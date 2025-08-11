rajasthan udaipur 8 year old girl rape case mob protest police action राजस्थान: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप,लोग भड़के-थाने का किया घेराव, बसों में की तोड़फोड़, Jaipur Hindi News - Hindustan
राजस्थान: उदयपुर में 8 साल की मासूम से रेप,लोग भड़के-थाने का किया घेराव, बसों में की तोड़फोड़

राजस्थान में उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में रविवार शाम जो हुआ, उसने फिर एक बार जता दिया कि दरिंदगी का चेहरा न उम्र देखता है, न इंसानियत। 8 साल की बच्ची रोज़ की तरह खेत गई थी

Sachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, उदयपुरMon, 11 Aug 2025 02:43 PM
राजस्थान में उदयपुर जिले के डबोक थाना क्षेत्र में रविवार शाम जो हुआ, उसने फिर एक बार जता दिया कि दरिंदगी का चेहरा न उम्र देखता है, न इंसानियत। 8 साल की बच्ची रोज़ की तरह खेत गई थी, लेकिन इस बार वह अकेली थी- और वहां पहले से घात लगाकर बैठा था एक हैवान। बच्ची को झाड़ियों की तरफ खींच ले गया, मुंह दबाया, धमकाया और फिर जो किया, वो रोंगटे खड़े कर देने वाला है।

घटना के बाद बच्ची जैसे-तैसे घर पहुंची। डरी, सहमी, टूटी हुई हालत में जब उसने परिजनों को सब बताया, तो पूरे गांव में आग की तरह खबर फैल गई। बच्ची की हालत बिगड़ती देख उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इलाज चल रहा है।

सोमवार सुबह माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ग्रामीणों का गुस्सा सड़कों पर फूट पड़ा। डबोक थाने का घेराव किया गया। नारेबाज़ी हुई। देखते ही देखते, वहां से गुजर रही रोडवेज की बसों में पत्थर बरसने लगे। तोड़फोड़ शुरू हो गई। उदयपुर-डबोक सर्विस लेन पर ट्रैफिक पूरी तरह थम गया। गाड़ियों की कतारें लग गईं। पुलिस को हालात बेकाबू दिखे, तो घासा, मावली और फतहनगर थानों से फोर्स बुला ली गई। एडिशनल एसपी गोपाल स्वरूप मेवाड़ा और एसडीएम रमेश सिरवी खुद मौके पर पहुंचे।

थानाधिकारी हुकम सिंह के मुताबिक, बच्ची आमतौर पर मां के साथ खेत जाती थी। लेकिन रविवार को वो अकेली चली गई। वारदात के बाद एफएसएल और डॉग स्क्वॉड की टीमें मौके पर पहुंचीं और सैंपल लिए। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है। पुलिस का कहना है कि जल्द ही आरोपी गिरफ्त में होगा।

लेकिन गांव के लोग भरोसे में नहीं हैं। उनका कहना है कि जब तक गिरफ्तारी नहीं होगी, विरोध खत्म नहीं होगा। बसें रोकी गईं, रास्ते जाम किए गए, लेकिन इस गुस्से के पीछे डर भी है — उस खौफ का, जो अब घर की बेटियों तक पहुंच गया है।

उदयपुर जैसे शहर में जहां शामें शांत होती हैं, वहां अब लोग बच्चियों को अकेले बाहर भेजने से डरने लगे हैं। ये पहली घटना नहीं है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी लोग सिर्फ गिरफ्तारी के इंतज़ार में हैं।

