राजस्थान में फिर बदला मौसम, आंधी-बारिश का अलर्ट; रेगिस्तानी इलाकों में धूलभरी हवाएं

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं पश्चिमी और रेगिस्तानी इलाकों में बादलों की आवाजाही और धूलभरी हवाओं का दौर जारी है।

राजस्थान में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। राजधानी जयपुर समेत कई जिलों में तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है, वहीं पश्चिमी और रेगिस्तानी इलाकों में बादलों की आवाजाही और धूलभरी हवाओं का दौर जारी है। मौसम विभाग ने राज्य में आंधी और बारिश का अलर्ट जारी किया है, जिससे आने वाले दिनों में मौसम में फिर बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है।

जयपुर में गर्मी का असर, पारा चढ़ा जयपुर में पिछले कुछ दिनों में तापमान में तेजी से बढ़ोतरी देखी गई है। मार्च के अंतिम सप्ताह में दिन का तापमान सामान्य से ऊपर पहुंच रहा है, जिससे लोगों को गर्मी का अहसास होने लगा है। हालांकि, बीच-बीच में बादलों की आवाजाही के कारण मौसम पूरी तरह स्थिर नहीं है। पहले हुई बारिश और ठंडी हवाओं के बाद अब फिर गर्मी लौटती नजर आ रही है।

रेगिस्तानी जिलों में बदला मिजाज, छाए बादल बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर जैसे पश्चिमी जिलों में मौसम का अलग ही रंग देखने को मिल रहा है। यहां आसमान में बादल छाए हुए हैं और तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में धूलभरी आंधी ने जनजीवन को प्रभावित किया है। मौसम विशेषज्ञों के अनुसार, इन क्षेत्रों में वायुमंडलीय दबाव और पश्चिमी विक्षोभ के असर से यह बदलाव हो रहा है।

धूलभरी हवाओं से बढ़ी परेशानी राजस्थान के कई हिस्सों में तेज हवाओं के साथ धूलभरी आंधी चल रही है। खासकर रेगिस्तानी इलाकों में विजिबिलिटी कम हो रही है, जिससे सड़क और हवाई यातायात प्रभावित होने की आशंका है। इससे लोगों को सांस और आंखों से जुड़ी परेशानियां भी हो सकती हैं। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने और आवश्यक सावधानी बरतने की सलाह दी है।

कई जिलों में बारिश की संभावना मौसम विभाग के अनुसार, जयपुर, अलवर, सीकर, टोंक समेत कई जिलों में बारिश की संभावना जताई गई है। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इसके लिए ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया गया है। पिछले दिनों भी कई इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि दर्ज की जा चुकी है, जिससे तापमान में गिरावट आई थी।

25 मार्च के बाद फिर सक्रिय होगा नया सिस्टम मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक, 25 मार्च के बाद एक नया पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है, जिसका असर राजस्थान के मौसम पर पड़ेगा। इसके चलते राज्य में फिर से आंधी, बारिश और बादल छाने की स्थिति बनेगी। इस सिस्टम के प्रभाव से तापमान में हल्की गिरावट भी देखने को मिल सकती है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी राजस्थान में इन दिनों तापमान में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। कभी तेज गर्मी तो कभी अचानक बारिश और ठंडी हवाएं—यह बदलाव पश्चिमी विक्षोभ के कारण हो रहा है। हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण कई इलाकों में तापमान में 10 डिग्री तक गिरावट दर्ज की गई थी, जो मार्च के लिए असामान्य मानी जा रही है।

किसानों और आमजन के लिए चुनौती मौसम के इस बदलाव का सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ रहा है। बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को नुकसान की आशंका बनी हुई है। वहीं, आम लोगों को भी गर्मी और आंधी के बीच बदलते मौसम से परेशानी झेलनी पड़ रही है।

सतर्क रहने की सलाह मौसम विभाग ने लोगों को सलाह दी है कि तेज आंधी और बारिश के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहें, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूरी बनाए रखें। साथ ही, यात्रा करते समय मौसम अपडेट पर नजर रखें।