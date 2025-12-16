Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan voter list name deletion asd list election commission
राजस्थान में वोटर लिस्ट से नाम कटने की आहट! जारी हुई ASD सूची, कहीं आपका नाम भी तो नहीं?

संक्षेप:

राजस्थान के लाखों मतदाताओं के लिए यह खबर चौकाने वाली है। चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों की ASD लिस्ट जारी कर दी गई है।

Dec 16, 2025 06:14 pm ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान के लाखों मतदाताओं के लिए यह खबर चौकाने वाली है। चुनाव आयोग की ओर से विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तहत वोटर लिस्ट से नाम कटने वालों की ASD लिस्ट जारी कर दी गई है। इस सूची में ऐसे वोटर्स के नाम शामिल हैं, जिन्हें एब्सेंट (अनुपस्थित), शिफ्टेड (स्थानांतरित) या डेड (मृत) मानते हुए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट से बाहर कर दिया गया है।

अब सवाल यह है—

क्या आपका नाम भी इस लिस्ट में है?

और अगर है, तो क्या अब आप वोटर नहीं रहेंगे?

ASD लिस्ट उन मतदाताओं की पहचान करती है, जो या तो लंबे समय से अपने पते पर नहीं मिले, स्थायी रूप से कहीं और शिफ्ट हो गए या जिनके बारे में मृत्यु की सूचना दर्ज हुई। SIR का मकसद वोटर लिस्ट को साफ-सुथरा और अपडेट रखना है, लेकिन इस प्रक्रिया में कई वैध वोटर्स के नाम भी कटने का खतरा बन गया है।

चुनाव विभाग ने साफ किया है कि यह अभी ड्राफ्ट लिस्ट है, यानी अब भी आपके पास मौका है।

मतदाता ऑनलाइन निर्वाचन विभाग की वेबसाइट पर जाकर अपनी स्थिति जांच सकते हैं। यहां EPIC नंबर (वोटर आईडी नंबर) या फिर जिला, विधानसभा क्षेत्र, वार्ड/गांव और बूथ नंबर के जरिए सर्च किया जा सकता है। पूरी ASD लिस्ट डाउनलोड करने का विकल्प भी मौजूद है।

ऑनलाइन सुविधा के अलावा बीएलओ (Booth Level Officer), वार्ड ऑफिस और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट्स के पास भी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट उपलब्ध है।

यदि सर्च करने पर आपका नाम नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले यह सुनिश्चित करें कि नाम, पिता का नाम और जन्मतिथि सही डाली गई हो। इसके बाद यह जांचना जरूरी है कि कहीं आपका नाम एब्सेंट, शिफ्टेड या डेड कैटेगरी में तो नहीं डाल दिया गया।

ऐसी स्थिति में तुरंत अपने क्षेत्र के बीएलओ से संपर्क करें। बीएलओ आपको नाम कटने का कारण बताएंगे। अगर कारण गलत है, तो आप एसडीएम कार्यालय में आपत्ति दर्ज कर सकते हैं।

अगर आपका नाम ASD लिस्ट में है, तो 15 जनवरी तक आपत्ति दर्ज कराना बेहद जरूरी है। इसके लिए आपको फ़ॉर्म-6 और घोषणा पत्र (Declaration Form) भरकर पहचान के दस्तावेज जमा करने होंगे।

मान्य दस्तावेजों में वोटर आईडी, आधार कार्ड, पिछली SIR में माता-पिता या स्वयं के नाम का प्रमाण शामिल है।

