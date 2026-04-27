अंदर कुत्ते बम ढूंढ रहे है,हम और कर्मचारी बाहर छाया; विधानसभा बम धमकी पर जूली ने किया कटाक्ष
राजस्थान विधानसभा को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमों ने करीब तीन घंटे तक जांच की
राजस्थान विधानसभा को सोमवार को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद सुरक्षा एजेंसियों ने पूरे परिसर को खाली कराकर सघन तलाशी अभियान चलाया। बम निरोधक दस्ते, डॉग स्क्वॉड और पुलिस टीमों ने करीब तीन घंटे तक जांच की, हालांकि किसी भी तरह की संदिग्ध वस्तु बरामद नहीं हुई।
नेता प्रतिपक्ष और विधायक पहुंचे विधानसभा
धमकी के बीच नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली और कुछ विधायक विधानसभा पहुंचे, लेकिन सुरक्षा कारणों से उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया गया। इस दौरान परिसर के बाहर सुरक्षा व्यवस्था और सख्त कर दी गई थी, जिससे कई जनप्रतिनिधियों को बाहर ही रुकना पड़ा।
जूली का कटाक्ष- ‘कुत्ते अंदर बम ढूंढ रहे, हम बाहर छाया ढूंढ रहे’
इसी दौरान टीकाराम जूली ने सुरक्षा व्यवस्था पर तंज कसते हुए कहा, “अंदर कुत्ते बम ढूंढ रहे हैं, हम और कर्मचारी बाहर छाया ढूंढ रहे हैं।” उनका यह बयान मौके पर मौजूद लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गया और राजनीतिक हलकों में भी इसे लेकर प्रतिक्रिया सामने आई।
बार-बार धमकियों पर उठाए सवाल, कानून व्यवस्था पर निशाना
टीकाराम जूली ने कहा कि पिछले कुछ समय से लगातार धमकियां मिल रही हैं और यह अब आम बात होती जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसी घटनाओं के कारण सरकारी कामकाज प्रभावित हो रहा है और प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
धमकी भरे ईमेल में 12 बजे विस्फोट का दावा
मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह 9:09 बजे एक ईमेल आया था, जिसमें दावा किया गया कि दोपहर 12 बजे विधानसभा में “5 सिलिकॉन 100 बेस RDX बम” फटेंगे। ईमेल में सभी वीआईपी को तुरंत परिसर खाली करने की चेतावनी भी दी गई थी।
तीन घंटे की जांच के बाद राहत, साइबर टीम जांच में जुटी
धमकी के बाद पूरे परिसर में तलाशी अभियान चलाया गया, लेकिन कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला। इसके बाद सुरक्षा एजेंसियों ने राहत की सांस ली। वहीं साइबर सेल ईमेल की स्रोत और भेजने वाले की पहचान करने में जुटी हुई है।
लगातार तीसरी धमकी, सुरक्षा बढ़ाई गई
बताया जा रहा है कि पिछले दो सप्ताह में यह तीसरी धमकी है, जिसके बाद विधानसभा परिसर की सुरक्षा और कड़ी कर दी गई है। पुलिस प्रशासन ने पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए हर एंगल से जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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