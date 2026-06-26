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30 मिनट की बारिश और शहर बेबस; राजस्थान में मौसम ने मचाया ऐसा कहर

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा

30 मिनट की बारिश और शहर बेबस; राजस्थान में मौसम ने मचाया ऐसा कहर

राजस्थान में मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदला कि कहीं बारिश राहत बनकर आई तो कहीं वही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। गुरुवार को प्री-मानसून की बारिश ने राजधानी जयपुर समेत कई जिलों की तस्वीर बदल दी। महज 30 मिनट की तेज बारिश ने जयपुर की सड़कों को आधा फीट पानी में डुबो दिया। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए, लोग घंटों जाम में फंसे रहे और एक बार फिर सवाल उठने लगे कि हर साल मानसून से पहले किए जाने वाले दावों का आखिर हकीकत से कितना वास्ता है।

प्री-मानसून ने दिखाए तेवर, अब मानसून की दस्तक का इंतजार

राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और चार से पांच दिन के भीतर मानसून भी प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में राहत के साथ-साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं।

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आधी घंटे की बारिश, शहर की रफ्तार थम गई

सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर में देखने को मिला। दोपहर तक उमस और तेज गर्मी से लोग बेहाल थे। तीन बजे के बाद मौसम बदला, तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 50 एमएम यानी दो इंच बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। कलेक्ट्रेट, परकोटा और आसपास के इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। कई जगह आधा फीट तक पानी जमा हो गया। ऑफिस से घर लौटने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करने में सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना समय लगा। बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी।

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कई जिलों में राहत भी, परेशानी भी

सिर्फ जयपुर ही नहीं, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और कोटा के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। नागौर के डेगाना में 35 एमएम, सांजू में 25 एमएम, भीलवाड़ा के सहाड़ा में 22 एमएम और जोधपुर के भोपालगढ़ में 20 एमएम बारिश हुई। इन इलाकों में खेतों के लिए यह बारिश उम्मीद लेकर आई, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव ने स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ाई।

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कोटा से जोधपुर तक बदला मौसम का मिजाज

कोटा में शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली। बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी के साथ लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। वहीं जोधपुर में पूरे दिन उमस बनी रही। बादल आते-जाते रहे और लोगों को बारिश का इंतजार रहा। उदयपुर में बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा में नमी इतनी अधिक थी कि दिनभर लोग उमस से परेशान रहे। अलवर और अजमेर में भी बादलों की आवाजाही रही, लेकिन कई क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से गर्मी का असर बना रहा।

एक ही प्रदेश में दो मौसम की तस्वीर

बारिश का यह दौर उस समय आया जब पश्चिमी राजस्थान के कई शहर अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं। फलोदी में प्रदेश का सबसे अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर 41 डिग्री, जैसलमेर 40.8 और बाड़मेर 40.5 डिग्री सेल्सियस पर रहे। यानी प्रदेश के एक हिस्से में लोग बारिश से जूझ रहे थे तो दूसरे हिस्से में तेज गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही थी। यही राजस्थान के बदलते मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर है।

किसानों के लिए उम्मीद, शहरों के लिए चुनौती

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियां अब तेजी पकड़ रही हैं। अगले कुछ दिनों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ सीजन की तैयारी का संकेत है, लेकिन शहरों के लिए यह जल निकासी व्यवस्था की पहली परीक्षा भी है।

हर साल वही सवाल, क्या शहर तैयार हैं?

हर साल की तरह इस बार भी पहली तेज बारिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शहर मानसून के लिए तैयार हैं? क्या नालों की सफाई और जल निकासी के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्योंकि अगर आधे घंटे की बारिश में राजधानी की सड़कें डूब सकती हैं, तो आने वाले दिनों में लगातार होने वाली मानसूनी बारिश क्या तस्वीर दिखाएगी, इसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।

अब सबकी नजर आसमान पर

फिलहाल प्रदेशभर में लोगों की नजरें आसमान पर टिकी हैं। किसान अच्छी बारिश की उम्मीद कर रहे हैं, जबकि शहरों के लोग यही दुआ कर रहे हैं कि राहत देने वाली बारिश उनके लिए नई मुसीबत न बन जाए। अगले कुछ दिन यह तय करेंगे कि मानसून प्रदेश के लिए राहत लेकर आएगा या फिर व्यवस्था की नई चुनौतियों को उजागर करेगा।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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