राजस्थान में आज 13 जिलों में आंधी-बारिश और ओले का अलर्ट, कल 25 जिलों में असर तेज

राजस्थान में एक बार फिर मौसम करवट लेने जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से मंगलवार दोपहर बाद प्रदेश के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने आज 13 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है, जबकि 18 फरवरी को इस सिस्टम का असर और अधिक व्यापक रहने की चेतावनी दी गई है।

सुबह से ही राजधानी जयपुर सहित कई जिलों में तेज हवाएं चल रही हैं और आसमान में घने बादल छाए हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार दोपहर बाद बीकानेर, जयपुर, अजमेर और जोधपुर संभाग के जिलों में तेज हवा के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। कुछ स्थानों पर ओले गिरने की भी संभावना है।

35 डिग्री के करीब पहुंचा पारा मौसम में बदलाव से पहले प्रदेश में गर्मी का असर साफ दिखाई दिया। पिछले 24 घंटे में राज्य के अधिकांश हिस्सों में आसमान साफ रहा और दिन में तेज धूप निकली। सिरोही, हनुमानगढ़ और बारां को छोड़कर लगभग सभी प्रमुख शहरों में अधिकतम तापमान 30 से 35 डिग्री सेल्सियस के बीच दर्ज किया गया।

सोमवार को सबसे अधिक अधिकतम तापमान 34.3 डिग्री सेल्सियस बाड़मेर में रिकॉर्ड किया गया। जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और कोटा सहित कई शहरों में भी तापमान सामान्य से ऊपर बना रहा। तेज धूप के कारण दोपहर के समय गर्मी का एहसास बढ़ गया था।

आज इन संभागों में ज्यादा असर मौसम विभाग के अनुसार आज दोपहर बाद बीकानेर, जयपुर और अजमेर संभाग के कई जिलों में तेज हवाओं के साथ बारिश की गतिविधियां शुरू हो सकती हैं। जोधपुर संभाग के कुछ हिस्सों में भी मौसम बिगड़ने की आशंका है।

विशेषज्ञों का कहना है कि हवा की गति 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक पहुंच सकती है। कहीं-कहीं आंधी की स्थिति भी बन सकती है। किसानों को विशेष सतर्कता बरतने की सलाह दी गई है, क्योंकि ओलावृष्टि से खड़ी फसलों को नुकसान हो सकता है।

18 फरवरी को रहेगा सर्वाधिक असर मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार 17 और 18 फरवरी को पश्चिमी विक्षोभ का प्रभाव प्रदेश में सक्रिय रहेगा। 18 फरवरी को इसका असर अधिक व्यापक रहने की संभावना है। इस दौरान बीकानेर, जयपुर, अजमेर, कोटा, उदयपुर और भरतपुर संभाग के कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है।

बादलों की आवाजाही के साथ कुछ स्थानों पर तेज हवाएं और ओले गिरने की भी आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने बताया कि अगले 24 से 48 घंटे में तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट दर्ज की जा सकती है।

कल 25 जिलों में अलर्ट बुधवार के लिए मौसम विभाग ने 25 जिलों में बदले मौसम का असर रहने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों में आंधी-बारिश के साथ कहीं-कहीं ओलावृष्टि हो सकती है। मौसम विशेषज्ञों ने आमजन से खुले स्थानों पर खड़े वाहन, बिजली के खंभों और पेड़ों से दूरी बनाए रखने की अपील की है।

विशेष रूप से ग्रामीण और कृषि क्षेत्रों में सतर्कता बरतने को कहा गया है। तेज हवाओं के कारण बिजली आपूर्ति प्रभावित होने की भी आशंका है।

दिन-रात के तापमान में अंतर हालांकि दिन के तापमान में हाल के दिनों में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रात का तापमान अभी भी सामान्य के आसपास बना हुआ है। बादल छाने और बारिश की गतिविधियों के चलते अगले दो दिनों में दिन के तापमान में कमी आ सकती है, जिससे गर्मी से अस्थायी राहत मिल सकती है।

मौसम विभाग लगातार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और आवश्यकतानुसार अपडेट जारी किए जा रहे हैं। नागरिकों से अपील की गई है कि वे मौसम विभाग की एडवाइजरी का पालन करें और अनावश्यक रूप से खुले में निकलने से बचें।