राजस्थान में 25 जुलाई को सिरोही-जालौर में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लो-प्रेशर सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है।

राजस्थान में मानसून एक बार फिर पूरी तरह सक्रिय हो गया है। मौसम विभाग के अनुसार 25 जुलाई को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का दौर जारी रहेगा। पश्चिमी और दक्षिणी राजस्थान में बारिश की गतिविधियां सबसे ज्यादा प्रभावी रहने की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर ने सिरोही और जालौर जिलों के लिए भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि शेष सभी जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। विभाग ने लोगों से मौसम को देखते हुए सतर्क रहने और आवश्यक होने पर ही यात्रा करने की सलाह दी है।

लो-प्रेशर सिस्टम से बढ़ी मानसून की ताकत मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि दक्षिण-पूर्वी राजस्थान के ऊपर बना चक्रवाती परिसंचरण (साइक्लोनिक सर्कुलेशन) अब और मजबूत होकर कम दबाव के क्षेत्र (लो-प्रेशर सिस्टम) में बदल गया है। इसके साथ ही मानसून ट्रफ लाइन भी जैसलमेर से होकर इसी लो-प्रेशर सिस्टम से गुजर रही है। इन दोनों मौसम प्रणालियों के संयुक्त प्रभाव से राजस्थान में बारिश की गतिविधियों में उल्लेखनीय बढ़ोतरी देखने को मिलेगी।

मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार लो-प्रेशर सिस्टम के सक्रिय होने से वातावरण में नमी लगातार बनी हुई है, जिससे बादलों का घनत्व बढ़ेगा और कई जिलों में अच्छी बारिश दर्ज हो सकती है। यही कारण है कि आगामी दो दिनों तक प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मानसून पूरी तरह सक्रिय रहने का अनुमान है।

दक्षिणी राजस्थान में भारी बारिश के आसार मौसम विभाग के अनुसार उदयपुर और जोधपुर संभाग के कई इलाकों में अगले दो दिन मानसून सबसे अधिक सक्रिय रहेगा। इस दौरान कई स्थानों पर मध्यम से तेज बारिश, जबकि कुछ जगहों पर भारी से अति भारी वर्षा होने की संभावना है। विशेष रूप से सिरोही और जालौर जिलों में बारिश का प्रभाव अधिक रहने की आशंका को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है।

भारी बारिश के कारण निचले इलाकों में जलभराव, छोटे नालों और बरसाती नदी-नालों में पानी बढ़ने की संभावना भी जताई गई है। पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

प्रदेश के बाकी हिस्सों में भी बरसेंगे मेघ दक्षिणी जिलों के अलावा बीकानेर, अजमेर, कोटा, जयपुर और भरतपुर संभाग के कई हिस्सों में भी मध्यम से तेज बारिश होने की प्रबल संभावना है। मौसम विभाग का कहना है कि इन क्षेत्रों में कहीं-कहीं तेज बारिश के साथ गरज-चमक और बिजली गिरने की घटनाएं भी हो सकती हैं।

येलो अलर्ट वाले जिलों में भी मौसम का मिजाज बदला रहेगा। दिनभर बादल छाए रहने, रुक-रुककर बारिश होने और कई स्थानों पर तेज बौछारें पड़ने की संभावना है। बारिश के चलते तापमान में भी गिरावट दर्ज होने के आसार हैं, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिलेगी।

यात्रा और किसानों के लिए विशेष सलाह मौसम विभाग ने भारी बारिश की संभावना को देखते हुए लोगों से जलभराव वाले क्षेत्रों और तेज बहाव वाले नालों से दूर रहने की अपील की है। खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने और मौसम की ताजा चेतावनियों पर नजर रखने की सलाह दी गई है।

कृषि क्षेत्र के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। खरीफ फसलों की बुवाई कर चुके किसानों को इस बारिश से फायदा मिलेगा और खेतों में नमी बढ़ेगी। हालांकि जिन इलाकों में अत्यधिक बारिश की संभावना है, वहां किसानों को खेतों में जल निकासी की व्यवस्था बनाए रखने की सलाह दी गई है ताकि फसलों को नुकसान न पहुंचे।