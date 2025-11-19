Hindustan Hindi News
Hindi Newsराजस्थान न्यूज़जयपुरrajasthan university revaluation fee protest police lathicharge students detained
फीस बढ़ोतरी पर भड़के छात्र, राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस ने किया लाठीचार्ज; 8 स्टूडेंट्स हिरासत में

फीस बढ़ोतरी पर भड़के छात्र, राजस्थान विश्वविद्यालय में पुलिस ने किया लाठीचार्ज; 8 स्टूडेंट्स हिरासत में

संक्षेप: राजस्थान विश्वविद्यालय में बुधवार को पुनर्मूल्यांकन (रिवेल्युएशन) शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया।

Wed, 19 Nov 2025 04:01 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान विश्वविद्यालय में बुधवार को पुनर्मूल्यांकन (रिवेल्युएशन) शुल्क बढ़ाए जाने के विरोध में छात्रों का प्रदर्शन उस समय तनावपूर्ण हो गया, जब पुलिस ने भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज कर दिया। इस कार्रवाई में छात्र नेता शुभम रेवाड़ समेत 8 छात्रों को पुलिस ने हिरासत में लिया। घटना के बाद कैंपस में हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं।

सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र कुलपति सचिवालय के बाहर जमा हो गए थे। छात्रों का आरोप है कि विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुनर्मूल्यांकन शुल्क में “भारी वृद्धि” कर दी है, जिससे हजारों विद्यार्थियों पर आर्थिक दबाव बढ़ गया है। छात्रों का कहना है कि अचानक बढ़ाए गए शुल्क को वापस लिए बिना वे पीछे नहीं हटेंगे।

प्रदर्शन शांतिपूर्ण तरीके से शुरू हुआ था, लेकिन सचिवालय के बाहर जुटी भीड़ बढ़ती गई और छात्रों ने प्रशासन के खिलाफ जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। स्थिति बिगड़ने की आशंका देखते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन ने पुलिस बल की तैनाती करवाई।

पुलिस ने छात्रों को पीछे हटने की चेतावनी दी, लेकिन भीड़ नारेबाजी जारी रखती रही। इसके बाद हालात काबू में लाने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज किया। कई छात्रों को हल्की चोटें आई हैं। पुलिस ने आठ छात्रों को हिरासत में लिया है, जिनमें प्रमुख छात्र नेता शुभम रेवाड़ भी शामिल हैं।

प्रदर्शनकारी छात्रों का कहना है कि केवल फीस बढ़ोतरी ही समस्या नहीं है, बल्कि मार्किंग में भारी अनियमितताएँ भी सामने आ रही हैं। उनका आरोप है कि कई छात्रों को “जानबूझकर एक नंबर से बैक” दे दी जा रही है, ताकि वे मजबूरी में पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करें और विश्वविद्यालय को अतिरिक्त शुल्क देना पड़े।

छात्र नेता शुभम रेवाड़ ने कहा विश्वविद्यालय प्रशासन छात्रों से जबरन वसूली कर रहा है। यह सीधा आर्थिक शोषण है। हम इस अन्याय के खिलाफ लड़ते रहेंगे।”

रेवाड़ ने आरोप लगाया कि बड़ी संख्या में छात्रों को गलत मार्किंग की वजह से अगले सेमेस्टर में प्रमोशन नहीं दिया जा रहा है। उनका कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रशासन कोई सुनवाई नहीं कर रहा।

शुभम रेवाड़ ने बताया कि छात्र बुधवार को नोटों की माला पहनकर विश्वविद्यालय पहुंचे थे, ताकि यह दिखाया जा सके कि प्रशासन छात्रों से पैसे लेने के लिए तरह-तरह के तरीके अपना रहा है।

उन्होंने कहा प्रशासन को सीधे बता देना चाहिए कि उन्हें पैसे चाहिए। बार-बार गलत मार्किंग करके छात्रों को परेशान क्यों करते हो? पिछले कुछ वर्षों में विश्वविद्यालय की पारदर्शिता पर सवाल लगातार उठ रहे हैं। रिजल्ट की अनियमितताएँ अब किसी से छिपी नहीं हैं।”

पुनर्मूल्यांकन शुल्क बढ़ाने और रिजल्ट में कथित गड़बड़ी को लेकर छात्र पिछले कई दिनों से विरोध कर रहे हैं। मंगलवार देर रात भी बड़ी संख्या में छात्र कुलपति कार्यालय के बाहर धरने पर बैठे और समाधान की मांग की थी। छात्रों का कहना है कि विश्वविद्यालय प्रशासन लगातार चुप्पी साधे हुए है।

समाधान नहीं मिलने के कारण बुधवार को छात्रों ने विश्वविद्यालय परिसर में विरोध मार्च निकाला, जिसके दौरान पुलिस-छात्र आमना-सामना हुआ और अंततः लाठीचार्ज की नौबत आ गई।

घटना के बाद विश्वविद्यालय प्रशासन की ओर से कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। वहीं छात्र संगठनों ने स्पष्ट कर दिया है कि जब तक फीस वृद्धि वापस नहीं ली जाती और रिजल्ट संबंधी समस्याओं की जांच नहीं होती, तब तक प्रदर्शन जारी रहेगा।

कैंपस में तनाव की स्थिति बनी हुई है और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma
इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में पिछले 5 साल का अनुभव है। लाइव हिंदुस्तान से पहले, जी राजस्थान, महानगर टाइम्समें सेवा दे चुके हैं। राजस्थान विश्विद्यालय से पत्रकारिता में पोस्ट ग्रेजुएशन की है। गुलाबी नगरी जयपुर में ही जन्म हुआ। राजस्थान की राजनीति और समृद्ध कला, संस्कृति पर लिखना पसंद है। और पढ़ें
