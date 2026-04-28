राजस्थान के उदयपुर में भगवान को कराया नौका विहार,46°C पार पारा

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को सोमवार को आंशिक राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है

राजस्थान में भीषण गर्मी और लू की मार झेल रहे लोगों को सोमवार को आंशिक राहत जरूर मिली, लेकिन तापमान का कहर अभी भी जारी है। प्रदेश के कई जिलों में पारा 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर बना हुआ है, जबकि जैसलमेर में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी दर्ज की गई। मौसम विज्ञान केंद्र जयपुर के अनुसार, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के प्रभाव से राज्य के कई हिस्सों में आंधी, बारिश और ओलावृष्टि देखने को मिली, जिससे मौसम में हल्का बदलाव आया।

आंधी-बारिश और ओलों से बदला मौसम दोपहर बाद हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर और बीकानेर समेत कई जिलों में अचानक मौसम बदला। यहां तेज आंधी के साथ बारिश हुई और कई जगहों पर ओले भी गिरे। वहीं चूरू, झुंझुनूं, सीकर, नागौर और अलवर क्षेत्रों में धूलभरी हवाओं के साथ हल्की बारिश दर्ज की गई। जयपुर में भी शाम करीब 5 बजे मौसम ने करवट ली और कई इलाकों में बूंदाबांदी हुई।

जयपुर में दिन-रात दोनों में गर्मी का असर राजधानी जयपुर में सोमवार को भीषण गर्मी का असर पूरे दिन बना रहा। यहां अधिकतम तापमान 43.5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो सामान्य से 3.2 डिग्री अधिक है। वहीं न्यूनतम तापमान 31.7 डिग्री रहा, जो सामान्य से 6.5 डिग्री ऊपर है। दिनभर लू चलने के बाद शाम को आंधी ने कुछ राहत दी, लेकिन उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी।

जैसलमेर में टूटा रिकॉर्ड जैसलमेर में सोमवार को अप्रैल महीने का अब तक का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया। यहां पारा 46.4 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया, जिसने पिछले साल 18 अप्रैल 2025 के 46.3 डिग्री के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ दिया। लगातार बढ़ती गर्मी ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है।

कोटा में 8 साल का रिकॉर्ड टूटा कोटा में भी गर्मी ने पिछले आठ साल का रिकॉर्ड तोड़ दिया। यहां अधिकतम तापमान 45.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, जो इस सीजन का सबसे अधिक है। न्यूनतम तापमान भी 31 डिग्री रहा, जिससे रात में भी राहत नहीं मिल पाई।

अन्य शहरों में भी 40 के पार पारा राज्य के अधिकांश शहरों—जोधपुर (44°C), अजमेर (42.5°C), अलवर (43.6°C), सीकर (42°C) में तापमान 40 डिग्री से ऊपर बना रहा। जोधपुर में दोपहर के समय सड़कों और बाजारों में सन्नाटा पसरा रहा। अजमेर में दिनभर तेज धूप के बीच गर्म हवाएं चलती रहीं।

उदयपुर में गर्मी से धार्मिक आयोजन प्रभावित उदयपुर में भी गर्मी का असर साफ नजर आया। लगातार 42 डिग्री तापमान के बीच मंदिरों में भगवान को ठंडक देने के लिए ‘नौका विहार’ जैसे विशेष आयोजन किए गए।

आज भी 11 जिलों में अलर्ट मौसम विभाग ने 28 अप्रैल के लिए 11 जिलों में आंधी-बारिश का यलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दो जिलों में हीटवेव की चेतावनी दी गई है। विशेषज्ञों के अनुसार, आने वाले दिनों में तापमान में उतार-चढ़ाव बना रह सकता है, लेकिन भीषण गर्मी से फिलहाल पूरी राहत मिलने के आसार कम हैं।