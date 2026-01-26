Hindustan Hindi News
राजस्थान में आंधी-बारिश की चेतावनी, तीन शहरों में पारा माइनस में पहुंचा, जयपुर-सीकर समेत कई जिलों में जमी बर्फ

संक्षेप:

उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं के असर से राजस्थान इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश में गलनभरी सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि राज्य के तीन शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया

Jan 26, 2026 09:59 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
उत्तर भारत से चल रही बर्फीली हवाओं के असर से राजस्थान इन दिनों कड़ाके की ठंड की चपेट में है। प्रदेश में गलनभरी सर्दी ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हालात ऐसे हैं कि राज्य के तीन शहरों में न्यूनतम तापमान माइनस में पहुंच गया, जबकि जयपुर, सीकर, नागौर, हनुमानगढ़ समेत कई जिलों में तापमान गिरने से सुबह के समय बर्फ जमने की स्थिति बन गई।

मौसम विभाग के अनुसार, बीते 24 घंटे में प्रदेश के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे दर्ज किया गया। केवल एक जिला ऐसा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से ऊपर रहा। शेष पूरे राजस्थान में सर्द हवाओं का असर साफ नजर आया।

माइनस में पहुंचा पारा

प्रदेश के फतेहपुर (सीकर), नागौर और माउंट आबू (सिरोही) में न्यूनतम तापमान शून्य से नीचे दर्ज किया गया। इसके अलावा 13 शहरों में पारा 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे रिकॉर्ड किया गया। नागौर, सीकर, झुंझुनूं, चूरू, हनुमानगढ़ और जयपुर सहित कई जिलों के ग्रामीण इलाकों में रविवार सुबह खेतों और खुले स्थानों पर बर्फ की परत जम गई।

धूप रही, पर ठिठुरन बरकरार

हालांकि दिनभर प्रदेश में आसमान साफ रहा और तेज धूप भी निकली, लेकिन उत्तर से आ रही सर्द हवाओं ने धूप में भी ठंड का अहसास कम नहीं होने दिया। लोग दिन में भी गर्म कपड़ों में लिपटे नजर आए। सुबह और रात के समय गलन इतनी ज्यादा रही कि आम जनजीवन प्रभावित हुआ।

अधिकतम तापमान भी रहा बेहद कम

सर्द हवाओं का असर केवल न्यूनतम तापमान तक सीमित नहीं रहा। रविवार को प्रदेश के किसी भी शहर में दिन का अधिकतम तापमान 23 डिग्री सेल्सियस तक भी नहीं पहुंच सका। सबसे अधिक अधिकतम तापमान चित्तौड़गढ़ में 22.8 डिग्री और डूंगरपुर में 22.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

अन्य प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान इस प्रकार रहा—

अजमेर 21.2, जयपुर 19.6, कोटा 19.4, उदयपुर 19.8, बाड़मेर 20.4, जोधपुर 20.6, जैसलमेर और बीकानेर 17.6, चूरू 19.1, श्रीगंगानगर 19.3, पाली 18.6 और अलवर में 17 डिग्री सेल्सियस।

शीतलहर से मिल सकती है आंशिक राहत

मौसम विभाग का कहना है कि सोमवार से प्रदेश में शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की संभावना है। हालांकि यह राहत ज्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगी। आने वाले दिनों में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने जा रहा है, जिसके प्रभाव से राजस्थान के मौसम में फिर बदलाव देखने को मिलेगा।

18 जिलों में बदलेगा मौसम

नए वेदर सिस्टम के असर से जयपुर सहित करीब 18 जिलों में मौसम बदलने की चेतावनी जारी की गई है। इस दौरान कई जिलों में तेज आंधी चल सकती है, साथ ही हल्की बारिश होने की भी संभावना है। कुछ स्थानों पर ओलावृष्टि की आशंका जताई गई है, जिससे किसानों की चिंता बढ़ सकती है।

सतर्क रहने की अपील

मौसम विभाग ने लोगों को सुबह-शाम अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी है। विशेष रूप से बुजुर्गों, बच्चों और बीमार लोगों को ठंड से बचाव के लिए घरों में रहने की हिदायत दी गई है। वहीं किसानों को भी फसलों को संभावित ओलावृष्टि और बारिश से बचाने के लिए जरूरी इंतजाम करने की सलाह दी गई है।

कुल मिलाकर राजस्थान में फिलहाल सर्दी का सितम जारी है और आने वाले दिनों में मौसम का मिजाज एक बार फिर बदलता नजर आएगा।

