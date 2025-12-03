राजस्थान: मौसम विभाग ने उत्तर-पूर्वी जिलों के लिए यलो अलर्ट जारी किया; सीकर में तापमान 3 डिग्री तक लुढ़का

Hindustan Hindi News
राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है।

Wed, 3 Dec 2025 10:42 AM
राजस्थान में दिसंबर की शुरुआत के साथ ही सर्दी ने रफ्तार पकड़ ली है। उत्तर भारत से आने वाली बर्फीली हवाओं ने राज्य में ठिठुरन बढ़ा दी है। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार से पूरे प्रदेश में ठंड का तेज दौर शुरू होगा, जबकि शेखावाटी इलाके में कड़ाके की सर्दी पड़ने की पूरी संभावना है। झुंझुनूं, चूरू और सीकर जिलों के लिए 4, 5 और 6 दिसंबर का कोल्ड-वेव (शीतलहर) यलो अलर्ट जारी किया गया है।

सीकर में मंगलवार रात हुई हल्की बारिश ने तापमान को अचानक नीचे गिरा दिया। बारिश के बाद न्यूनतम तापमान लुढ़ककर 3 डिग्री तक पहुंच गया, जो सीजन का सबसे कम तापमान रहा। इसके साथ ही तेज सर्द हवा ने इलाके में लोगों की मुसीबतें बढ़ा दी हैं। सुबह-शाम गलन बढ़ने से लोग अलाव और गर्म कपड़ों का सहारा लेते नजर आए।

बढ़ती ठंड के बीच बुधवार सुबह शेखावाटी और आसपास के क्षेत्रों में कोहरे का असर देखने को मिला। सीकर और नागौर सहित कई इलाकों में धुंध के कारण विजिबिलिटी कम हो गई, जिससे सुबह यातायात प्रभावित हुआ। मौसम विभाग ने चेतावनी दी है कि अगले कुछ दिनों में कोहरा और घना हो सकता है।

ठंड बढ़ने के साथ प्रदेश के अन्य जिलों में भी न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। सोमवार रात को सबसे कम तापमान बीकानेर जिले के लूणकरणसर में 4.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो दिसंबर में अब तक का सबसे कम आंकड़ा है।

इसके अलावा—

• फतेहपुर (सीकर): 6.6 डिग्री

• गंगानगर: 6.9 डिग्री

• चूरू: 9 डिग्री

• बीकानेर: 9.3 डिग्री

• अलवर: 8 डिग्री

• जैसलमेर: 10 डिग्री

ये आंकड़े साफ बताते हैं कि उत्तरी राजस्थान में अब तापमान तेजी से गिर रहा है।

सिर्फ रात ही नहीं, दिन के तापमान में भी गिरावट देखी गई है। मंगलवार को कई शहरों में अधिकतम तापमान सामान्य से 2–3 डिग्री कम दर्ज हुआ।

• सीकर: 24.5 डिग्री

• पिलानी: 26.2 डिग्री

• जयपुर: 26.6 डिग्री

• अलवर: 26.5 डिग्री

राजधानी जयपुर में भी दिनभर चली शीत हवाओं ने सामान्य गतिविधियों पर असर डाला। ठंडी हवाओं के कारण लोगों ने दिन में भी गर्म कपड़ों का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है।

मौसम विभाग का कहना है कि उत्तर भारत के पहाड़ी इलाकों में चल रही बर्फबारी का सीधा असर राजस्थान पर पड़ रहा है। आने वाले तीन दिनों में राज्य के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री तक नीचे जा सकता है। शीतलहर की स्थिति मुख्यतः शेखावाटी, नागौर, बीकानेर और गंगानगर जिलों में देखने को मिल सकती है।

मौसम विशेषज्ञों ने बुजुर्गों, बच्चों और बीमार व्यक्तियों को विशेष सतर्क रहने की सलाह दी है। सुबह और देर शाम बाहर निकलने से बचने, गर्म कपड़े पहनने और शरीर को गर्म रखने की अपील की गई है।

राजस्थान में सर्दी का असली दौर अब शुरू हो चुका है। तापमान में लगातार गिरावट को देखते हुए माना जा रहा है कि इस बार दिसंबर का पहला सप्ताह कड़ाके की ठंड के साथ बीतेगा।

