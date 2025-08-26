rajasthan udaipur suv fell nala rain accident kherwada राजस्थान: उदयपुर में बारिश से उफनते नाले में गिरी SUV 5 डूबे,3 की मौत, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: उदयपुर में बारिश से उफनते नाले में गिरी SUV 5 डूबे,3 की मौत

उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां लकोड़ा गांव के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई।

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुरTue, 26 Aug 2025 10:32 AM
उदयपुर के खेरवाड़ा क्षेत्र में सोमवार रात एक बड़ा हादसा हो गया। यहां लकोड़ा गांव के पास एक कार अचानक अनियंत्रित होकर नाले में गिर गई। कार में कुल पांच लोग सवार थे। इनमें से दो लोगों ने किसी तरह शीशा तोड़कर अपनी जान बचा ली। बाकी तीन लोग कार के भीतर ही फंसे रह गए। देर रात रेस्क्यू टीम ने इनमें से दो शवों को बरामद कर लिया, जबकि एक व्यक्ति की तलाश अब भी जारी है।

घटना रात करीब 10:30 बजे की है। हादसे की जानकारी मिलते ही खेरवाड़ा थाना पुलिस और नागरिक सुरक्षा विभाग को सूचित किया गया। इसके बाद उदयपुर शहर से एसडीआरएफ की टीम को बुलाया गया, जो रात 12:30 बजे मौके पर पहुंची। रेस्क्यू टीम ने करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद कार को बाहर निकाल लिया और दो शवों को भी बरामद कर लिया। शवों को खेरवाड़ा थाना पुलिस को सौंपा गया। हालांकि तीसरे युवक का शव अभी तक नहीं मिल पाया है।

हादसे की सूचना मिलते ही ऋषभदेव डिप्टी राजीव राहर और खेरवाड़ा थाने के एएसआई दिग्विजय सिंह पुलिस जाब्ते के साथ घटनास्थल पर पहुंचे। बताया जा रहा है कि पिछले तीन दिनों से उदयपुर जिले में लगातार बारिश हो रही है। इसके चलते नदियों और नालों में उफान है और हादसों की आशंका बनी हुई है।

खेरवाड़ा थाने के एएसआई दिग्विजय सिंह ने बताया कि नाले में डूबने से तीन लोगों की मौत हुई है। इनमें मृतक नरेश मीणा निवासी महुडिया बावलवाड़ा, ध्रुव पटेल निवासी लकोड़ा और लव पटेल निवासी बायड़ी शामिल हैं। वहीं, प्रवीण मीणा निवासी महुड़िया और लक्ष्मण मीणा निवासी सागवाड़ा ने शीशा तोड़कर अपनी जान बचाई।

जानकारी के अनुसार, ध्रुव पटेल और लव पटेल किसी काम से खेरवाड़ा से बायड़ी गांव जा रहे थे। रास्ते में मृतक नरेश मीणा, प्रवीण और लक्ष्मण मीणा ने उनसे लिफ्ट मांगी। इसके बाद सभी एक ही कार में सवार होकर आगे बढ़े। इसी दौरान यह दर्दनाक हादसा हो गया।

हादसा उस जगह हुआ, जहां सड़क के दोनों ओर नाला तेज उफान पर था। यह स्थान ढलान और यू-टर्न के कारण पहले से ही दुर्घटना संभावित बताया जाता है। तेज बारिश के चलते पानी का बहाव और गहराई नजर नहीं आ रही थी। कार जैसे ही ढलान से उतरी और यू-टर्न लेने की कोशिश की, अचानक अनियंत्रित हो गई और सीधे नाले में गिर गई।

कार गिरते ही सवार लोग पानी में डूबने लगे। किसी तरह प्रवीण मीणा और लक्ष्मण मीणा ने शीशा तोड़कर बाहर निकलकर अपनी जान बचा ली। लेकिन बाकी तीन लोग कार के भीतर ही फंसे रह गए। सूचना मिलने पर आसपास के लोग भी मौके पर पहुंचे, लेकिन अंधेरा होने और तेज बहाव की वजह से तुरंत कुछ नहीं कर पाए।

देर रात जब एसडीआरएफ टीम पहुंची, तब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ। टीम ने पानी में उतरकर कार को बाहर निकाला और करीब एक घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद दो शवों को बरामद कर लिया। तीसरे युवक की तलाश अब भी जारी है। पुलिस ने मृतकों के शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

बरसात के मौसम में नदियों और नालों के किनारे सफर करने वालों के लिए यह घटना बड़ा सबक है। हादसे के बाद इलाके में शोक की लहर है और मृतकों के परिजनों का रो-रोकर बुरा हाल है।

Innocent Death

