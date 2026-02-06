राजस्थान में पेड़ काटने के विवाद में भाई ने कुल्हाड़ी से की हत्या
राजस्थान के अलवर जिले में मामूली दिखने वाला पेड़ काटने का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बेरे गांव में नीम का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर
राजस्थान के अलवर जिले में मामूली दिखने वाला पेड़ काटने का विवाद खूनी संघर्ष में बदल गया। बगड़ तिराया थाना क्षेत्र के बेरे गांव में नीम का पेड़ काटने को लेकर हुए विवाद में एक व्यक्ति ने अपने ही चचेरे भाई पर कुल्हाड़ी से हमला कर उसकी हत्या कर दी। बीच-बचाव में आए मृतक के बेटे और परिवार की तीन महिलाओं पर भी हमला किया गया, जिससे वे घायल हो गए। घटना के बाद आरोपी और उसका परिवार मौके से फरार हो गया। हत्या के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है।
घटना शुक्रवार सुबह करीब 9 बजे की बताई जा रही है। मृतक की पहचान बली (65) के रूप में हुई है, जो खेती-किसानी कर अपने परिवार का पालन-पोषण करता था। बली के सात बच्चे हैं।
पेड़ काटने को लेकर पुराना विवाद
मृतक के बेटे अकरम हुसैन ने बताया कि उनके घर और खेत के पास स्थित नीम का पेड़ बली के हिस्से की जमीन में आता है। एक दिन पहले बली के चचेरे भाई फकरु और उसके बेटों ने उस नीम के पेड़ की कुछ डालियां काट दी थीं। इस बात को लेकर दोनों परिवारों में कहासुनी हुई थी।
अकरम के अनुसार, शुक्रवार सुबह फकरु अपने बेटों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ दोबारा पेड़ काटने पहुंच गया। जब बली ने इसका विरोध किया तो विवाद बढ़ गया और देखते ही देखते मामला हिंसक हो गया।
कुल्हाड़ी से सिर पर हमला, मौके पर मचा हड़कंप
आरोप है कि विवाद के दौरान फकरु ने बली पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। कुल्हाड़ी सीधे बली के सिर पर लगी, जिससे सिर से खून बहने लगा और वह गंभीर रूप से घायल हो गया। चीख-पुकार सुनकर बली का बेटा अकरम मौके पर पहुंचा तो आरोपियों ने उस पर भी हमला कर दिया। अकरम के सिर में गंभीर चोटें आई हैं।
हमले के दौरान परिवार की तीन महिलाएं भी बीच-बचाव करने आईं, जिन पर भी हमला किया गया। सभी घायलों को बाद में अस्पताल में भर्ती कराया गया।
सिर में फंसी रही कुल्हाड़ी
मृतक के भाई इमामुद्दीन ने बताया कि हमला इतना गंभीर था कि कुल्हाड़ी बली के सिर में फंस गई थी। काफी खून बह रहा था। परिजन किसी तरह कुल्हाड़ी निकालकर बली को गंभीर हालत में अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन अत्यधिक रक्तस्राव के कारण डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
इमामुद्दीन ने बताया कि नीम का पेड़ पूरी तरह बली के हिस्से की जमीन में आता था, लेकिन फकरु जबरन पेड़ काटना चाहता था। इसी बात को लेकर पिछले कई दिनों से दोनों के बीच तनाव बना हुआ था।
घटना के बाद आरोपी फरार, गांव में तनाव
हत्या के बाद फकरु और उसका पूरा परिवार मौके से फरार हो गया। सूचना मिलने पर बगड़ तिराया थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घटनास्थल से सबूत जुटाए। पुलिस ने ग्रामीणों से भी घटना की जानकारी ली।
घटना के बाद गांव में तनाव का माहौल बना हुआ है। एहतियातन पुलिस बल तैनात किया गया है ताकि किसी तरह की अप्रिय स्थिति न बने।
पुलिस ने शुरू की तलाश
बगड़ तिराया थाना प्रभारी (SHO) विनोद सांवरिया ने बताया कि मामले में अस्पताल में मौजूद परिजनों की रिपोर्ट के आधार पर केस दर्ज किया गया है। आरोपी और उसके परिवार की तलाश के लिए पुलिस की टीमें गठित कर दबिश दी जा रही है। जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
पुलिस का कहना है कि पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है और सभी घायलों के मेडिकल रिपोर्ट भी जुटाई जा रही हैं।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।