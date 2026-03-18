राजस्थान में आंधी-बारिश का अलर्ट, ओले भी गिरेंगे; जानें- किन जिलों में रहेगा असर

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है… और इस बदलाव के पीछे छिपा है एक ऐसा सिस्टम, जो अगले कुछ दिनों में लोगों की दिनचर्या ही नहीं, फसलों तक को प्रभावित कर सकता है।

राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट ली है… और इस बदलाव के पीछे छिपा है एक ऐसा सिस्टम, जो अगले कुछ दिनों में लोगों की दिनचर्या ही नहीं, फसलों तक को प्रभावित कर सकता है। तपती गर्मी से जूझ रहे प्रदेश में अब बादलों की दस्तक हो चुकी है—लेकिन यह राहत अपने साथ खतरे का संकेत भी लेकर आई है।

मौसम विभाग की चेतावनी के मुताबिक, राज्य में एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो चुका है, जिसके असर से आंधी, बारिश और ओलावृष्टि का दौर शुरू होने वाला है। कई जिलों में तेज हवाओं के साथ मौसम अचानक बिगड़ सकता है।

अचानक बदला मौसम, तापमान में गिरावट कुछ दिन पहले तक जहां पारा लगातार चढ़ रहा था, वहीं अब तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। रात के तापमान में खास कमी आई है और कई शहरों में यह 16 डिग्री से नीचे पहुंच चुका है।

दिन और रात के तापमान में यह बड़ा अंतर ही इस बदलाव की सबसे बड़ी वजह बन रहा है। दिन में हल्की गर्मी और रात में ठंडक—यही अस्थिरता आने वाले तूफानी मौसम का संकेत है।

इन जिलों में सबसे ज्यादा असर मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी किया है। जयपुर, अजमेर, सीकर, चूरू, दौसा, टोंक सहित करीब 8 से 10 जिलों में आंधी-बारिश की संभावना जताई गई है।

इन इलाकों में तेज हवाएं चल सकती हैं, बिजली गिरने की घटनाएं हो सकती हैं और कुछ जगहों पर ओले गिरने की भी चेतावनी है। खासतौर पर उत्तर-पूर्वी और मध्य राजस्थान ज्यादा प्रभावित रह सकता है।

ओले गिरने का खतरा क्यों? विशेषज्ञों के अनुसार, पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने पर ऊपरी हवा में ठंडक और निचले स्तर पर गर्मी का टकराव होता है। यही टकराव बादलों को तेजी से विकसित करता है, जिससे गरज-चमक के साथ ओलावृष्टि की स्थिति बनती है।

इस बार भी यही सिस्टम सक्रिय है, इसलिए कई जगहों पर बारिश के साथ ओले गिरने की आशंका जताई गई है।

किसानों के लिए चिंता बढ़ी यह मौसम बदलाव किसानों के लिए सबसे बड़ी चिंता बन सकता है। रबी की फसलें जैसे गेहूं, सरसों और चना इस समय पकने की स्थिति में हैं। ऐसे में अगर ओलावृष्टि होती है तो भारी नुकसान की आशंका है।

मौसम विभाग ने किसानों को सलाह दी है कि वे फसल की सुरक्षा के उपाय करें और आने वाले दिनों में सतर्क रहें।

पहले भी दिख चुका असर बीते कुछ दिनों में जयपुर समेत कई जिलों में हल्की बारिश और तेज हवाओं का असर देखा जा चुका है।

यह संकेत है कि सिस्टम धीरे-धीरे मजबूत हो रहा है और आने वाले 2–3 दिन ज्यादा प्रभावी साबित हो सकते हैं।

गर्मी से राहत, लेकिन खतरा बरकरार इस बदलाव का एक सकारात्मक पहलू यह भी है कि तेज गर्मी से राहत मिलेगी। तापमान में 3 से 4 डिग्री तक गिरावट संभव है।

लेकिन यह राहत अस्थायी है और इसके साथ आने वाली आंधी, तेज हवाएं और ओले लोगों के लिए परेशानी बढ़ा सकते हैं।

क्या करें, क्या न करें? • तेज हवा और बारिश के दौरान खुले में न निकलें

• पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें

• किसान फसल को ढकने या सुरक्षित रखने की कोशिश करें

• वाहन चलाते समय सावधानी बरतें

मौसम विभाग के अनुसार, यह सिस्टम अगले 2 से 3 दिनों तक सक्रिय रहेगा। इसके बाद मौसम धीरे-धीरे सामान्य हो सकता है, लेकिन फिलहाल राज्य के कई हिस्सों में अलर्ट जारी रहेगा।