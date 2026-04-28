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राजस्थान के उदयपुर में भगवान को कराया नौका विहार,46°C पार पारा

Apr 28, 2026 08:47 am ISTSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान
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राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को सोमवार को आंशिक राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है

राजस्थान के उदयपुर में भगवान को कराया नौका विहार,46°C पार पारा

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को सोमवार को आंशिक राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जबकि जैसलमेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे मौसम में हल्का बदलाव आया।

आंधी-बारिश और ओलों से बदला मौसम

दोपहर बाद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदला। यहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे। वहीं चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और अलवर क्षेत्रों में धूलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। जयपुर में भी शाम करीब 5 बजे मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई।

जयपुर में दिन-रात दोनों में गर्मी का असर

राजधानी जयपुर में सोमवार को भीषण गर्मी का असर पूरे दिन बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री ऊपर है। दिनभर लू चलने के बाद शाम को आंधी ने कुछ राहत दी, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

जैसलमेर में टूटा रिकॉर्ड

जैसलमेर में सोमवार को अप्रैल महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले साल 18 अप्रैल 2025 के 46.3 डिग्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

कोटा में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा

कोटा में भी गर्मी ने पिछले आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री रहा, जिससे रात में भी राहत नहीं मिल पाई।

अन्य शहरों में भी 40 के पार पारा

राज्य के अधिकांश शहरों—जोधपुर (44°C), अजमेर (42.5°C), अलवर (43.6°C), सीकर (42°C) में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहा। जोधपुर में दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। अजमेर में दिनभर तेज धूप के बीच गर्म हवाएं चलती रहीं।

उदयपुर में गर्मी से धार्मिक आयोजन प्रभावित

उदयपुर में भी गर्मी का असर साफ नजर आया। लगातार 42 डिग्री तापमान के बीच मंदिरों में भगवान को ठंडक देने के लिए ‘नौका विहार’ जैसे विशेष आयोजन किए गए।

आज भी 11 जिलों में अलर्ट

मौसम विभाग ने 28 अप्रैल के लिए 11 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दो जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन भीषण गर्मी से फिलहाल पूरी राहत मिलने के आसार कम हैं।

राजस्थान में एक ओर जहां तापमान नए रिकॉर्ड बना रहा है, वहीं दूसरी ओर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण बीच-बीच में राहत भी मिल रही है। हालांकि, दिन और रात दोनों समय बढ़ती गर्मी ने लोगों का जनजीवन प्रभावित कर दिया है। प्रशासन ने लोगों को दोपहर के समय घरों में रहने और सतर्कता बरतने की सलाह दी है।

Sachin Sharma

लेखक के बारे में

Sachin Sharma

सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।

सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।

शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।

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