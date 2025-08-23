राजस्थान: तेज़ाब की धमकी और फर्जी कागज़ों पर करवाए साइन, फिर जबरन 3 तलाक

राजधानी के अशोक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं।

राजधानी के अशोक नगर थाना क्षेत्र में रहने वाली एक महिला ने अपने पति और ससुराल वालों पर संगीन आरोप लगाए हैं। पीड़िता शहनाज बानो ने अदालत का दरवाज़ा खटखटाते हुए दावा किया कि उसके पति फैसल अहमद उर्फ सनी और परिजनों ने मिलकर षड्यंत्रपूर्वक फर्जी तलाकनामा तैयार किया, जबरन तीन तलाक दिया और दहेज व स्त्री धन हड़प लिया। अदालत के आदेश पर अशोक नगर थाना पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

शहनाज बानो ने अदालत में दायर परिवाद में बताया कि उसका निकाह 30 जुलाई 2021 को फैसल अहमद से हुआ था। शादी के दौरान ससुराल पक्ष की मांग पर 22 तोला सोना, 500 ग्राम चांदी और 10 लाख रुपये नकद सहित भारी-भरकम दहेज दिया गया। आरोप है कि शादी के बाद भी पति और परिजन संतुष्ट नहीं हुए और लगातार अतिरिक्त संपत्ति व सामान की मांग करने लगे। जब परिवार की ओर से इनकार हुआ, तो शहनाज को शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा।

पीड़िता ने यह भी आरोप लगाया कि फैसल अहमद पहले से ही एक अन्य युवती के साथ संबंध रखता था। शादी के बाद उसने शहनाज पर तलाक लेकर अलग होने का दबाव बनाया। लेकिन जब उसने इनकार किया, तो पति और ससुराल वालों ने मिलकर षड्यंत्र रच डाला।

शहनाज बानो का कहना है कि छह जुलाई 2025 को आरोपियों ने उसे कमरे में बंद कर तेज़ाब डालने की धमकी दी। जान से मारने के डर से उसे जबरन स्टांप पेपर पर हस्ताक्षर कराए गए। बाद में उन्हीं कागज़ों पर फर्जी तलाकनामा तैयार कर लिया गया। पीड़िता का आरोप है कि इस पूरी साजिश के पीछे उसका पति फैसल अहमद और परिवार के अन्य लोग शामिल थे।

महिला ने अदालत को बताया कि शादी के समय दिए गए सभी जेवरात और 10 लाख रुपये नकद भी ससुराल वालों ने हड़प लिए। बार-बार मांगने पर भी उन्हें वापस नहीं किया गया। उल्टा, धमकी और उत्पीड़न का सिलसिला जारी है

पीड़िता की शिकायत पर अदालत ने मामला दर्ज करने का आदेश दिया। आदेश के बाद अशोक नगर थाना पुलिस ने फैसल अहमद, मोहम्मद अहमद, सोहेल अहमद, फरजाना अहमद, रिविश उर्फ पिंटू, चिंटू, सलमा और मेहरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है। पुलिस ने आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की विभिन्न धाराओं के साथ-साथ मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) अधिनियम के प्रावधानों में केस दर्ज किया है।

अशोक नगर थाना पुलिस ने सभी आरोपियों को नोटिस भेजकर पूछताछ शुरू कर दी है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि मामला बेहद गंभीर है और दस्तावेजों की जांच की जा रही है। यह भी परखा जाएगा कि तलाकनामा असली है या जाली। वहीं, पीड़िता ने न्यायालय से सुरक्षा की गुहार लगाई है ताकि ससुराल पक्ष की ओर से कोई और दबाव न बनाया जा सके।