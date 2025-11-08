Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan vip number father son success story kota
कभी ढाबे में बर्तन धोए, राजस्थान के इस बेटे के लिए पिता ने किया कमाल; 31 लाख में खरीदा RJ60 CM 0001

संक्षेप: जयपुर के आरटीओ ऑफिस में हाल ही में हुए ई-ऑक्शन में जब कार नंबर “RJ60 CM 0001” की बोली 31 लाख रुपये पर जाकर रुकी, तो सबके चेहरे पर हैरानी थी।

Sat, 8 Nov 2025 04:56 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
जयपुर के आरटीओ ऑफिस में हाल ही में हुए ई-ऑक्शन में जब कार नंबर “RJ60 CM 0001” की बोली 31 लाख रुपये पर जाकर रुकी, तो सबके चेहरे पर हैरानी थी। यह सिर्फ राजस्थान ही नहीं, बल्कि देश का अब तक का सबसे महंगा वीआईपी कार नंबर बन गया। लेकिन असली चौंकाने वाली बात यह नहीं थी — बल्कि यह थी कि यह नंबर किसी अरबपति उद्योगपति ने नहीं, बल्कि एक ऐसे शख्स ने खरीदा जिसने कभी अपनी ज़िंदगी की शुरुआत एक ढाबे में वेटर के रूप में की थी।

जी हाँ, यह कहानी है जयपुर के जाने-माने बिज़नेसमैन और वेडिंग प्लानर राहुल तनेजा की, जिन्होंने अपने बेटे रेहान के 18वें जन्मदिन पर तीन करोड़ की ऑडी RS Q8 कार के लिए यह नंबर खरीदा। कभी अख़बार बाँटने वाला लड़का, आज अपने बेटे को करोड़ों की गिफ्ट दे रहा है — और यह सफ़र उतना आसान नहीं था, जितना सुनने में लगता है।

मध्य प्रदेश के मंडला ज़िले के पास छोटे से गाँव कटरा में जन्मे राहुल तनेजा के पिता साइकिलों की पंचर की दुकान चलाते थे, और माँ खेतों में काम करती थीं। परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी कमजोर थी कि बचपन का अधिकांश हिस्सा मेहनत में गुज़रा। 11 साल की उम्र में राहुल जयपुर आ गए और आदर्श नगर के पास एक सड़क किनारे ढाबे में वेटर की नौकरी शुरू की।

18 साल की उम्र तक उन्होंने क्या-क्या नहीं किया — दिवाली पर पटाखे, होली पर रंग, मकर संक्रांति पर पतंगें, रक्षा बंधन पर राखियाँ बेचीं। कभी कूरियर डिलीवरी की, तो कभी टू-लेट एजेंट बने। यहां तक कि राजस्थान पत्रिका के अख़बार भी बांटे। उस वक्त दिन की शुरुआत सूरज उगने से पहले होती थी और खत्म तब जब शहर की सड़कें खाली हो जाती थीं।

16 से 18 की उम्र में राहुल ने दुर्गापुरा रेलवे स्टेशन पर ऑटो रिक्शा भी चलाया। लेकिन उनका सपना कुछ बड़ा था — ऐसा कुछ करने का जो भीड़ से अलग हो। 19 साल की उम्र में उन्होंने सिंधी कॉलोनी, जयपुर में “कार पैलेस” नाम से अपना पहला बिजनेस शुरू किया। कारों के साथ उनका रिश्ता वहीं से शुरू हुआ।

साथ ही उन्होंने फैशन की दुनिया में कदम रखा। 1999 में राहुल मिस्टर जयपुर, मिस्टर राजस्थान और मेल ऑफ द ईयर जैसे टाइटल जीतकर चर्चा में आए। यह उनके आत्मविश्वास की उड़ान की शुरुआत थी।

साल 2000 में, सिर्फ 20 साल की उम्र में राहुल ने लाइव क्रिएशंस नाम की इवेंट मैनेजमेंट कंपनी शुरू की। आगे 2005 में उन्होंने मुंबई में इंडियन आर्टिस्ट डॉट कॉम लॉन्च की और 2010 में “राहुल तनेजा प्रीमियम वेडिंग्स” की नींव रखी। लग्जरी शादियों की दुनिया में उनका नाम “बिग फैट रॉयल वेडिंग्स” का पर्याय बन गया।

राजस्थान से लेकर दुबई, थाईलैंड और यूरोप तक — राहुल ने भारतीय शादियों को नए स्तर पर पहुंचा दिया। आज वो देश के टॉप वेडिंग प्लानर्स में शुमार हैं।

राहुल कहते हैं, “मुझे और मेरे बेटे को वीआईपी नंबरों का शौक है। शौक की कोई कीमत नहीं होती। मैं आज में जीता हूँ — कल क्या होगा, कौन जानता है।”

उनका यह जुनून नया नहीं है।

• 2011 में उन्होंने अपनी BMW 7 Series के लिए RJ14 CP 0001 नंबर 10 लाख में खरीदा था।

• 2018 में Jaguar XJL के लिए RJ45 CG 0001 नंबर 16 लाख में लिया।

• और अब 2025 में, Audi RS Q8 के लिए देश का सबसे महंगा नंबर RJ60 CM 0001 — 31 लाख रुपये में।

यह सब उन्होंने अपने बेटे रेहान के लिए खरीदा, जिसे उन्होंने सात साल पहले वादा किया था कि 18 साल की उम्र में उसे उसकी मनपसंद कार गिफ्ट करेंगे।

राहुल का सफ़र किसी बॉलीवुड स्क्रिप्ट से कम नहीं — एक छोटे गाँव के लड़के की कहानी जिसने संघर्ष को सीढ़ी बनाया और अपने सपनों को हकीकत में बदला।

