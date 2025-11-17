राजस्थान: लंबे इंतजार के बाद तबादला सूची जारी; उदयपुर रेंज के 78 निरीक्षक बदले

संक्षेप: राजस्थान पुलिस महकमे में लंबे समय से लंबित एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने 78 पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) के तबादलों की सूची जारी कर दी।

राजस्थान पुलिस महकमे में लंबे समय से लंबित एक बड़े प्रशासनिक फेरबदल को आखिरकार मंजूरी मिल गई है। उदयपुर रेंज के आईजी गौरव श्रीवास्तव ने 78 पुलिस निरीक्षकों (Inspectors) के तबादलों की सूची जारी कर दी। इस कदम को रेंज के भीतर पुलिसिंग के ढांचे को नई दिशा देने वाली महत्वपूर्ण कार्रवाई माना जा रहा है।

पिछले कई सप्ताहों से यह सूची विभागीय स्तर पर चर्चा का विषय बनी हुई थी। कई थानों में वर्षों से जमे निरीक्षकों को हटाए जाने की मांग लगातार उठ रही थी। लिहाजा, इस व्यापक तबादला सूची ने निरीक्षकों के साथ ही पूरे रेंज में नई ऊर्जा का संचार कर दिया है।

आईजी गौरव श्रीवास्तव द्वारा जारी की गई सूची में रेंज के विभिन्न जिलों—उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर और राजसमंद—में तैनात निरीक्षकों को नए स्थानों पर भेजा गया है। अधिकारियों का कहना है कि यह फेरबदल लंबे समय से अटके प्रशासनिक सुधारों को गति देने के लिए आवश्यक था।

रेंज स्तर पर कई निरीक्षक ऐसे थे जो वर्षों से एक ही थाना या यूनिट में पदस्थ थे। इस पर विभाग के भीतर भी सवाल उठ रहे थे कि स्थायी तैनाती से कामकाज में सुस्ती आ जाती है और कानून-व्यवस्था पर असर पड़ता है। आईजी ने इन शिकायतों और फील्ड इनपुट्स के आधार पर बदलाव को प्राथमिकता देते हुए सूची को अंतिम रूप दिया।

सूत्रों की मानें तो यह तबादला सूची काफी संतुलित तरीके से तैयार की गई है। जहां अनुभवी निरीक्षकों को संवेदनशील और भीड़-भाड़ वाले थानों में भेजा गया है, वहीं नई ऊर्जा और सक्रियता दिखाने वाले अधिकारियों को प्रमुख यूनिट्स का जिम्मा सौंपा गया है। कई निरीक्षकों को ऐसे क्षेत्रों में तैनाती दी गई है जहां हाल के महीनों में अपराध के नए पैटर्न सामने आए हैं।

इतनी बड़ी संख्या में निरीक्षकों के स्थानांतरण से रेंज के कई थानों और पुलिस चौकियों की कार्यप्रणाली पर सीधा असर पड़ने की संभावना है। नए अधिकारी अपने-अपने थानों की चुनौतियों, स्थानीय अपराध के ग्राफ, पुराने मामलों और पेंडिंग जांचों की समीक्षा जल्द शुरू करेंगे।

वहीं, पुराने पदों से हटाए गए निरीक्षकों को अब नई जिम्मेदारियों को समझने और क्षेत्र में पकड़ मजबूत करने के लिए समय लगेगा। पुलिस विभाग का मानना है कि यह बदलाव आने वाले महीनों में कानून-व्यवस्था को और प्रभावी बनाने में मदद करेगा।

रेंज आईजी द्वारा निरीक्षकों की सूची जारी करने के बाद अब सभी ज़िलों के एसपी भी अपनी-अपनी तबादला सूची तैयार करने में जुट गए हैं। अनुमान है कि अगले कुछ दिनों में उप-निरीक्षकों (SI) और अन्य कर्मियों की व्यापक सूची सामने आएगी।

एसपी स्तर की ये तबादला सूची जिले में पुलिसिंग के अगले चरण की रूपरेखा तय करेगी। माना जा रहा है कि इससे पुलिस स्टेशनों में नए सिरे से टीम गठन होगा, जो दैनिक कामकाज और अपराध नियंत्रण दोनों में तेजी लाएगा।