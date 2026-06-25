सावधान! राजस्थान के 25 जिलों में आंधी-बारिश की चेतावनी, अगले 24 घंटे भारी पड़ सकते हैं

प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिला। श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.7 डिग्री, बीकानेर में 40.4 डिग्री और बाड़मेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया।

राजस्थान में मानसून की दस्तक के साथ मौसम का मिजाज लगातार बदल रहा है। एक तरफ कई जिलों में बारिश ने लोगों को भीषण गर्मी से राहत दी है, तो दूसरी ओर प्रदेश के पश्चिमी इलाकों में गर्म हवाएं और उमस लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं। मौसम विभाग ने गुरुवार को प्रदेश के 25 जिलों में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में लोगों की निगाहें अब आसमान पर टिकी हैं कि कब तेज बारिश राहत लेकर आएगी।

कई जिलों में मेहरबान हुए बादल बीते 24 घंटों के दौरान राजस्थान के कई हिस्सों में प्री-मानसून गतिविधियां तेज रहीं। भरतपुर, जयपुर, नागौर, सीकर और श्रीगंगानगर के कई इलाकों में अच्छी बारिश दर्ज की गई। कहीं सड़कों पर पानी बहता नजर आया तो कहीं खेतों में नमी पहुंचने से किसानों के चेहरों पर मुस्कान लौट आई। लंबे समय से गर्मी और उमस झेल रहे लोगों को बारिश की फुहारों ने राहत का अहसास कराया।

पश्चिमी राजस्थान में बरकरार रही तपिश हालांकि प्रदेश के पश्चिमी जिलों में मौसम का दूसरा रूप देखने को मिला। श्रीगंगानगर सबसे गर्म जिला रहा, जहां अधिकतम तापमान 42.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। फलोदी में 42 डिग्री, जैसलमेर में 40.7 डिग्री, बीकानेर में 40.4 डिग्री और बाड़मेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान रिकॉर्ड किया गया। तेज गर्मी के बीच लोगों को दिनभर घरों और दुकानों में शरण लेनी पड़ी।

नागौर से भरतपुर तक अच्छी बरसात बारिश के आंकड़ों पर नजर डालें तो नागौर के लाडनूं में सबसे अधिक 47 एमएम बारिश दर्ज की गई। भरतपुर के कामां में 40 एमएम, हनुमानगढ़ के डबलीराठन में 36 एमएम, सीकर के रींगस में 31 एमएम और श्रीगंगानगर के लालगढ़ जाटान में 26 एमएम बारिश हुई। कई अन्य इलाकों में भी हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई, जिससे मौसम सुहावना हो गया।

जयपुर में उमस के बीच मिली राहत राजधानी जयपुर में बुधवार का दिन उमस भरा रहा। सुबह हल्की बारिश के बाद दिनभर बादलों की आवाजाही बनी रही। जिले के ग्रामीण इलाकों में अच्छी बारिश हुई। चौमूं में 25 एमएम और जमवारामगढ़ में 20 एमएम बारिश दर्ज की गई। शाम होते-होते मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा हो गया और लोगों ने खुली हवा का आनंद लिया।

सीकर में झमाझम बारिश से खिले चेहरे सीकर जिले में सुबह से ही बादल छाए रहे और कई स्थानों पर तेज बारिश हुई। किसानों का कहना है कि यह बारिश खरीफ फसलों की तैयारी के लिए बेहद फायदेमंद साबित होगी। जिले का अधिकतम तापमान 34.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो प्रदेश के कई अन्य जिलों की तुलना में कम रहा।

जोधपुर में उमस ने बढ़ाई परेशानी जोधपुर में सुबह हल्के बादल जरूर छाए रहे, लेकिन इससे लोगों को गर्मी और उमस से राहत नहीं मिली। दिनभर चिपचिपी गर्मी ने लोगों को परेशान किया। जिले का अधिकतम तापमान 39.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले दिनों में यहां बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

उदयपुर में तेज धूप का असर लेकसिटी उदयपुर में बुधवार को तेज धूप और गर्मी का असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 38 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। गर्मी के कारण लोगों को दिनभर परेशानी का सामना करना पड़ा। वहीं फतहसागर झील का जलस्तर भी धीरे-धीरे कम होता नजर आ रहा है।

अलवर में बादल छाए, बारिश का इंतजार अलवर में सुबह से दोपहर तक घने बादल छाए रहे, जिससे लोगों को कुछ राहत महसूस हुई। हालांकि जिले में कहीं भी बारिश दर्ज नहीं हुई। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में बारिश, तेज हवाओं और कहीं-कहीं आंधी की संभावना जताते हुए येलो अलर्ट जारी किया है।

कोटा में गर्मी और उमस का डबल अटैक कोचिंग सिटी कोटा में अधिकतम तापमान 38.8 और न्यूनतम 27.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। दिनभर उमस और गर्मी का असर बना रहा। लोगों को अब बारिश का इंतजार है, जिससे मौसम सुहावना हो सके।

अजमेर में दिनभर परेशान रहे लोग अजमेर में बुधवार को गर्मी और उमस का मिला-जुला असर देखने को मिला। अधिकतम तापमान 37.9 और न्यूनतम तापमान 28.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। तेज धूप और उमस के कारण लोग दिनभर परेशान रहे, जबकि सुबह और शाम के समय मौसम अपेक्षाकृत राहतभरा रहा।