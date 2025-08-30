राजस्थान के उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाईवे पर कार हादसा, विधायक समेत 3 लोग घायल

शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा उदयपुर के अंबेरी के पास हुआ, जब गुजरात नंबर की कार ने अचानक कट पर टर्न लिया और सीधी टक्कर विधायक की कार से हो गई।

शुक्रवार देर रात करीब 1 बजे उदयपुर-राजसमंद नेशनल हाईवे पर हुए सड़क हादसे में राजसमंद विधायक दीप्ति किरण माहेश्वरी गंभीर रूप से घायल हो गईं। हादसा उदयपुर के अंबेरी के पास हुआ, जब गुजरात नंबर की कार ने अचानक कट पर टर्न लिया और सीधी टक्कर विधायक की कार से हो गई।

कार में मौजूद विधायक दीप्ति माहेश्वरी, उनके PA जय और ड्राइवर धर्मेंद्र तीनों घायल हो गए। उन्हें तुरंत गीतांजलि हॉस्पिटल, उदयपुर ले जाया गया। डॉक्टरों के अनुसार दीप्ति माहेश्वरी की पसलियों में फ्रैक्चर है और उन्हें ICU में रखा गया है। वहीं PA जय के सिर में चोट आई है और ड्राइवर धर्मेंद्र भी जख्मी हैं।