लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, साथ रहेंगे तो हल मिलेंगे; जोधपुर में राजे ने क्यों दोहराया परिवार का जिक्र

राजस्थान की राजनीति इन दिनों वसुंधरा राजे के बयानों से गर्म है। मंगलवार को जोधपुर में उनका नया बयान फिर से राजनीतिक गलियारों में चर्चा का विषय बन गया। पूर्व मुख्यमंत्री राजे ने कहा कि “अगर हम लड़ेंगे तो प्रॉब्लम होगी, लेकिन साथ रहेंगे तो समस्याएं हल हो सकती हैं।” यह बयान केवल साधारण राजनीतिक संवाद नहीं माना जा रहा, बल्कि इसे भाजपा के अंदरूनी समीकरणों और उनके मौजूदा राजनीतिक हालात से जोड़ा जा रहा है।

जोधपुर से जैसलमेर के मोहनगढ़ रवाना होने से पहले राजे ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि राजस्थान हम सबका परिवार है और परिवार की तरह ही यहां सभी को मिल-जुलकर रहना चाहिए। मतभेद स्वाभाविक हैं, लेकिन अगर हम साथ रहेंगे तो हर समस्या का समाधान संभव है। यह बयान ऐसे समय में आया है जब भाजपा राजस्थान में अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने की कोशिश में है, वहीं अंदरूनी खींचतान और गुटबाजी की खबरें लगातार सामने आती रही हैं।

पिछले कुछ दिनों में राजे के बयान लगातार चर्चा में हैं। धौलपुर में 28 अगस्त को उन्होंने ‘वनवास’ और ‘धैर्य’ का उल्लेख करते हुए कहा था कि जीवन में हर किसी को वनवास का दौर झेलना पड़ता है, लेकिन वह स्थायी नहीं होता। रामजी ने धैर्य का महत्व सिखाया है। वहीं अब जोधपुर में उन्होंने ‘परिवार’ और ‘सद्भावना’ की बात कही। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उनके शब्द सीधे तौर पर भाजपा संगठन और उनके समर्थकों के लिए संदेश हैं। यह संदेश इस बात की ओर इशारा करता है कि अगर पार्टी में तालमेल और सहयोग रहेगा, तो राजनीतिक चुनौतियां आसानी से पार हो सकती हैं।

जोधपुर में राजे ने बाबा रामदेव और बाबा रामसा पीर के प्रति अपनी आस्था भी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि उनकी राजनीतिक यात्रा की शुरुआत बाबा रामसा पीर के दर्शन से हुई थी और उन्हें पहला आशीर्वाद भी यहीं मिला था। आस्था और विश्वास की बात करते हुए उन्होंने यह भी कहा कि समय लग सकता है, लेकिन विश्वास कभी डगमगाना नहीं चाहिए। उनके इन बयानों को धार्मिक आस्था के साथ-साथ राजनीतिक संदेश के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि राजस्थान की राजनीति में धर्म और परंपरा का असर गहरा है।

राजे के इन बयानों को भाजपा आलाकमान के लिए संकेत माना जा रहा है। लंबे समय से यह चर्चा रही है कि राजस्थान में भाजपा की राजनीति में वसुंधरा राजे की भूमिका सीमित होती जा रही है। हालांकि, उनके समर्थक अब भी उन्हें पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा मानते हैं। हाल के बयानों को उनके समर्थकों को उत्साहित करने और भाजपा नेतृत्व को यह याद दिलाने के रूप में देखा जा रहा है कि वे अब भी राज्य की राजनीति में महत्वपूर्ण हैं।