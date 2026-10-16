वोटर लिस्ट में नाम कट गया? राजस्थान में फिर मौका; कौन कर सकता है आवेदन

राजस्थान में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर युवाओं में उत्साह के संकेत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

राजस्थान में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर युवाओं में उत्साह के संकेत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

राजस्थान में वोटर लिस्ट से लाखों नाम हटने के बाद उठे विवाद के बीच चुनाव आयोग ने मतदाताओं को एक और मौका देने की तैयारी की है। राजस्थान समेत 17 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में वोटर लिस्ट के स्पेशल समरी रिवीजन (SSR) के निर्देश दिए गए हैं। इस अभियान के तहत नए मतदाताओं के नाम जोड़े जाएंगे और वोटर लिस्ट में मौजूद गलतियों को भी सुधारा जा सकेगा। खास बात यह है कि 1 जनवरी 2027 तक 18 साल की उम्र पूरी करने वाले युवा भी मतदाता बनने के लिए आवेदन कर सकेंगे।

राजस्थान में यह अभियान ऐसे समय शुरू हुआ है, जब स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन (SIR) के दौरान मतदाता सूची से 31 लाख से ज्यादा नाम हटाए जाने को लेकर सियासी विवाद खड़ा हो गया था। कांग्रेस ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए थे, वहीं सामाजिक संगठनों ने भी मतदाता सूची की पारदर्शिता को लेकर चिंता जताई थी। अब नए अभियान से उन लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है, जो मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाना चाहते हैं या पहले से दर्ज जानकारी में सुधार कराना चाहते हैं।

1 जनवरी 2027 तक 18 साल के होने वालों के लिए भी मौका इस अभियान में सबसे ज्यादा चर्चा उन युवाओं की है, जो पहली बार मतदान करने के योग्य होने वाले हैं। जो युवा 1 जनवरी 2027 को या उससे पहले 18 वर्ष की आयु पूरी कर रहे हैं, वे भी मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम आवेदन कर सकते हैं।

इसका मतलब है कि युवाओं को अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल कराने के लिए 18 साल पूरे होने के बाद तक इंतजार करने की जरूरत नहीं होगी। पात्रता की निर्धारित तारीख के अनुसार वे आवेदन कर सकेंगे। इसके अलावा, जिन लोगों का नाम पहले मतदाता सूची से हट गया है, वे भी अपना नाम दोबारा जुड़वाने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

वोटर लिस्ट में नाम, पता, उम्र या अन्य विवरण गलत होने पर भी सुधार कराया जा सकता है। नए मतदाताओं को इसके लिए फॉर्म-6 भरना होगा।

14 दिन में मिले 4.80 लाख आवेदन, Gen-Z सबसे आगे राजस्थान में नए मतदाताओं के रजिस्ट्रेशन को लेकर युवाओं में उत्साह के संकेत मिले हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवीन महाजन के मुताबिक, राज्य में 1 अक्टूबर 2026 से नए मतदाताओं के पंजीकरण के लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है।

14 अक्टूबर 2026 तक नए नाम जुड़वाने के लिए फॉर्म-6 के कुल 4,80,893 आवेदन प्राप्त हुए। इनमें 18 से 19 साल की उम्र के युवाओं के 2,67,946 आवेदन शामिल हैं। वहीं, 20 वर्ष की आयु वर्ग से 2,12,947 आवेदन मिले हैं।

ये आंकड़े बताते हैं कि बड़ी संख्या में युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए आगे आ रहे हैं। हालांकि, आवेदन मिलना और मतदाता सूची में नाम दर्ज होना अलग-अलग चरण हैं। आवेदनों की जांच और निर्धारित प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही नाम शामिल किए जाएंगे।

SIR में 31 लाख से ज्यादा नाम कटने पर हुआ था विवाद राजस्थान में वोटर लिस्ट को लेकर विवाद की मुख्य वजह SIR प्रक्रिया के दौरान हटाए गए नाम रहे। इस दौरान 31 लाख से अधिक नाम हटाए जाने की बात सामने आई थी। इसके बाद कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि भाजपा के इशारे पर कथित तौर पर फर्जी आवेदन कराकर विपक्षी समर्थकों के नाम कटवाए गए।

इन आरोपों को लेकर प्रदेश में राजनीतिक बयानबाजी तेज हुई थी। हालांकि, नए स्पेशल समरी रिवीजन का उद्देश्य पात्र मतदाताओं के नाम जोड़ना और सूची में गलतियों को सुधारना है। ऐसे में अब उन मतदाताओं के लिए भी अपनी पात्रता और नाम की स्थिति जांचने का अवसर होगा, जिन्हें लगता है कि उनका नाम सूची में नहीं है।