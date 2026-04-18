राजस्थान के टोंक में राजा मानसिंह का पुनर्जन्म? 10 साल के बच्चे ने किया ये दावा

राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसिंह इलाके का एक छोटा सा गांव जैकमाबाद इन दिनों अचानक सुर्खियों में है। वजह है 10 साल का एक बच्चा, कानाराम बैरवा, जो खुद को ‘राजा मानसिंह’ का पुनर्जन्म बता रहा है।

राजस्थान के टोंक जिले के टोडारायसिंह इलाके का एक छोटा सा गांव जैकमाबाद इन दिनों अचानक सुर्खियों में है। वजह है 10 साल का एक बच्चा, कानाराम बैरवा, जो खुद को ‘राजा मानसिंह’ का पुनर्जन्म बता रहा है। सोशल मीडिया पर इस कहानी ने ऐसा तूल पकड़ा है कि लोग इसे चमत्कार मानने लगे हैं, लेकिन जब हकीकत की कसौटी पर परखा गया, तो कहानी में कई झोल सामने आने लगे।

दरअसल, वायरल हो रहे वीडियो और पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि कानाराम कोई साधारण बच्चा नहीं, बल्कि आमेर के राजा मानसिंह का पुनर्जन्म है। गांव में भी इस चर्चा ने माहौल गरमा दिया है कोई इसे चमत्कार बता रहा है तो कोई इसे महज अफवाह मान रहा है।

ढाई साल की उम्र से शुरू हुई कहानी परिवार वालों के मुताबिक, जब कानाराम करीब ढाई साल का था, तभी उसने अजीब व्यवहार करना शुरू कर दिया था। वह घर का खाना खाने से इनकार करने लगा और खुद को ‘राजपूत’ बताते हुए कहने लगा कि वह इस घर का खाना नहीं खा सकता। बच्चे की ये बातें सुनकर परिवार भी हैरान रह गया।

हालांकि, समय बीतने के साथ यह दावा धीरे-धीरे कमजोर पड़ता नजर आया। आज वही बच्चा अपने घर का खाना खा रहा है और सामान्य जिंदगी जी रहा है। यहीं से कहानी में पहला बड़ा सवाल खड़ा होता है अगर वह सच में खुद को किसी और जन्म का मानता था, तो यह दावा समय के साथ क्यों बदल गया?

सवालों में उलझा ‘पुनर्जन्म’ जब बच्चे से कुछ सवाल किए गए, तो वह दो-तीन सामान्य सवालों के जवाब जरूर दे पाया, लेकिन जैसे ही उससे उसके कथित ‘पिछले जन्म’ से जुड़े अहम सवाल पूछे गए जैसे पत्नी का नाम, भाइयों के नाम या परिवार की अन्य जानकारी वह जवाब नहीं दे सका।

यहीं पर पुनर्जन्म की कहानी कमजोर पड़ती नजर आती है। अगर कोई व्यक्ति सच में अपने पिछले जन्म की यादें होने का दावा करता है, तो उससे जुड़ी बुनियादी जानकारी तो उसे होनी ही चाहिए। लेकिन कानाराम के मामले में ऐसा कुछ भी ठोस सामने नहीं आया।

सोशल मीडिया पर ‘कहानी’, जमीन पर ‘सच्चाई’ सोशल मीडिया पर इस घटना को लेकर तरह-तरह की कहानियां गढ़ी जा रही हैं। कोई इसे चमत्कार बता रहा है, तो कोई इसे सनसनी फैलाने का जरिया। लेकिन जमीन पर सच्चाई इससे काफी अलग नजर आती है।

विशेषज्ञों का मानना है कि बच्चों में कल्पनाशक्ति बहुत तेज होती है और कई बार वे सुनी-सुनाई बातों को अपनी कहानी का हिस्सा बना लेते हैं। ऐसे में बिना ठोस सबूत के किसी भी दावे को सच मान लेना सही नहीं है।

हकीकत से सामना जरूरी सबसे अहम बात यह है कि कानाराम आज एक सामान्य बच्चा है और उसकी पहचान उसी रूप में होनी चाहिए। वह भले ही खुद को राजा मानसिंह बताता हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आज वह जैकमाबाद गांव का रहने वाला एक बच्चा है।

न तो वह आमेर के महलों में रह सकता है और न ही समाज उसे एक राजा के रूप में स्वीकार करेगा। ऐसे में परिवार और आसपास के लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि वे बच्चे को हकीकत से रूबरू कराएं और उसे सही दिशा दें।

पुनर्जन्म जैसे विषय हमेशा से लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र रहे हैं, लेकिन हर कहानी सच नहीं होती। टोंक के इस मामले में भी फिलहाल कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आया है जो इस दावे को साबित कर सके।