विला स्कैम में किस-किस की बढ़ेगी मुश्किल;IAS-IPS दंपती और कंपनी के MD को नोटिस

इस मामले में सरकार ने अनंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की श्रृंखला संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी कारण बताओ नोटिस दिया है।

इस मामले में सरकार ने अनंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की श्रृंखला संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी कारण बताओ नोटिस दिया है।

राजस्थान में चर्चित 'विला स्कैम' को लेकर अब सरकार और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (ACB) की जांच तेज होती नजर आ रही है। वरिष्ठ IAS अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनकी IPS अधिकारी पत्नी एडीजी प्राशाखा माथुर को अचल संपत्तियों के ब्योरे में कथित गड़बड़ियों को लेकर कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। मामला अनंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स से जुड़े लग्जरी विला की खरीद और उनकी कीमतों को लेकर उठे सवालों से जुड़ा है। आरोप है कि कुछ संपत्तियां बाजार भाव से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

विला की खरीद से लेकर सरकारी फैसलों तक, हर कड़ी की पड़ताल ACB अब केवल विला की खरीद और रजिस्ट्री तक सीमित नहीं है। ब्यूरो कंपनी से जुड़े दूसरे लेन-देन और सरकारी विभागों में लिए गए फैसलों की भी पड़ताल कर रहा है। जांच के दायरे में अनंता रिसॉर्ट्स की उदयपुर स्थित बुझड़ा और अलवर स्थित अजबगढ़ परियोजनाएं भी शामिल हैं।

ACB सूत्रों के मुताबिक, इन रिसॉर्ट्स में संपत्तियों की खरीद-फरोख्त से जुड़े दस्तावेजों की जांच की जा रही है। खास तौर पर उन सौदों पर ध्यान दिया जा रहा है, जिनमें कथित तौर पर संपत्तियां बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदी गईं। ब्यूरो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि इन सौदों में नियमों का पालन हुआ या नहीं और संपत्तियों के वास्तविक मूल्य तथा दर्ज कीमतों के बीच कोई असामान्य अंतर तो नहीं था।

कंपनी के एमडी को भी नोटिस, जांच की आंच कारोबार तक पहुंची इस मामले में सरकार ने अनंता होटल्स एंड रिसॉर्ट्स की श्रृंखला संचालित करने वाली कंपनी गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रबंध निदेशक संजय गोयल को भी कारण बताओ नोटिस दिया है। इससे जांच का दायरा संबंधित अधिकारियों की संपत्तियों के साथ कंपनी के कारोबारी लेन-देन तक पहुंच गया है।

ACB संपत्तियों के पंजीकरण रिकॉर्ड और अन्य दस्तावेज खंगाल रही है। जांच में यह भी देखा जा रहा है कि संबंधित सौदों में संपत्ति की कीमत कैसे तय हुई और पूरी प्रक्रिया में किसी तरह की अनियमितता तो नहीं हुई।

शिखर अग्रवाल के कार्यकाल के फैसले भी जांच के घेरे में ACB ने उद्योग विभाग से भी संपर्क किया है। ब्यूरो ने शिखर अग्रवाल के उद्योग विभाग में अतिरिक्त मुख्य सचिव रहने के दौरान हुई बैठकों का रिकॉर्ड और बैठक की कार्यवाही का विवरण मांगा है। इसके साथ ही विभाग में लिए गए फैसलों से जुड़ी रिपोर्ट भी मांगी गई है।

जांच एजेंसी यह पता लगाना चाहती है कि अग्रवाल के कार्यकाल में विभाग की ओर से लिए गए किसी फैसले से गोयल फैशन्स प्राइवेट लिमिटेड को अनुचित लाभ तो नहीं मिला। फिलहाल यह जांच का विषय है और किसी अधिकारी या कंपनी को दोषी ठहराने की स्थिति जांच पूरी होने के बाद ही स्पष्ट होगी।

विला-कॉटेज निर्माण में छूट और मंजूरियों पर भी सवाल इससे पहले ACB ने सार्वजनिक निर्माण विभाग (PWD) से भी जानकारी मांगी थी। मामला उदयपुर और अलवर में कंपनी की परियोजनाओं के तहत बने विला और कॉटेज के निर्माण से जुड़ा है।

ब्यूरो निर्माण संबंधी शर्तों में कथित ढील और जरूरी प्रमाणपत्रों का उचित सत्यापन किए बिना मंजूरियां दिए जाने के आरोपों की जांच कर रहा है। एजेंसी यह जानने की कोशिश कर रही है कि निर्माण से जुड़े नियमों का पालन हुआ था या किसी स्तर पर प्रक्रिया को दरकिनार किया गया।

30 अक्टूबर से शुरू हुई प्रारंभिक जांच शिखर अग्रवाल के खिलाफ ACB ने 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच शुरू की थी। इसके लिए राज्य सरकार से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-A के तहत आवश्यक मंजूरी ली गई थी। अग्रवाल 1993 बैच के IAS अधिकारी हैं। उन्हें 28 अक्टूबर को एपीओ यानी पदस्थापन आदेशों की प्रतीक्षा में रखा गया था।