30 मिनट की बारिश और शहर बेबस; राजस्थान में मौसम ने मचाया ऐसा कहर

राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा

राजस्थान में मौसम ने अचानक ऐसा करवट बदला कि कहीं बारिश राहत बनकर आई तो कहीं वही बारिश लोगों के लिए आफत का सबब बन गई। गुरुवार को प्री-मानसून की बारिश ने राजधानी जयपुर समेत कई जिलों की तस्वीर बदल दी। महज 30 मिनट की तेज बारिश ने जयपुर की सड़कों को आधा फीट पानी में डुबो दिया। शहर के प्रमुख मार्गों पर वाहन रेंगते नजर आए, लोग घंटों जाम में फंसे रहे और एक बार फिर सवाल उठने लगे कि हर साल मानसून से पहले किए जाने वाले दावों का आखिर हकीकत से कितना वास्ता है।

प्री-मानसून ने दिखाए तेवर, अब मानसून की दस्तक का इंतजार राजस्थान में मानसून की दस्तक से पहले ही मौसम ने अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। मौसम विभाग ने शुक्रवार को 27 जिलों में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है। अनुमान है कि अगले एक सप्ताह तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा और चार से पांच दिन के भीतर मानसून भी प्रदेश में प्रवेश कर सकता है। ऐसे में राहत के साथ-साथ नई चुनौतियां भी सामने आने लगी हैं।

आधी घंटे की बारिश, शहर की रफ्तार थम गई सबसे ज्यादा असर राजधानी जयपुर में देखने को मिला। दोपहर तक उमस और तेज गर्मी से लोग बेहाल थे। तीन बजे के बाद मौसम बदला, तेज हवा चली और देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। करीब 50 एमएम यानी दो इंच बारिश ने शहर की रफ्तार थाम दी। कलेक्ट्रेट, परकोटा और आसपास के इलाकों में सड़कें पानी से भर गईं। कई जगह आधा फीट तक पानी जमा हो गया। ऑफिस से घर लौटने वाले लोगों को लंबी दूरी तय करने में सामान्य दिनों की तुलना में दोगुना समय लगा। बारिश ने गर्मी से राहत जरूर दी, लेकिन शहर की जल निकासी व्यवस्था की पोल भी खोल दी।

कई जिलों में राहत भी, परेशानी भी सिर्फ जयपुर ही नहीं, नागौर, भीलवाड़ा, जोधपुर और कोटा के कई इलाकों में भी अच्छी बारिश दर्ज की गई। नागौर के डेगाना में 35 एमएम, सांजू में 25 एमएम, भीलवाड़ा के सहाड़ा में 22 एमएम और जोधपुर के भोपालगढ़ में 20 एमएम बारिश हुई। इन इलाकों में खेतों के लिए यह बारिश उम्मीद लेकर आई, लेकिन निचले इलाकों में जलभराव ने स्थानीय लोगों की परेशानी भी बढ़ाई।

कोटा से जोधपुर तक बदला मौसम का मिजाज कोटा में शाम के समय मौसम ने अचानक करवट ली। बादल छाए और हल्की बूंदाबांदी के साथ लोगों को तपती गर्मी से राहत मिली। वहीं जोधपुर में पूरे दिन उमस बनी रही। बादल आते-जाते रहे और लोगों को बारिश का इंतजार रहा। उदयपुर में बारिश नहीं हुई, लेकिन हवा में नमी इतनी अधिक थी कि दिनभर लोग उमस से परेशान रहे। अलवर और अजमेर में भी बादलों की आवाजाही रही, लेकिन कई क्षेत्रों में बारिश नहीं होने से गर्मी का असर बना रहा।

एक ही प्रदेश में दो मौसम की तस्वीर बारिश का यह दौर उस समय आया जब पश्चिमी राजस्थान के कई शहर अब भी भीषण गर्मी झेल रहे हैं। फलोदी में प्रदेश का सबसे अधिक 41.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। श्रीगंगानगर 41 डिग्री, जैसलमेर 40.8 और बाड़मेर 40.5 डिग्री सेल्सियस पर रहे। यानी प्रदेश के एक हिस्से में लोग बारिश से जूझ रहे थे तो दूसरे हिस्से में तेज गर्मी लोगों की परीक्षा ले रही थी। यही राजस्थान के बदलते मौसम की सबसे बड़ी तस्वीर है।

किसानों के लिए उम्मीद, शहरों के लिए चुनौती मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि प्री-मानसून गतिविधियां अब तेजी पकड़ रही हैं। अगले कुछ दिनों में आंधी, तेज हवाएं और बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। किसानों के लिए यह बारिश खरीफ सीजन की तैयारी का संकेत है, लेकिन शहरों के लिए यह जल निकासी व्यवस्था की पहली परीक्षा भी है।

हर साल वही सवाल, क्या शहर तैयार हैं? हर साल की तरह इस बार भी पहली तेज बारिश ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या शहर मानसून के लिए तैयार हैं? क्या नालों की सफाई और जल निकासी के दावे सिर्फ कागजों तक सीमित हैं? क्योंकि अगर आधे घंटे की बारिश में राजधानी की सड़कें डूब सकती हैं, तो आने वाले दिनों में लगातार होने वाली मानसूनी बारिश क्या तस्वीर दिखाएगी, इसको लेकर लोगों की चिंता बढ़ना स्वाभाविक है।