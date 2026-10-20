बांधों में पानी नहीं, खेतों में फसल प्रभावित… राजस्थान में 3 संकटों की आहट

राजस्थान में संभावित सूखे के बीच सबसे बड़ी चिंता पेयजल की है। गहलोत के मुताबिक, बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और जोधपुर में अभी से पानी की समस्या सामने आने लगी है। अगर आने वाले समय में हालात बिगड़ते हैं तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पेयजल की उपलब्धता चुनौती बन सकती है।

दूसरी बड़ी चुनौती पशुधन को बचाने की है। गहलोत ने कहा कि इस बार चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है। ऐसे में चारे की उपलब्धता कम होने और कीमतें बढ़ने की आशंका पशुपालकों की परेशानी बढ़ा सकती है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आजीविका का अहम हिस्सा है। चारे की कमी का असर पशुओं के पालन-पोषण के साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

राजस्थान में क्या आने वाले दिनों में सूखे के हालात और मुश्किलें बढ़ा सकते हैं? बांधों में पानी की आवक नहीं होना, फसलों का प्रभावित होना और चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं होना ऐसे संकेत हैं, जिनको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने राज्य सरकार को अभी से सतर्क रहने की सलाह दी है। गहलोत ने सोमवार को जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में प्रदेश के सामने खड़ी हो सकने वाली तीन बड़ी चुनौतियों का जिक्र किया। इनमें पेयजल संकट, पशुधन को बचाना और ग्रामीण परिवारों के लिए रोजगार की व्यवस्था करना शामिल है।

गहलोत ने कहा कि जोधपुर में अभी से पानी की समस्या सामने आने लगी है। आने वाले समय में प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी स्थिति बिगड़ सकती है, क्योंकि कई क्षेत्रों में सूखे जैसे हालात हैं। ऐसे में सरकार को संकट गहराने का इंतजार करने के बजाय अभी से तैयारी शुरू कर देनी चाहिए।

पहली चुनौती: पेयजल संकट, दूसरे राज्यों से पानी लाने की नौबत? राजस्थान में संभावित सूखे के बीच सबसे बड़ी चिंता पेयजल की है। गहलोत के मुताबिक, बांधों में पानी की आवक नहीं हुई है और जोधपुर में अभी से पानी की समस्या सामने आने लगी है। अगर आने वाले समय में हालात बिगड़ते हैं तो प्रदेश के दूसरे हिस्सों में भी पेयजल की उपलब्धता चुनौती बन सकती है।

गहलोत ने सरकार से पेयजल संकट से निपटने के लिए पूरी योजना तैयार करने की मांग की। उन्होंने दूसरे राज्यों से पानी की व्यवस्था करने सहित सभी जरूरी विकल्पों पर काम शुरू करने की सलाह दी। चुनौती यह होगी कि जिन क्षेत्रों में पानी की कमी सामने आए, वहां लोगों को समय पर पर्याप्त पेयजल कैसे उपलब्ध कराया जाए। इसके लिए सरकार को पहले से इंतजाम करने होंगे, ताकि संकट बढ़ने पर आनन-फानन में व्यवस्था नहीं करनी पड़े।

दूसरी चुनौती: चारे की कमी से कैसे बचेगा पशुधन? दूसरी बड़ी चुनौती पशुधन को बचाने की है। गहलोत ने कहा कि इस बार चारे का पर्याप्त उत्पादन नहीं हुआ है। ऐसे में चारे की उपलब्धता कम होने और कीमतें बढ़ने की आशंका पशुपालकों की परेशानी बढ़ा सकती है। राजस्थान के ग्रामीण इलाकों में पशुपालन आजीविका का अहम हिस्सा है। चारे की कमी का असर पशुओं के पालन-पोषण के साथ पशुपालकों की आर्थिक स्थिति पर भी पड़ सकता है।

गहलोत ने प्रभावित तहसीलों और गांवों की पहचान कर उन्हें अकालग्रस्त घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने की जरूरत बताई। उन्होंने चारा डिपो खोलने, चारे की व्यवस्था करने और पशुओं के लिए शिविर लगाने की योजना बनाने की मांग की। साथ ही पशुपालकों को राहत देने के लिए अनुदान और अन्य उपायों पर भी ध्यान देने को कहा।

इस मोर्चे पर सरकार के सामने चुनौती केवल चारा उपलब्ध कराने की नहीं होगी, बल्कि जरूरतमंद पशुपालकों तक समय पर मदद पहुंचाने की भी होगी।

तीसरी चुनौती: फसल प्रभावित हुई तो ग्रामीणों को रोजगार कैसे मिलेगा? तीसरी बड़ी चुनौती ग्रामीण रोजगार की है। गहलोत ने कहा कि इस बार फसलें प्रभावित हुई हैं। ऐसे में उन गरीब परिवारों के सामने आजीविका का संकट खड़ा हो सकता है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है और जो मजदूरी करके जीवनयापन करते हैं।

खेती प्रभावित होने पर खेतों में काम के अवसर कम हो सकते हैं। इससे मजदूरी पर निर्भर परिवारों की कमाई प्रभावित होने की आशंका है। ऐसे परिवारों के सामने रोजमर्रा के खर्च चलाने की मुश्किल बढ़ सकती है।

गहलोत ने सरकार को ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार की व्यवस्था पर ध्यान देने की सलाह दी। चुनौती यह होगी कि प्रभावित परिवारों को समय पर काम और राहत मिल सके। इसके लिए संभावित सूखे से प्रभावित इलाकों की पहचान और जरूरत के अनुसार योजनाएं तैयार करना अहम होगा।