ऐसा क्या हुआ जो रातों रात राजस्थान में 2 जिलों का भूगोल बदला; जानिए कैसे बदली सीमाएं

संक्षेप: राजस्थान में नए साल से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पाकिस्तान सीमा से सटे दो जिलोंबाड़मेर और बालोतरा का भूगोल बदल दिया है।

राजस्थान में नए साल से ठीक पहले राज्य सरकार ने एक बड़ा प्रशासनिक फैसला लेते हुए पाकिस्तान सीमा से सटे दो जिलोंबाड़मेर और बालोतरा का भूगोल बदल दिया है। 31 दिसंबर को राजस्व विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के जरिए दोनों जिलों की प्रशासनिक सीमाओं का पुनर्गठन कर दिया गया। इस फैसले के बाद जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने पटाखे फोड़कर खुशी जताई, वहीं कांग्रेस ने इसे जनविरोधी और राजनीतिक लाभ से जुड़ा निर्णय बताते हुए विरोध शुरू कर दिया है।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इलाकों की अदला-बदली, बदली जिला सीमाएं

राज्य सरकार की अधिसूचना के अनुसार, बाड़मेर और बालोतरा जिलों के कुछ उपखंड और तहसीलों की आपसी अदला-बदली की गई है। सबसे अहम बदलाव यह किया गया कि बायतू उपखंड को बालोतरा जिले से हटाकर फिर से बाड़मेर जिले में शामिल कर दिया गया है। वहीं, बाड़मेर के गुढ़ामालानी और धोरीमन्ना उपखंड को नए जिले बालोतरा में शामिल किया गया है।

इस बदलाव से दोनों जिलों का प्रशासनिक स्वरूप पूरी तरह बदल गया है। सरकार का कहना है कि यह पुनर्गठन प्रशासनिक संतुलन और संचालन को बेहतर बनाने के उद्देश्य से किया गया है, लेकिन विपक्ष इसे सीधे तौर पर सियासी फैसला मान रहा है।

जनगणना से पहले रणनीतिक कदम, सीमाएं 2027 तक फ्रीज

इस फैसले को लेकर राजनीतिक हलकों में यह भी चर्चा है कि सरकार ने यह कदम रणनीति के तहत 31 दिसंबर को उठाया। दरअसल, 1 जनवरी से जनगणना प्रक्रिया के कारण देशभर में प्रशासनिक सीमाएं मई 2027 तक के लिए फ्रीज हो जाती हैं। ऐसे में अब जनगणना पूरी होने तक किसी भी जिले, तहसील या उपखंड की सीमाओं में बदलाव नहीं किया जा सकेगा।

विशेषज्ञों का कहना है कि इस समय सीमा के कारण अब सरकार के इस आदेश को न तो बदला जा सकेगा और न ही इसे आसानी से अदालत में चुनौती दी जा सकेगी। जनगणना का आधार बनाकर सरकार को कानूनी बचाव भी मिल सकता है।

विधानसभा परिसीमन और नेताओं के सियासी गणित पर असर

जिलों की सीमाओं में बदलाव का सीधा असर आने वाले समय में विधानसभा सीटों के परिसीमन पर भी पड़ सकता है। बायतू विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक और मध्यप्रदेश कांग्रेस प्रभारी हरीश चौधरी चुनाव लड़ते हैं। बायतू उपखंड को फिर से बाड़मेर में शामिल किए जाने से उनके राजनीतिक समीकरण प्रभावित होने की संभावना जताई जा रही है।

वहीं, गुढ़ामालानी मंत्री केके विश्नोई का निर्वाचन क्षेत्र है, जिसे अब बालोतरा जिले में शामिल किया गया है। इस बदलाव के पीछे भी स्थानीय राजनीति और आगामी चुनावी गणित को जोड़कर देखा जा रहा है।

नेताओं के बयान, सोशल मीडिया पर तीखी प्रतिक्रियाएं

इस प्रशासनिक फैसले के बाद सियासी बयानबाजी तेज हो गई है।

हरीश चौधरी ने सोशल मीडिया पर शायराना अंदाज में विरोध जताते हुए लिखा—

“राजनीति मकसद से तहसीलों को तोड़ा,

न डरूंगा, न झुकूंगा,

मैं अपने लोगों के साथ खड़ा हूं,

चाहे किधर भेजो मुझे।”

सांसद उम्मेदाराम बेनीवाल ने इसे “तुगलकी व्यवस्था” करार देते हुए कहा कि भाजपा सरकार का यह निर्णय लोगों को प्रशासन से और दूर करेगा।

वहीं, पूर्व मंत्री हेमाराम चौधरी ने अधिसूचना पर सवाल उठाते हुए कहा कि धोरीमन्ना उपखंड को बाड़मेर से हटाकर बालोतरा में शामिल करना और गुढ़ामालानी के पश्चिमी व दक्षिणी गांवों में किया गया बदलाव जमीनी हकीकत और आम लोगों की सुविधाओं के खिलाफ है।

नए बदलाव के बाद प्रशासनिक ढांचा

नवीन पुनर्गठन के बाद अब बालोतरा जिले में 5 उपखंड, 9 तहसील और 5 उपतहसील होंगी। वहीं, बाड़मेर जिले में 7 उपखंड, 11 तहसील और 7 उपतहसील रहेंगी।

बायतू विधानसभा क्षेत्र का भी पुनर्गठन किया गया है। पहले इसमें गिड़ा, पाटोदी और बायतू तहसील शामिल थीं। नए निर्णय के तहत गिड़ा और पाटोदी तहसील बालोतरा जिले में रहेंगी, जबकि बायतू तहसील को दोबारा बाड़मेर जिले में शामिल किया गया है।

भाजपा का जश्न, कांग्रेस का विरोध

नोटिफिकेशन जारी होते ही बालोतरा क्षेत्र में भाजपा समर्थकों ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताते हुए जश्न मनाया और पटाखे फोड़े। दूसरी ओर, कांग्रेस ने इसे जनविरोधी निर्णय करार देते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है।