना हो सके।

अजमेर में दिनभर परेशान रहे लोग

अजमेर में बुधवार को गर्मी और उमस का मिला-जुला असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 37.9 और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और उमस के कारण लोग दिनभर परेशान रहे, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा रहा।

आने वाले दिनों में बढ़ेगी मानसून की रफ्तार

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून अब धीरे-धीरे प्रदेश में अपनी पकड़ मजबूत कर रहा है। आने वाले दिनों में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। ऐसे में जहां किसानों को अच्छी बारिश की उम्मीद है, वहीं शहरों में लोग भीषण गर्मी और उमस से राहत मिलने का इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल राजस्थान का मौसम उम्मीद और राहत के बीच झूलता नजर आ रहा है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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