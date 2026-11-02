केंद्र की योजनाओं में राजस्थान का डंका; किन कामों में मारी बाजी

राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य में खरीफ सीजन 2025 के दौरान 2.2 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियां जारी की गईं।

अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर राजस्थान में 62,915 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 85 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया।

केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने के मामले में राजस्थान ने देशभर में अपनी धाक जमाई है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के मुताबिक, राज्य ने 12 केंद्रीय योजनाओं और कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में देश में पहला स्थान हासिल किया है। वहीं, 10 योजनाओं में राजस्थान दूसरे और आठ में तीसरे स्थान पर रहा है। खेती से लेकर सौर ऊर्जा, स्वच्छता, आदिवासी कल्याण और स्वास्थ्य तक अलग-अलग क्षेत्रों में राज्य को यह उपलब्धि मिली है।

मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रविवार को इन उपलब्धियों का जिक्र करते हुए इसका श्रेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र तथा राज्य सरकार के बीच बेहतर तालमेल को दिया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार सुशासन, ऊर्जा, कृषि, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जनकल्याण सहित सभी क्षेत्रों में प्रतिबद्धता के साथ काम कर रही है।

फसल बीमा से सोलर तक, इन योजनाओं में राजस्थान अव्वल राजस्थान ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत देश में पहला स्थान हासिल किया है। राज्य में खरीफ सीजन 2025 के दौरान 2.2 करोड़ फसल बीमा पॉलिसियां जारी की गईं। वहीं, रबी सीजन 2025-26 में 1.7 करोड़ पॉलिसियां जारी की गईं। कृषि क्षेत्र में इस प्रदर्शन को राज्य की प्रमुख उपलब्धियों में गिना गया है।

सौर ऊर्जा के क्षेत्र में भी राजस्थान ने अपना दम दिखाया। प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) के कंपोनेंट-ए के तहत सोलर इंस्टॉलेशन और कंपोनेंट-सी के तहत सोलराइज्ड फीडरों की संख्या के मामले में राज्य पहले स्थान पर रहा।

योग दिवस पर 85 लाख से ज्यादा लोगों की भागीदारी अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2025 पर राजस्थान में 62,915 स्थानों पर कार्यक्रम आयोजित किए गए। इनमें 85 लाख से अधिक लोगों ने हिस्सा लिया। इस भागीदारी के साथ राज्य ने देश में पहला स्थान हासिल किया।

विकसित भारत संकल्प यात्रा के दौरान भी राजस्थान ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया। राज्य में 11,209 शिविरों के माध्यम से 5.9 लाख उज्ज्वला गैस कनेक्शन उपलब्ध कराए गए। इस उपलब्धि के आधार पर राजस्थान इस अभियान में देश में पहले स्थान पर रहा।

स्वच्छता और पोषण अभियान में भी आगे स्वच्छता के मोर्चे पर राजस्थान ने स्वच्छता ही सेवा अभियान 2025 के तहत लक्षित इकाइयों के कायाकल्प में पहला स्थान हासिल किया। पोषण पखवाड़ा 2026 के तहत आयोजित गतिविधियों में भी राज्य शीर्ष पर रहा।

फिट इंडिया फ्रीडम रन 2024 के तहत देशभर में आयोजित 10,443 कार्यक्रमों में से 6,000 से अधिक कार्यक्रम राजस्थान में हुए। इससे फिटनेस और जनभागीदारी से जुड़े अभियानों में भी राज्य की सक्रियता सामने आई।

आदिवासी कल्याण के क्षेत्र में धरती आबा जनभागीदारी अभियान के तहत राजस्थान को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में पहचान मिली। यह अभियान जनजातीय कार्य मंत्रालय की ओर से शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाने और सरकारी योजनाओं का लाभ पात्र लोगों तक पहुंचाना है।

इसके अलावा, अंगदान एवं प्रत्यारोपण के क्षेत्र में 2025 के दौरान किए गए काम और खनिज ब्लॉक नीलामी में प्रदर्शन के लिए भी राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिली। राज्य को डब्ल्यूएचओ का विशेष तंबाकू नियंत्रण पुरस्कार 2026 भी मिला।

10 योजनाओं में दूसरा, आठ में तीसरा स्थान राजस्थान ने केवल पहले स्थान पर ही नहीं, बल्कि दूसरे और तीसरे स्थान पर भी अपनी मौजूदगी दर्ज कराई। मुख्यमंत्री के मुताबिक, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना, पोषण माह, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के तहत आभा आईडी निर्माण और प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के क्रियान्वयन में राज्य दूसरे स्थान पर रहा।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत सड़क निर्माण और पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना में भी राजस्थान ने दूसरा स्थान हासिल किया।