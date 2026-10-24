राजस्थान में पानी के संकट की आहट; PHED ने दिवाली से पहले बनाया प्लान

राज्य में पानी की उपलब्धता को लेकर बनी परिस्थितियों के बीच विभाग ने इस बार अपनी रणनीति भी बदली है। जिला स्तर पर सामान्य योजना बनाने के बजाय हर डिवीजन से उसकी जरूरतों, पानी की उपलब्धता और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मांगी गई है।

राज्य में पानी की उपलब्धता को लेकर बनी परिस्थितियों के बीच विभाग ने इस बार अपनी रणनीति भी बदली है। जिला स्तर पर सामान्य योजना बनाने के बजाय हर डिवीजन से उसकी जरूरतों, पानी की उपलब्धता और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मांगी गई है।

राजस्थान में अभी सर्दियों का मौसम भी पूरी तरह शुरू नहीं हुआ है, लेकिन अगले साल गर्मियों में पेयजल संकट की आशंका ने जलदाय विभाग (PHED) की चिंता बढ़ा दी है। मार्च से जून के बीच पानी की मांग बढ़ने पर सप्लाई व्यवस्था चरमराए नहीं, इसके लिए विभाग ने करीब पांच महीने पहले ही तैयारी शुरू कर दी है। खास बात यह है कि इस बार दिवाली से पहले ही गर्मियों के लिए आकस्मिक योजना तैयार करने की कवायद शुरू हो गई है। अब तक विभाग आमतौर पर फरवरी में गर्मियों की योजना बनाता था।

राज्य में पानी की उपलब्धता को लेकर बनी परिस्थितियों के बीच विभाग ने इस बार अपनी रणनीति भी बदली है। जिला स्तर पर सामान्य योजना बनाने के बजाय हर डिवीजन से उसकी जरूरतों, पानी की उपलब्धता और सप्लाई से जुड़ी समस्याओं की जानकारी मांगी गई है। इन रिपोर्ट के आधार पर तय होगा कि किस इलाके में पानी की व्यवस्था सुधारने के लिए क्या कदम उठाने होंगे।

फरवरी का इंतजार नहीं, दिवाली से पहले तैयारी शुरू जलदाय विभाग के अधिकारियों के अनुसार, आमतौर पर मार्च से जून के पीक सीजन के लिए आकस्मिक योजना फरवरी के आसपास तैयार की जाती है। इस बार राज्य में पानी की कमी की आशंका को देखते हुए पहले ही प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। विभाग का मकसद गर्मियों में संकट गहराने से पहले जरूरी इंतजाम करना है, ताकि अंतिम समय में भागदौड़ से बचा जा सके।

इसके लिए मैदानी स्तर पर काम करने वाले इंजीनियरों से सीधे प्रस्ताव मांगे गए हैं। विभाग चाहता है कि योजनाएं केवल कागजों पर तैयार न हों, बल्कि संबंधित इलाके की वास्तविक जरूरतों और वहां मौजूद संसाधनों को ध्यान में रखकर बनाई जाएं।

हर डिवीजन की अलग योजना, इंजीनियर बताएंगे कहां कितनी जरूरत PHED ने योजना तैयार करने के तरीके में बदलाव किया है। विभाग के प्रत्येक जिले में सर्किल और सर्किल के अंतर्गत डिवीजन होते हैं। घरेलू पेयजल सप्लाई की रोजमर्रा की व्यवस्था संभालने वाले इंजीनियरों को अपने-अपने क्षेत्र की स्थिति का आकलन कर प्रस्ताव देने को कहा गया है।

इन प्रस्तावों में स्थानीय स्तर पर पानी की जरूरत, सप्लाई व्यवस्था की कमजोरियां और संकट से निपटने के संभावित उपाय शामिल होंगे। अधिकारियों के मुताबिक, पहले जिला स्तर पर एक व्यापक योजना तैयार की जाती थी, लेकिन इस बार प्रत्येक डिवीजन के लिए अलग योजना बनाने की तैयारी है।

इंजीनियरों से मिले प्रस्तावों का विश्लेषण करने के बाद आकस्मिक योजनाएं तैयार की जाएंगी। इसके बाद जरूरत के अनुसार कामों को मंजूरी देकर वर्क ऑर्डर जारी किए जाएंगे। इससे अलग-अलग इलाकों की जरूरत के हिसाब से समय रहते इंतजाम किए जा सकेंगे।

जयपुर में बीसलपुर के साथ भूजल पर भी नजर गर्मियों में जयपुर की पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए बीसलपुर से मिलने वाले पानी के साथ भूजल का इस्तेमाल बढ़ाने पर भी विचार किया जा रहा है। इसके तहत ट्यूबवेल की क्षमता बढ़ाने और अतिरिक्त भूजल को मौजूदा पाइपलाइन नेटवर्क से जोड़ने के प्रस्तावों पर काम किया जा रहा है।

अधिकारियों का कहना है कि भूजल विभाग की रिपोर्ट के अनुसार, पिछले दो वर्षों में जयपुर के भूजल स्तर में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। इसी स्थिति को देखते हुए विभाग उपलब्ध भूजल का इस्तेमाल करने की संभावनाएं तलाश रहा है।

हालांकि, भूजल को सीधे सप्लाई नेटवर्क में शामिल नहीं किया जाएगा। इसके लिए पानी की गुणवत्ता की जांच जरूरी होगी। अधिकारियों के मुताबिक, सप्लाई सिस्टम में पानी पहुंचने से पहले उसकी गुणवत्ता पर नजर रखने के लिए केमिस्टों के माध्यम से चौबीसों घंटे निगरानी की व्यवस्था करने का प्रस्ताव है।

बीसलपुर में पानी की स्थिति चिंताजनक नहीं, लेकिन बढ़ी मांग चुनौती अधिकारियों के अनुसार, बीसलपुर बांध में फिलहाल पानी का भंडारण चिंताजनक स्थिति में नहीं है। इसके बावजूद जयपुर में बढ़ती मांग विभाग के लिए चुनौती बनी हुई है। हाल के समय में पृथ्वीराज नगर डिवीजन समेत कई नई कॉलोनियों को बीसलपुर की सप्लाई व्यवस्था से जोड़ा गया है।