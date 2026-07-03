राजस्थान में ट्रांसफर की डेडलाइन बढ़ी, अब 10 जुलाई तक होंगे तबादले

सरकार ने इससे पहले 19 जून को तबादलों पर लगी रोक हटाते हुए 5 जुलाई तक ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बीच 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे और पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी।

राजस्थान के लाखों सरकारी कर्मचारियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने तबादलों पर दी गई छूट की अवधि को पांच दिन और बढ़ाते हुए अब 10 जुलाई तक ट्रांसफर करने की अनुमति दे दी है। सरकार के इस फैसले के बाद उन कर्मचारियों की उम्मीदें फिर से जाग गई हैं, जो लंबे समय से अपने परिवार के करीब आने, स्वास्थ्य कारणों या बेहतर कार्यस्थल की उम्मीद में तबादले का इंतजार कर रहे थे। प्रशासनिक सुधार विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

5 जुलाई की जगह अब 10 जुलाई तक मिल सकेगा तबादले का मौका सरकार ने इससे पहले 19 जून को तबादलों पर लगी रोक हटाते हुए 5 जुलाई तक ट्रांसफर करने की अनुमति दी थी। लेकिन इस बीच 4 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राजस्थान दौरे और पचपदरा रिफाइनरी लोकार्पण कार्यक्रम के कारण कई विभागों में तबादलों की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी। विभागीय स्तर पर तैयारियां अधूरी रहने और जनप्रतिनिधियों की मांग के बाद सरकार ने अवधि को 10 जुलाई तक बढ़ाने का फैसला लिया।

सचिवालय और मंत्रियों के आवासों पर बढ़ी कर्मचारियों की भीड़ सचिवालय से लेकर मंत्रियों के आवास तक इन दिनों अलग ही माहौल देखने को मिल रहा है। प्रदेश के अलग-अलग जिलों से बड़ी संख्या में सरकारी कर्मचारी जयपुर पहुंच रहे हैं। कोई वर्षों से घर से दूर तैनाती की पीड़ा लेकर आया है तो कोई बीमार परिजनों की देखभाल के लिए अपने जिले में पोस्टिंग चाहता है। कई कर्मचारी अपने तबादले की सिफारिश कराने के लिए मंत्रियों, विधायकों और पार्टी नेताओं के चक्कर लगा रहे हैं। सचिवालय में भी रोजाना हजारों लोग आवेदन और सिफारिशों के साथ पहुंच रहे हैं।

इन कर्मचारियों को मिलेगी तबादलों में प्राथमिकता सरकार ने स्पष्ट किया है कि तबादलों की प्रक्रिया पहले से तय नियमों के अनुसार ही होगी। एकल महिला कर्मचारी, विधवा, परित्यक्ता और गंभीर बीमारियों से पीड़ित कर्मचारियों को प्राथमिकता दी जाएगी। कैंसर, हृदय रोग, किडनी, फेफड़ों और मस्तिष्क संबंधी गंभीर बीमारियों से जूझ रहे कर्मचारियों के मामलों को संवेदनशीलता के साथ देखा जाएगा। यह आदेश केवल सरकारी विभागों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि निगमों, बोर्डों और स्वायत्तशासी संस्थाओं पर भी लागू होगा।

ग्रेड थर्ड शिक्षक और स्वास्थ्य विभाग अब भी दायरे से बाहर हालांकि सभी कर्मचारियों को इस फैसले से राहत नहीं मिली है। प्रदेश के ग्रेड थर्ड शिक्षकों के तबादलों पर इस बार भी रोक बरकरार रहेगी। वर्ष 2018 से इन शिक्षकों के ट्रांसफर बंद हैं और वे लगातार सरकार से प्रतिबंध हटाने की मांग कर रहे हैं, लेकिन इस बार भी उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो सकीं। दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग में भी तबादलों पर रोक नहीं हटाई गई है। सरकार का कहना है कि मानसून के दौरान मौसमी बीमारियों के बढ़ते मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य सेवाओं को प्रभावित नहीं किया जा सकता।

बीजेपी नेताओं की सिफारिशों के आधार पर तैयार होंगी सूचियां राजनीतिक स्तर पर भी तबादलों को लेकर गतिविधियां तेज हो गई हैं। भारतीय जनता पार्टी के कई विधायक और संगठन से जुड़े नेता पहले ही अपने-अपने क्षेत्रों के कर्मचारियों की सिफारिशें संबंधित मंत्रियों तक पहुंचा चुके हैं। शिक्षा, पुलिस, बिजली, वित्त और अन्य जनसंपर्क वाले विभागों में सबसे अधिक तबादलों की मांग बताई जा रही है। विभागीय मंत्री इन सिफारिशों और प्रशासनिक जरूरतों के आधार पर अंतिम सूची तैयार करेंगे, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के माध्यम से तबादला आदेश जारी किए जाएंगे।