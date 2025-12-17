राजस्थान में वोटर लिस्ट से 41.85 लाख नाम कटे, 11 लाख को भेजे जाएंगे नोटिस; जानें अब कैसे जुड़ेगा नाम

संक्षेप: राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की प्रक्रिया सामने आई है। निर्वाचन विभाग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेशभर में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं।

राजस्थान में विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत वोटर लिस्ट से बड़े पैमाने पर नाम हटाए जाने की प्रक्रिया सामने आई है। निर्वाचन विभाग ने ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें प्रदेशभर में 41.85 लाख मतदाताओं के नाम काटे गए हैं। इस ड्राफ्ट सूची के साथ एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड (स्थानांतरित), डेड (मृत) और ऑलरेडी एनरोल्ड (डुप्लीकेट) वोटर्स की अलग-अलग श्रेणियों की सूची भी सार्वजनिक की गई है। ड्राफ्ट वोटर लिस्ट निर्वाचन विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध करा दी गई है।

राजस्थान के मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने स्पष्ट किया कि जिन वोटर्स के नाम SIR के तहत हटाए गए हैं, उन्हें अब अलग से कोई नोटिस जारी नहीं किया जाएगा। हालांकि, यदि किसी मतदाता को अपने नाम हटाए जाने पर आपत्ति है, तो वह निर्धारित दस्तावेज प्रस्तुत कर दावा (क्लेम) कर सकता है। SIR के दौरान मुख्य रूप से ऐसे वोटर्स के नाम हटाए गए हैं, जो स्थायी रूप से अन्य स्थान पर शिफ्ट हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, जो लंबे समय से अनुपस्थित पाए गए या जिनके नाम एक से अधिक स्थानों पर दर्ज थे।

निर्वाचन विभाग के अनुसार, करीब 11 लाख वोटर्स ऐसे हैं जिनकी मैपिंग नहीं हो पाई है। इन मतदाताओं को अब एसडीएम स्तर से नोटिस जारी किए जाएंगे। नोटिस मिलने के बाद संबंधित वोटर्स दस्तावेज जमा कराकर अपने नाम दोबारा वोटर लिस्ट में जुड़वा सकेंगे। ये वे वोटर्स हैं, जिनके नाम पिछली SIR प्रक्रिया में दर्ज नहीं हो पाए थे या जो उस समय आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सके थे।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन ने सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देश दिए हैं कि आमजन को वोटर लिस्ट में अपना नाम जांचने के लिए व्यापक स्तर पर जागरूक किया जाए। यदि किसी योग्य नागरिक का नाम सूची में नहीं है, तो वह फॉर्म-6 और घोषणा-पत्र के साथ आवेदन कर अपना नाम दर्ज करवा सकता है।

इसके साथ ही युवा मतदाताओं पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो युवा 1 अप्रैल 2026, 1 जुलाई 2026 और 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूर्ण करेंगे, उनसे एडवांस फॉर्म-6 भरवाकर पहले से ही वोटर लिस्ट में नाम दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।

SIR के नियमों के अनुसार, ड्राफ्ट लिस्ट से किसी भी मतदाता का नाम अंतिम रूप से हटाने से पहले संबंधित एसडीएम या तहसीलदार को सुनवाई का अवसर देना अनिवार्य होगा। इसके बाद लिखित आदेश जारी किया जाएगा। यदि मतदाता आदेश से संतुष्ट नहीं है, तो वह पहले कलेक्टर और फिर मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष अपील कर सकेगा।

वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के साथ-साथ प्रदेश में पोलिंग बूथों का पुनर्गठन भी किया गया है। इसके तहत 8935 नए पोलिंग बूथ बनाए गए हैं। पहले राजस्थान में 52,201 पोलिंग बूथ थे, जो अब बढ़कर 61,136 हो गए हैं। निर्वाचन विभाग का कहना है कि इससे मतदाताओं को मतदान केंद्र तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी और मतदान प्रक्रिया अधिक सुचारु होगी।