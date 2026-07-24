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राजस्थान में 25 जुलाई को सिरोही-जालौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

By Sachin Sharma
लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
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मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लो-प्रेशर सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है।

राजस्थान में 25 जुलाई को सिरोही-जालौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट
राजस्थान में कल कैसा रहेगा मौसम पूरे प्रदेशभर में मानसून सक्रिय

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रभावी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही और जालौर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

लो-प्रेशर सिस्टम से बढ़ी मानसून की ताकत

मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) अब और मजबूत होकर कम दबाव के क्षेत्र (लो-प्रेशर सिस्टम) में बदल गया है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी जैसलमेर से होकर इसी लो-प्रेशर सिस्टम से गुजर रही है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लो-प्रेशर सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। यही कारण है कि आगामी दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने का अनुमान है।

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दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश के आसार

मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अगले दो दिन मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से सिरोही और जालौर जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक रहने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नालों और बरसाती नदी-नालों में पानी बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

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प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बरसेंगे मेघ

दक्षिणी जिलों के अलावा बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। दिनभर बादल छाए रहने, रुक-रुककर बारिश होने और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

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यात्रा और किसानों के लिए विशेष सलाह

मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले नालों से दूर रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों को इस बारिश से फायदा मिलेगा और खेतों में नमी बढ़ेगी। हालांकि जिन इलाकों में अत्यधिक बारिश की संभावना है, वहां किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे।

अगले दो दिन सक्रिय रहेगा मानसून

मौसम विभाग का अनुमान है कि प्रदेश में अगले दो दिनों तक मानसून सक्रिय बना रहेगा। दक्षिणी और पश्चिमी राजस्थान में भारी बारिश का सिलसिला जारी रह सकता है, जबकि बाकी जिलों में भी अच्छी बारिश होने की संभावना है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि लो-प्रेशर सिस्टम के प्रभाव में कमी आने तक प्रदेश में बारिश की गतिविधियां बनी रहेंगी। ऐसे में लोगों को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और प्रशासन की एडवाइजरी का पालन करने की सलाह दी गई है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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