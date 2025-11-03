Hindustan Hindi News
राजस्थान में तबादलों पर लगी रोक,निर्वाचन आयोग के निर्देश पर सरकार ने जारी किए ये आदेश

Mon, 3 Nov 2025 11:19 PMSachin Sharma लाइव हिन्दुस्तान, जयपुर
राजस्थान सरकार ने राज्य में तबादलों पर अस्थायी रोक लगाने का बड़ा फैसला लिया है। यह रोक उन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी जो मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य से जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग की ओर से जारी आदेश के अनुसार, आगामी 7 फरवरी 2026 तक इन अधिकारियों और कर्मचारियों का स्थानांतरण नहीं किया जा सकेगा।

यह निर्णय भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुपालन में लिया गया है। आयोग के आदेश के तहत राज्य में मतदाता सूचियों के विशेष पुनरीक्षण कार्य की प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 तक चलती रहेगी। इसी दौरान यह सुनिश्चित किया जाएगा कि मतदाता सूची का अद्यतन कार्य बिना किसी प्रशासनिक बाधा या कार्मिक परिवर्तन के सुचारू रूप से पूरा हो।

सरकार द्वारा जारी निर्देशों में स्पष्ट किया गया है कि यह तबादला रोक उन सभी अधिकारियों और कर्मचारियों पर लागू होगी जो मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य से प्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं। इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी (कलेक्टर), उप जिला निर्वाचन अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलेक्टर), निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी, सहायक निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी (तहसीलदार/नायब तहसीलदार) शामिल हैं।

इसके अलावा पुनरीक्षण कार्य में नियुक्त अन्य अधिकारी जैसे लेखा अधिकारी, पटवारी और बीएलओ (बूथ लेवल ऑफिसर) भी इस दायरे में आएंगे। इन सभी कर्मचारियों का तबादला अब बिना निर्वाचन आयोग की अनुमति के नहीं किया जा सकेगा।

निर्देशों में कहा गया है कि यदि किसी अत्यावश्यक या अनिवार्य प्रशासनिक स्थिति में किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला आवश्यक होता है, तो उसके लिए राज्य सरकार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य होगा। इस अनुमति के बिना किसी भी प्रकार का स्थानांतरण आदेश प्रभावी नहीं माना जाएगा।

सरकार और निर्वाचन आयोग का मानना है कि मतदाता सूचियों के पुनरीक्षण कार्य के दौरान बार-बार कार्मिक परिवर्तन होने से कार्य की निरंतरता और सटीकता पर असर पड़ता है। कई बार अधिकारियों के तबादले से क्षेत्रवार सूचनाओं में भ्रम की स्थिति पैदा हो जाती है, जिससे मतदाता सूची अपडेट करने की प्रक्रिया में त्रुटियां आने की संभावना बढ़ जाती है। इसी कारण यह रोक लगाई गई है ताकि मतदाता सूची पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी और व्यवस्थित रूप से पूरा किया जा सके।

भारत निर्वाचन आयोग ने देशभर में मतदाता सूचियों के विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान की घोषणा की है, जिसके तहत प्रत्येक मतदान केंद्र स्तर पर मतदाताओं की जानकारी की जांच, सत्यापन और सुधार का कार्य किया जा रहा है। राजस्थान में यह प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 तक चलेगी। इसके बाद आयोग 7 फरवरी 2026 तक पुनरीक्षण कार्य से जुड़े अधिकारियों की तैनाती स्थिर रखने का निर्देश दे चुका है।

