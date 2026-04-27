राजस्थान विधानसभा को 12 बजे 5 सिलिकॉन बेस RDX बम से उड़ाने की धमकी, तीसरी बार आया ईमेल
राजस्थान की सियासत के केंद्र में एक बार फिर सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। विधानसभा को बम से उड़ाने की तीसरी धमकी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली चेतावनी में साफ लिखा गया
राजस्थान की सियासत के केंद्र में एक बार फिर सनसनीखेज घटनाक्रम सामने आया है। विधानसभा को बम से उड़ाने की तीसरी धमकी मिलने के बाद पूरे प्रदेश में हड़कंप मच गया। ईमेल के जरिए मिली चेतावनी में साफ लिखा गया कि दोपहर 12 बजे तक 5 सिलिकॉन बेस RDX बम धमाका करेंगे इसे मजाक न समझा जाए और सभी वीआईपी तुरंत परिसर खाली करें।
धमकी मिलते ही प्रशासन और सुरक्षा एजेंसियां हरकत में आ गईं। आनन-फानन में विधानसभा परिसर को खाली कराया गया और सघन सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। मौके पर पुलिस, बम निरोधक दस्ता (BDS), एटीएस, SDRF और दमकल विभाग की टीमें तैनात कर दी गईं। पूरे इलाके को घेरकर चप्पे-चप्पे की जांच की जा रही है।
तीसरी धमकी से बढ़ी चिंता, सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद
यह कोई पहली घटना नहीं है। इससे पहले भी दो बार इसी तरह की धमकियां मिल चुकी हैं, हालांकि हर बार जांच में कुछ संदिग्ध नहीं मिला। लेकिन बार-बार मिल रही धमकियों ने सुरक्षा एजेंसियों की चिंता जरूर बढ़ा दी है। इस बार हर एंगल से जांच की जा रही है, खासकर ईमेल के स्रोत और साइबर ट्रेल को खंगाला जा रहा है।
नितिन नवीन के दौरे के बीच अलर्ट, सियासी हलचल तेज
गौरतलब है कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज पहली बार राजस्थान दौरे पर हैं। ऐसे में उनके कार्यक्रम के दिन ही विधानसभा को उड़ाने की धमकी मिलना कई सवाल खड़े कर रहा है। सुरक्षा एजेंसियां इसे बेहद संवेदनशील मानते हुए कोई जोखिम लेने के मूड में नहीं हैं।
सुरक्षा एजेंसियों का मेगा सर्च ऑपरेशन जारी
पूरे परिसर में डॉग स्क्वॉड और आधुनिक उपकरणों की मदद से तलाशी ली जा रही है। आसपास के इलाकों में भी निगरानी बढ़ा दी गई है। पुलिस और साइबर टीमें मिलकर यह पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि धमकी के पीछे कौन है और इसका मकसद क्या है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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