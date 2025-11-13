आख़िर कैसे? राजस्थान में एक युवक के नाम से बने 7 वोटर आईडी; कांग्रेस ने लगाए सिस्टम हाईजैक के आरोप

संक्षेप: राजस्थान के सीकर ज़िले के श्रीमाधोपुर से ऐसा मामला सामने आया है यहां एक 18 वर्षीय युवक मेघराज पटवा के नाम से 7 वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि सभी कार्ड पर अलग-अलग EPIC नंबर हैं,

राजस्थान के सीकर ज़िले के श्रीमाधोपुर से ऐसा मामला सामने आया है यहां एक 18 वर्षीय युवक मेघराज पटवा के नाम से 7 वोटर आईडी कार्ड जारी कर दिए गए। सबसे हैरानी की बात यह है कि सभी कार्ड पर अलग-अलग EPIC नंबर हैं, यानी चुनाव आयोग की नज़र में ये सातों वोटर अलग-अलग व्यक्ति हैं!

अब कांग्रेस ने इस पूरे मामले को वोट चोरी की साजिश बताते हुए बीजेपी और चुनाव आयोग दोनों पर सिस्टम हाईजैक करने का आरोप लगा दिया है। वहीं आयोग ने जांच के बाद गलती स्वीकार करते हुए अपने ही अधिकारी पर अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी है।

खटीक मोहल्ला, श्रीमाधोपुर के भोमाराम पटवा के घर 12 अक्टूबर की सुबह डाक पार्सल आया। लिफाफा खोला तो घरवालों के होश उड़ गए—अंदर एक नहीं, पूरे 7 वोटर आईडी कार्ड! सभी पर बेटे मेघराज पटवा (18) का नाम, जन्मतिथि और पता एक ही था। फर्क सिर्फ इतना कि हर कार्ड पर अलग EPIC नंबर थे, और एक कार्ड पर तो फोटो भी दूसरी थी।

भोमाराम बताते हैं, “पहली बार आवेदन मई में किया था, लेकिन तब उम्र पूरी नहीं होने के कारण आवेदन खारिज कर दिया गया। जुलाई में फिर से आवेदन किया, लेकिन समझ नहीं आया कि सात कार्ड कैसे बन गए।”

मेघराज के मुताबिक, “एसडीएम अनिल कुमार ने मुझे बुलाया और सातों कार्ड मांगे, लेकिन वे कांग्रेस नेता विक्की बिवांल के पास थे। मुझसे एक पेपर पर साइन भी करवाया गया, पर उसमें लिखा क्या था, मुझे नहीं बताया गया।”

विक्की बिवांल, जो यूथ कांग्रेस के श्रीमाधोपुर विधानसभा अध्यक्ष हैं, ने यह मामला AICC और यूथ कांग्रेस के ग्रुप में शेयर किया। बस, यहीं से मामला सियासी रंग में बदल गया।

कांग्रेस ने इस मामले को “वोट चोरी का खुला सबूत” बताते हुए बीजेपी पर सीधा हमला बोला।

पार्टी ने एक्स (पूर्व ट्विटर) पर लिखा बीजेपी की वोट चोरी व्यवस्था! राजस्थान के मेघराज पटवा के नाम से 7 वोटर आईडी कार्ड जारी। नरेंद्र मोदी और चुनाव आयोग ने चुनावी सिस्टम हाईजैक कर लिया है।”

कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने तंज कसा

व्यक्ति एक, वोट अनेक! बीजेपी ने ‘एक व्यक्ति, एक वोट’ के संविधानिक सिद्धांत की धज्जियां उड़ा दी हैं।”

विक्की बिवांल का दावा है कि उनके वार्ड में एक और व्यक्ति के नाम से तीन वोटर आईडी जारी हुए हैं। उन्होंने कहा, “अगर ऐसी तकनीकी गड़बड़ियां समय रहते नहीं सुधारी गईं, तो अगले चुनावों में बड़ा बवाल हो सकता है।”

कांग्रेस की तीखी प्रतिक्रिया के बाद सीकर जिला निर्वाचन अधिकारी हरकत में आए। उन्होंने फैक्ट चेक करवाया, तो सच्चाई सामने आई—मेघराज ने खुद 7 बार ऑनलाइन आवेदन (फॉर्म-6) भर दिया था।

बीएलओ (बूथ स्तर अधिकारी) ने उन सबकी ठीक से जांच नहीं की और सातों आवेदन मंजूर कर दिए, जिससे सात वोटर कार्ड बन गए। आयोग ने माना कि यह प्रशासनिक चूक है और संबंधित अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू कर दी गई है।

साथ ही, आयोग ने कहा कि छह वोटर कार्ड रद्द करने के लिए फॉर्म-7 भरवा लिए गए हैं। आगामी मतदाता सूची में मेघराज का नाम सिर्फ एक बार रहेगा।