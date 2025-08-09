राजस्थान में मौसम का बदला मिजाज: अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में बारिश की चेतावनी

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शनिवार को प्रदेश के चार जिलों—अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर—में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है।

राजस्थान में एक बार फिर मौसम ने करवट ली है। शनिवार को प्रदेश के चार जिलों अलवर, दौसा, भरतपुर और धौलपुर में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। सुबह होते ही करौली जिले के टोडाभीम, हिंडौन सहित कई क्षेत्रों में रिमझिम बारिश का दौर शुरू हुआ जो सुबह 5 बजे से लेकर करीब 6 बजे तक जारी रहा। इससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई और मौसम सुहावना हो गया।

पिछले 24 घंटों की बात करें तो राजस्थान के अधिकांश हिस्सों में मौसम शुष्क रहा। विशेषकर उदयपुर, जोधपुर, अजमेर और बीकानेर संभागों में आसमान पूरी तरह साफ रहा और पूरे दिन तीखी धूप का सामना करना पड़ा। वहीं जयपुर, भरतपुर और कोटा संभागों में दोपहर के बाद मौसम ने कुछ बदलाव दिखाया और बादलों ने दस्तक दी। भरतपुर, बारां और झालावाड़ जिलों के कुछ क्षेत्रों में हल्की बारिश दर्ज की गई।

मौसम विज्ञान केन्द्र, जयपुर द्वारा जारी चेतावनी के अनुसार, भरतपुर संभाग के जिलों में अगले दो दिनों तक हल्की से मध्यम बारिश की संभावना जताई गई है। इस चेतावनी को देखते हुए लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। विशेष रूप से जिन क्षेत्रों में पहले से ही जलभराव की स्थिति है, वहां सावधानी बरतना आवश्यक हो गया है।

बीते 24 घंटे के आंकड़ों पर नजर डालें तो सबसे अधिक वर्षा झालावाड़ जिले के झालरापाटन में 24 मिलीमीटर दर्ज की गई है। इसके अलावा झालावाड़ शहर में 23 मिलीमीटर, बारां जिले के छबड़ा में 17 मिलीमीटर, अटरू में 7 मिलीमीटर, छीपाबड़ौद में 6 मिलीमीटर और कोटा के कानावास में 2 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। यह आंकड़े इस ओर संकेत कर रहे हैं कि पूर्वी राजस्थान में मानसून धीरे-धीरे अपनी सक्रियता दिखाने लगा है।

राज्य के कई जिलों में देर शाम बादल छाए रहने से हल्की बारिश और बूंदाबांदी का अनुभव हुआ। इनमें भरतपुर, धौलपुर, करौली, अलवर, दौसा और जयपुर प्रमुख हैं। इन जिलों में बारिश भले ही हल्की रही, लेकिन इससे लोगों को गर्मी से राहत मिली और मौसम में ठंडक का अहसास हुआ। इसके विपरीत राज्य के पश्चिमी जिलों में मौसम पूरी तरह सूखा बना हुआ है। यहां गर्मी का असर और अधिक बढ़ गया है। विशेष रूप से श्रीगंगानगर जिले में शुक्रवार को प्रदेश का सबसे अधिक तापमान 38.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जिससे लोगों को उमस भरी गर्मी का सामना करना पड़ा।

मौसम विभाग की मानें तो आगामी कुछ दिनों में पूर्वी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां और बढ़ सकती हैं। हालांकि प्रमुख वर्षा गतिविधियां 15 अगस्त के बाद ही देखने को मिलेंगी। इसका मतलब है कि स्वतंत्रता दिवस के आसपास प्रदेश में मानसून की पूर्ण सक्रियता देखने को मिलेगी। इससे पूर्वी हिस्सों में किसानों को राहत मिल सकती है, क्योंकि इस समय खरीफ की फसलों को पानी की आवश्यकता बनी हुई है।