राजस्थान में मौसम ने बदली चाल, 2 दिन आंधी और बारिश का अलर्ट जारी
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। राज्य के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है।
राजस्थान में मौसम ने अचानक करवट बदल दी है। राज्य के कई हिस्सों में तेज़ हवाओं और बारिश का पूर्वानुमान जारी किया गया है। मौसम विभाग ने आगामी 2 दिनों के लिए अलर्ट जारी किया है। खासकर पश्चिमी और उत्तरी राजस्थान के जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, गरज-चमक के साथ आंधी की संभावना जताई गई है। इसके चलते तापमान में भी तेज़ गिरावट देखने को मिली है और राज्य के कई शहरों में अधिकतम पारा 4 डिग्री सेल्सियस तक कम हो गया।
तेज़ हवाओं और बारिश का अलर्ट
मौसम विभाग के अनुसार, 13 और 14 मार्च को राज्य के कई हिस्सों में आंधी-तूफान और बारिश की संभावना है। विभाग ने लोगों को बाहर जाने और खुले स्थानों पर रहने से बचने की चेतावनी दी है। राजस्थान के बीकानेर, जैसलमेर, जयपुर, नागौर, और अजमेर जिलों में विशेष तौर पर तेज़ हवाओं और बिजली गिरने का खतरा अधिक बताया गया है।
मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि राजस्थान में फिलहाल पश्चिमी विक्षोभ (Western Disturbance) सक्रिय है, जो राज्य के उत्तर और पश्चिमी हिस्सों में बादलों के जमाव और तेज़ हवाओं का कारण बन रहा है। इसके चलते कुछ इलाकों में बारिश और ओले गिरने की भी संभावना है।
तापमान में गिरावट, गर्मी से मिली राहत
राज्य के अधिकांश शहरों में सोमवार से ही तापमान में गिरावट देखने को मिली। जयपुर, जो इस समय सामान्यतः 34-35 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज करता था, वहां अधिकतम तापमान अब 30 डिग्री के आसपास आ गया है। इसी तरह जोधपुर, अजमेर और बीकानेर में भी पारा औसतन 3 से 4 डिग्री तक गिरा। इस गिरावट ने गर्मी से राहत दिलाई है, लेकिन अचानक मौसम बदलने के कारण लोग संक्रमण और मौसम संबंधी बीमारियों के प्रति सतर्क रह रहे हैं।
मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के शहरी इलाकों में ठंडी हवाओं के साथ बारिश और ओलावृष्टि के कारण सड़कें फिसलन भरी हो सकती हैं। इसके चलते लोगों को वाहन चलाते समय अतिरिक्त सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।
किसानों और ग्रामीण इलाकों के लिए चेतावनी
राजस्थान के कई ग्रामीण जिलों में किसान अभी फसल की कटाई और बुवाई के अंतिम चरण में हैं। मौसम विभाग ने कहा है कि तेज़ हवाओं और बारिश से कृषि गतिविधियों पर असर पड़ सकता है। खासकर गेहूं और सरसों की फसल वाले क्षेत्रों में किसानों को अपने खेतों में फसल की सुरक्षा के लिए अतिरिक्त कदम उठाने की सलाह दी गई है।
ग्रामीण इलाकों में बिजली गिरने और आंधी आने की संभावना को देखते हुए विभाग ने चेतावनी दी है कि लोग खुले स्थानों और पेड़ों के नीचे न रहें। छोटे और असुरक्षित भवनों में रहने वालों को भी सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है।
परिवहन और यातायात पर असर
तेज़ हवाओं और बारिश की संभावना के चलते राज्य के सड़कों और राजमार्गों पर यातायात प्रभावित हो सकता है। राजस्थान राज्य सड़क परिवहन निगम (RSRTC) ने भी यात्रियों से सावधानी बरतने की अपील की है। विशेषकर बीकानेर, जैसलमेर और पश्चिमी राजस्थान से होकर गुजरने वाले मार्गों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी करने की सलाह दी गई है।
वहीं, रेल और हवाई परिवहन पर फिलहाल कोई बड़ा असर नहीं बताया गया है, लेकिन मौसम विभाग यात्रियों को अपडेट्स चेक करते रहने की सलाह दे रहा है।
आम लोगों को सावधान रहने की हिदायत
मौसम विभाग के अनुसार, आंधी-बारिश के दौरान घर के अंदर सुरक्षित रहना सबसे सुरक्षित उपाय है। लोगों को बिजली और तेज़ हवाओं से संबंधित हादसों से बचने के लिए खाली खुले मैदान और ऊंचे पेड़ों से दूर रहने की सलाह दी गई है।
विशेषज्ञों ने यह भी बताया कि आने वाले दो दिनों में राजस्थान में मौसम में अचानक बदलाव संभव है। इसलिए आम जनता को मौसम विभाग द्वारा जारी अलर्ट और सलाहों पर ध्यान देना बेहद जरूरी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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