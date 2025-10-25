Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan weather alert rain storm cold update temperature drop
राजस्थान के 9 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, रात में बढ़ी ठंडक

राजस्थान के 9 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट: 27 अक्टूबर से बदलेगा मौसम, रात में बढ़ी ठंडक

संक्षेप: राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन में भले ही धूप खिली रहे, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के साथ अब सर्दी दस्तक देने लगी है। सीकर और दौसा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है

Sat, 25 Oct 2025 10:18 AMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
share Share
Follow Us on

राजस्थान में मौसम का मिजाज धीरे-धीरे बदलने लगा है। दिन में भले ही धूप खिली रहे, लेकिन रात के तापमान में गिरावट के साथ अब सर्दी दस्तक देने लगी है। सीकर और दौसा में न्यूनतम तापमान 14 डिग्री सेल्सियस से नीचे पहुंच गया है, जिससे सुबह और देर रात के समय ठंडक का असर महसूस किया जा रहा है। वहीं, मौसम विभाग ने राज्य के 9 जिलों में 27 अक्टूबर से आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया है।

राजस्थान के कई इलाकों में तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। बीते 24 घंटे में करौली, जालोर, गंगानगर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, अजमेर समेत कई शहरों में न्यूनतम तापमान 1 से 1.5 डिग्री तक नीचे गया है।

सीकर में न्यूनतम तापमान 13 डिग्री, दौसा में 13.7 डिग्री, नागौर में 14.4 डिग्री और जयपुर में 19.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर और दौसा में फिलहाल सबसे अधिक ठंडक महसूस की जा रही है।

दिन के समय तेज धूप रहने के कारण मौसम साफ और सामान्य बना हुआ है। शनिवार को बाड़मेर राज्य का सबसे गर्म शहर रहा, जहां अधिकतम तापमान 37.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जैसलमेर में तापमान 36.5 डिग्री और बीकानेर में 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा।

मौसम विभाग के अनुसार, 27 अक्टूबर से राजस्थान में एक बार फिर मौसम का रुख बदल जाएगा। उदयपुर और कोटा संभाग के 9 जिलों में आंधी-बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। 26 से 28 अक्टूबर के बीच इन इलाकों में मेघगर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना जताई गई है।

मौसम केन्द्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि वर्तमान में तीन प्रमुख मौसमीय सिस्टम सक्रिय हैं

1. अरब सागर में डिप्रेशन सिस्टम,

2. दक्षिण-पूर्वी बंगाल की खाड़ी में लो-प्रेशर सिस्टम, और

3. उत्तर-पश्चिम भारत में 26-27 अक्टूबर से सक्रिय होने वाला पश्चिमी विक्षोभ।

इन तीनों सिस्टम के संयुक्त प्रभाव से राज्य के दक्षिण-पूर्वी और मध्य भागों में मौसम परिवर्तन देखने को मिलेगा।

शर्मा के मुताबिक, 26 से 28 अक्टूबर के बीच उदयपुर, कोटा, बांसवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, झालावाड़, बारां, बूंदी और डूंगरपुर जिलों में मेघगर्जन और बिजली चमकने के साथ बारिश होने की संभावना है।

इस दौरान कहीं-कहीं तेज हवा चल सकती है और कुछ क्षेत्रों में हल्की आंधी भी चलने की संभावना है।

राजस्थान में आने वाले दिनों में रात के तापमान में और गिरावट दर्ज की जा सकती है। उत्तर-पश्चिमी हवाओं के असर से दिन और रात के तापमान में अंतर बढ़ेगा। मौसम विशेषज्ञों का मानना है कि अक्टूबर के अंतिम सप्ताह से सर्दी का असर पूरे राज्य में महसूस होने लगेगा।

मौसम में इस बदलाव से रबी फसलों की तैयारी कर रहे किसानों के लिए राहत की खबर है। हल्की बारिश से खेतों में नमी बढ़ेगी, जिससे गेहूं, चना और सरसों की बुवाई के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ बनेंगी। हालांकि, तेज हवा या आकाशीय बिजली से नुकसान की आशंका भी बनी रह सकती है।

राजस्थान में अब मौसम सर्दियों की ओर बढ़ रहा है। 27 अक्टूबर से राज्य के कई हिस्सों में बारिश और आंधी का दौर शुरू होने के आसार हैं। फिलहाल दिन में धूप रहेगी लेकिन रातें ठंडी होती जाएंगी। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और मौसम अपडेट पर नज़र बनाए रखने की सलाह दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
Rain

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।