एक फैसले से बदल जाएंगे शादी, तलाक और विरासत के नियम? राजस्थान में UCC की तैयारी
कल्पना कीजिए… राजस्थान के किसी छोटे गांव में रहने वाली एक बेटी, जो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक चाहती है। या फिर ऐसी महिला, जो अलग-अलग धार्मिक कानूनों के कारण न्याय पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करती है।
क्या राजस्थान में कुछ बड़ा होने वाला है… और इसकी आहट अब सत्ता के गलियारों से निकलकर आम लोगों के घरों तक पहुंचने लगी है। सवाल सिर्फ कानून का नहीं है, सवाल उन परंपराओं का है जो पीढ़ियों से चली आ रही हैं। सवाल उन बेटियों का है जो बराबरी का इंतजार कर रही थीं। सवाल उन महिलाओं का है जो अलग-अलग कानूनों के बीच अपने अधिकार तलाशती रही हैं।
जयपुर से उठी नई बहस
सोमवार को जयपुर सचिवालय में हुई एक घोषणा ने पूरे प्रदेश में नई बहस छेड़ दी। सरकार ने साफ कर दिया कि राजस्थान अब यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता की दिशा में कदम बढ़ा चुका है। इसके लिए रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया गया है।
आखिर क्या बदलने वाला है?
लेकिन आखिर ऐसा क्या बदलने वाला है, जिसने लोगों की उत्सुकता और बेचैनी दोनों बढ़ा दी हैं?
कल्पना कीजिए… राजस्थान के किसी छोटे गांव में रहने वाली एक बेटी, जो अपने पिता की पैतृक संपत्ति में बराबरी का हक चाहती है। या फिर ऐसी महिला, जो अलग-अलग धार्मिक कानूनों के कारण न्याय पाने के लिए वर्षों तक संघर्ष करती है। सरकार का दावा है कि यूसीसी लागू होने के बाद ऐसे मामलों में कानून सभी नागरिकों के लिए एक जैसा होगा।
शादी और रिश्तों पर बड़ा असर
सबसे बड़ा बदलाव शादी और परिवार से जुड़े नियमों में देखने को मिल सकता है। प्रस्तावित व्यवस्था के अनुसार प्रदेश में किसी भी धर्म का व्यक्ति एक से अधिक विवाह नहीं कर सकेगा। शादी और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य होगा। इतना ही नहीं, लिव-इन रिलेशनशिप में रहने वाले जोड़ों को भी अपने संबंध का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ सकता है।
लिव-इन रजिस्ट्रेशन बना चर्चा का केंद्र
यही वह बिंदु है जिसने सबसे ज्यादा चर्चा छेड़ दी है। शहरों में जहां लिव-इन को निजी पसंद माना जाता है, वहीं ग्रामीण इलाकों में इसे लेकर अलग नजरिया है। ऐसे में कानून लागू होने के बाद सामाजिक सोच और कानूनी व्यवस्था के बीच नई बहसें जन्म ले सकती हैं।
सरकार की मंशा क्या है?
कानून मंत्री जोगाराम पटेल ने कहा कि सरकार इसे केवल कानूनी सुधार नहीं मानती, बल्कि सामाजिक समरसता, समान अधिकार और मजबूत न्याय व्यवस्था की दिशा में बड़ा कदम मानती है। उनके अनुसार अप्रैल 2026 में कैबिनेट ने विशेषज्ञ समिति गठित करने का फैसला लिया था और अब उस दिशा में औपचारिक प्रक्रिया शुरू हो गई है।
दूसरे राज्यों के मॉडल का होगा अध्ययन
सरकार का कहना है कि समिति अन्य राज्यों के अनुभवों का अध्ययन करेगी। वहां लागू कानूनों की सफलताओं और चुनौतियों को समझकर राजस्थान के सामाजिक और सांस्कृतिक माहौल के अनुरूप मसौदा तैयार किया जाएगा। इसके बाद रिपोर्ट कैबिनेट के पास जाएगी और मंजूरी मिलने पर विधेयक विधानसभा में पेश होगा।
जनजातीय समाज को मिलेगी छूट?
लेकिन कहानी का दूसरा पहलू भी है।
राजस्थान विविधताओं का प्रदेश है। यहां अनेक जनजातीय समुदाय अपनी विशिष्ट संस्कृति और परंपराओं के साथ रहते हैं। सरकार ने संकेत दिए हैं कि संविधान प्रदत्त अधिकारों और सांस्कृतिक संरक्षण को ध्यान में रखते हुए स्थानीय जनजातियों को इस कानून के दायरे से बाहर रखा जा सकता है। यही कारण है कि समिति की रिपोर्ट को बेहद अहम माना जा रहा है।
महिलाओं के अधिकारों पर फोकस
गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम ने कहा कि वर्तमान व्यवस्था में अलग-अलग धर्मों के लिए अलग-अलग व्यक्तिगत कानून हैं, जिनसे कई बार महिलाओं के अधिकार प्रभावित होते हैं। उनका मानना है कि समान नागरिक संहिता महिलाओं को अधिक न्याय और समानता दिलाने का माध्यम बन सकती है।
अलग-अलग कानूनों का अंत?
दरअसल, अभी विवाह, तलाक, गोद लेना, संपत्ति का उत्तराधिकार और भरण-पोषण जैसे मामलों में अलग-अलग समुदाय अपने-अपने पर्सनल लॉ का पालन करते हैं। यूसीसी लागू होने पर इन विषयों पर एक समान नागरिक कानून लागू होगा
देश के दूसरे राज्यों का अनुभव
देश के स्तर पर देखें तो राजस्थान इस दिशा में अकेला नहीं है। उत्तराखंड पहले ही समान नागरिक संहिता लागू कर चुका है। गुजरात और असम भी इस रास्ते पर आगे बढ़ चुके हैं। वहीं गोवा में आजादी से पहले से एक समान नागरिक व्यवस्था लागू है, जिसे गोवा सिविल कोड कहा जाता है।
अब सबकी निगाहें रिपोर्ट पर
अब सबकी निगाहें राजस्थान की नवगठित समिति पर टिक गई हैं।
क्या यह कानून महिलाओं के अधिकारों को नई ताकत देगा?
क्या इससे सामाजिक समानता का नया अध्याय शुरू होगा?
या फिर परंपरा और बदलाव के बीच नई बहसों का दौर शुरू होगा?
भविष्य के गर्भ में छिपे जवाब
इन सवालों के जवाब अभी भविष्य की परतों में छिपे हैं। फिलहाल इतना तय है कि राजस्थान एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है, जहां लिया गया फैसला आने वाले वर्षों में लाखों परिवारों की जिंदगी, रिश्तों और अधिकारों की परिभाषा बदल सकता है।
बदलते राजस्थान की नई कहानी
और शायद यही वजह है कि यह सिर्फ एक कानून की कहानी नहीं, बल्कि बदलते राजस्थान की कहानी बनती जा रही है।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
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