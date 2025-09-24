rajasthan vande bharat train schedule fare राजस्थान को कल मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन; जानें क्या होगा किराया और शेड्यूल, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान को कल मिलेगी 2 वंदे भारत ट्रेन; जानें क्या होगा किराया और शेड्यूल

राजस्थान के रेल यातायात में कल (25 सितंबर) एक बड़ा दिन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से राज्य की तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरWed, 24 Sep 2025 08:17 PM
राजस्थान के रेल यातायात में कल (25 सितंबर) एक बड़ा दिन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से वर्चुअल माध्यम से राज्य की तीन नई ट्रेनों को हरी झंडी दिखाएंगे। इनमें जोधपुर-दिल्ली कैंट वंदे भारत, बीकानेर-दिल्ली कैंट वंदे भारत और उदयपुर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस शामिल हैं।

इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव और केंद्रीय पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत जोधपुर रेलवे स्टेशन पर उपस्थित रहेंगे। रेलवे ने बताया है कि इन ट्रेनों के लिए टिकट बुकिंग आज सुबह 8 बजे से शुरू हो चुकी है।

जोधपुर से दिल्ली कैंट के लिए चलने वाली वंदे भारत ट्रेन कल से नियमित रूप से शुरू होगी। ट्रेन में 8 कोच होंगे, जिनमें 7 चेयर कार और 1 एग्जीक्यूटिव क्लास कोच शामिल है। कुल 608 यात्रियों की क्षमता वाली ट्रेन में 52 सीटें एग्जीक्यूटिव क्लास के लिए और बाकी चेयर कार कोच के लिए होंगी।

यह ट्रेन सप्ताह में छह दिन चलेगी और 8 घंटे में जोधपुर से दिल्ली कैंट तक पहुंचेगी। यात्रियों के लिए वाई-फाई, मोबाइल चार्जिंग प्वॉइंट, आरामदायक सीटें, बायोटॉयलेट और पेंट्री कार जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।

बीकानेर से दिल्ली जाने वाली वंदे भारत ट्रेन भी कल हरी झंडी दिखाए जाने के बाद चलना शुरू करेगी। यह ट्रेन 6 घंटे 15 मिनट में सफर पूरा कर देगी, जबकि वर्तमान में बीकानेर से दिल्ली जाने में 7 से 11:30 घंटे लगते हैं।

तीसरी ट्रेन उदयपुर-चंडीगढ़ सुपरफास्ट एक्सप्रेस है। यह सप्ताह में दो दिन—बुधवार और शनिवार—को चलेगी। गाड़ी संख्या 20989 उदयपुर से शाम 4:05 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 9:50 बजे चंडीगढ़ पहुंचेगी।

वापसी में गाड़ी संख्या 20990 चंडीगढ़ से सुबह 11:20 बजे रवाना होकर अगले दिन सुबह 5:25 बजे उदयपुर पहुंचेगी। इस ट्रेन में 22 डिब्बे होंगे, जिनमें 2 सेकेंड एसी, 6 थर्ड एसी, 2 थर्ड एसी इकोनॉमी, 6 स्लीपर, 4 साधारण श्रेणी, 1 पावर कार और 1 गार्ड डिब्बा शामिल है।

इन नई ट्रेनों से राजस्थान के यात्रियों को तेज, आरामदायक और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर से दिल्ली और चंडीगढ़ जाने वाले यात्रियों को समय की बचत होगी और राज्य के पर्यटन व व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा।

