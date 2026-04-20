राजस्थान में तेल की लूट! टोंक हाईवे पर बहा सरसों का तेल, बर्तन लेकर टूट पड़े लोग
राजस्थान के टोंक जिले में शनिवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इंसान की फितरत पर सवाल भी खड़े किए और हंसी-मजाक का माहौल भी बना दिया। नेशनल हाईवे-52 पर दाखिया गांव के पास सरसों के तेल से भरे एक टैंकर में हादसे के बाद छेद हो गया
राजस्थान के टोंक जिले में शनिवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इंसान की फितरत पर सवाल भी खड़े किए और हंसी-मजाक का माहौल भी बना दिया। नेशनल हाईवे-52 पर दाखिया गांव के पास सरसों के तेल से भरे एक टैंकर में हादसे के बाद छेद हो गया, और फिर क्या था सड़क पर बहते तेल को देखकर गांववालों में मानो ‘तेल लूट महोत्सव’ शुरू हो गया।
हादसा कैसे हुआ?
मिली जानकारी के अनुसार, कोटा से जयपुर की ओर जा रहा सरसों के तेल से भरा टैंकर जैसे ही दाखिया गांव के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर के ऊपरी हिस्से में छेद हो गया और उसमें भरा सरसों का तेल धीरे-धीरे सड़क पर बहने लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि टैंकर पलटा नहीं, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी।
तेल बहा...और भीड़ उमड़ी
जैसे ही आसपास के लोगों को खबर लगी कि सड़क पर ‘मुफ्त का तेल’ बह रहा है, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई ड्रम लेकर पहुंचा, तो कोई बाल्टी, तो कोई पीपा हर किसी की कोशिश थी कि जितना हो सके तेल समेट लिया जाए। देखते ही देखते हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क ‘सरसों मंडी’ में तब्दील हो गई।
न नियम, न डर- बस तेल ही तेल
हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान न तो लोगों को सड़क सुरक्षा का ख्याल रहा और न ही किसी हादसे का डर। तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के बीच लोग तेल भरने में जुटे रहे। कई लोग तो अपने कपड़ों और जुगाड़ के बर्तनों से भी तेल समेटते नजर आए। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।
गनीमत रही, बड़ा हादसा टला
अगर टैंकर पूरी तरह पलट जाता या उसमें बड़ा रिसाव होता, तो हालात बेकाबू हो सकते थे। लेकिन छेद ऊपरी हिस्से में होने के कारण सीमित मात्रा में ही तेल बहा। इसके बावजूद लोगों की भीड़ और लापरवाही ने स्थिति को जोखिम भरा जरूर बना दिया।
‘आपदा में अवसर’ की मानसिकता पर सवाल
यह घटना एक बार फिर समाज की उस सोच को उजागर करती है, जिसमें लोग आपदा को भी अवसर में बदलने से नहीं चूकते। जहां एक ओर सड़क पर दुर्घटना हुई थी, वहीं दूसरी ओर लोग उसे ‘मुफ्त का माल’ समझकर जुट गए। यह तस्वीर कहीं न कहीं जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की कमी को भी दर्शाती है।
प्रशासन की भूमिका
घटना की सूचना मिलने के बाद स्थानीय प्रशासन और पुलिस मौके पर पहुंची और हालात को नियंत्रित करने की कोशिश की। ट्रैफिक को सुचारू किया गया और टैंकर को सुरक्षित हटाने की कार्रवाई शुरू की गई।
लेखक के बारे मेंSachin Sharma
सचिन शर्मा | वरिष्ठ पत्रकार (राजस्थान)
सचिन शर्मा राजस्थान के एक अनुभवी और वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में 6 वर्षों से अधिक का व्यावहारिक अनुभव प्राप्त है। वर्तमान में वह भारत के अग्रणी समाचार संस्थान ‘लाइव हिन्दुस्तान’ (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में राजस्थान सेक्शन का नेतृत्व कर रहे हैं। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डिजिटल जर्नलिज्म तक, सचिन ने समाचारों की सटीकता, निष्पक्षता और विश्वसनीयता को हमेशा प्राथमिकता दी है।
सचिन शर्मा का पत्रकारिता करियर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से शुरू हुआ, जहां उन्होंने जी राजस्थान में लगभग 3 वर्षों तक मेडिकल और एजुकेशन बीट पर रिपोर्टर के रूप में काम किया। इस दौरान उन्होंने स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा नीतियों और जनहित से जुड़े मुद्दों पर गहन और तथ्यपरक रिपोर्टिंग की। इसके बाद प्रिंट और डिजिटल मीडिया में सक्रिय रहते हुए उन्होंने राजनीति, प्रशासन, सामाजिक सरोकार और जन आंदोलन जैसे विषयों पर भी व्यापक कवरेज किया।
शैक्षणिक रूप से, सचिन शर्मा ने राजस्थान विश्वविद्यालय से बी.कॉम किया है, जिससे उन्हें फाइनेंस और आर्थिक मामलों की मजबूत समझ मिली। इसके बाद उन्होंने मास कम्युनिकेशन में पोस्ट ग्रेजुएशन कर पत्रकारिता की सैद्धांतिक और व्यावहारिक दक्षता हासिल की। सचिन शर्मा तथ्य-आधारित रिपोर्टिंग, स्रोतों की विश्वसनीयता और पाठकों के विश्वास को पत्रकारिता की सबसे बड़ी पूंजी मानते हैं।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।