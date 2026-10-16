वोटर लिस्ट में नाम कट गया? राजस्थान में फिर मौका; कौन कर सकता है आवेदन
राजस्थान में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर युवाओं में उत्साह के संकेत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
राजस्थान में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटने के बाद उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक और मौका देने की तैयारी की है। राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों को भी सुधारा जा सकेगा। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।
राजस्थान में यह अभियान ऐसे समय शुरू हुआ है, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से 31 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, वहीं सामाजिक संगठनों ने भी मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी। अब नए अभियान से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या पहले से दर्ज जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं।
1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वालों के लिए भी मौका
इस अभियान में सबसे ज्यादा चर्चा उन युवाओं की है, जो पहली बार मतदान करने के योग्य होने वाले हैं। जो युवा 1 जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।
इसका मतलब है कि युवाओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए 18 साल पूरे होने के बाद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। पात्रता की निर्धारित तारीख के अनुसार वे आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची से हट गया है, वे भी अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।
वोटर लिस्ट में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण गलत होने पर भी सुधार कराया जा सकता है। नए मतदाताओं को इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा।
14 दिन में मिले 4.80 लाख आवेदन, Gen-Z सबसे आगे
राजस्थान में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर युवाओं में उत्साह के संकेत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।
14 अक्टूबर 2026 तक नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के कुल 4,80,893 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 18 से 19 साल की उम्र के युवाओं के 2,67,946 आवेदन शामिल हैं। वहीं, 20 वर्ष की आयु वर्ग से 2,12,947 आवेदन मिले हैं।
ये आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि, आवेदन मिलना और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अलग-अलग चरण हैं। आवेदनों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नाम शामिल किए जाएंगे।
SIR में 31 लाख से ज्यादा नाम कटने पर हुआ था विवाद
राजस्थान में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद की मुख्य वजह SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए नाम रहे। इस दौरान 31 लाख से अधिक नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा के इशारे पर कथित तौर पर फर्जी आवेदन कराकर विपक्षी समर्थकों के नाम कटवाए गए।
इन आरोपों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई थी। हालांकि, नए स्पेशल समरी रिवीजन का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में गलतियों को सुधारना है। ऐसे में अब उन मतदाताओं के लिए भी अपनी पात्रता और नाम की स्थिति जांचने का अवसर होगा, जिन्हें लगता है कि उनका नाम सूची में नहीं है।
पुरानी वोटर लिस्ट से चुनाव कराने पर भी सवाल
दूसरी तरफ, मतदाता सूची को लेकर एक और सवाल खड़ा हुआ है। मजदूर किसान शक्ति संगठन के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता निखिल डे ने सवाल उठाया है कि जब SIR के दौरान लाखों नाम हटाए गए, तो पंचायती राज और नगर निकाय चुनावों में पुरानी मतदाता सूची का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है?
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।