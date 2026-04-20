राजस्थान में तेल की लूट! टोंक हाईवे पर बहा सरसों का तेल, बर्तन लेकर टूट पड़े लोग

राजस्थान के टोंक जिले में शनिवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इंसान की फितरत पर सवाल भी खड़े किए और हंसी-मजाक का माहौल भी बना दिया। नेशनल हाईवे-52 पर दाखिया गांव के पास सरसों के तेल से भरे एक टैंकर में हादसे के बाद छेद हो गया

राजस्थान के टोंक जिले में शनिवार सुबह एक ऐसा नजारा देखने को मिला, जिसने इंसान की फितरत पर सवाल भी खड़े किए और हंसी-मजाक का माहौल भी बना दिया। नेशनल हाईवे-52 पर दाखिया गांव के पास सरसों के तेल से भरे एक टैंकर में हादसे के बाद छेद हो गया, और फिर क्या था सड़क पर बहते तेल को देखकर गांववालों में मानो ‘तेल लूट महोत्सव’ शुरू हो गया।

हादसा कैसे हुआ? मिली जानकारी के अनुसार, कोटा से जयपुर की ओर जा रहा सरसों के तेल से भरा टैंकर जैसे ही दाखिया गांव के पास पहुंचा, पीछे से आ रहे एक ट्रक ने उसे टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि टैंकर के ऊपरी हिस्से में छेद हो गया और उसमें भरा सरसों का तेल धीरे-धीरे सड़क पर बहने लगा। हालांकि राहत की बात यह रही कि टैंकर पलटा नहीं, वरना स्थिति और गंभीर हो सकती थी।

तेल बहा...और भीड़ उमड़ी जैसे ही आसपास के लोगों को खबर लगी कि सड़क पर ‘मुफ्त का तेल’ बह रहा है, मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कोई ड्रम लेकर पहुंचा, तो कोई बाल्टी, तो कोई पीपा हर किसी की कोशिश थी कि जितना हो सके तेल समेट लिया जाए। देखते ही देखते हाईवे पर अफरा-तफरी का माहौल बन गया और सड़क ‘सरसों मंडी’ में तब्दील हो गई।

न नियम, न डर- बस तेल ही तेल हैरानी की बात यह रही कि इस दौरान न तो लोगों को सड़क सुरक्षा का ख्याल रहा और न ही किसी हादसे का डर। तेज रफ्तार से गुजरते वाहनों के बीच लोग तेल भरने में जुटे रहे। कई लोग तो अपने कपड़ों और जुगाड़ के बर्तनों से भी तेल समेटते नजर आए। यह नजारा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं था।

गनीमत रही, बड़ा हादसा टला अगर टैंकर पूरी तरह पलट जाता या उसमें बड़ा रिसाव होता, तो हालात बेकाबू हो सकते थे। लेकिन छेद ऊपरी हिस्से में होने के कारण सीमित मात्रा में ही तेल बहा। इसके बावजूद लोगों की भीड़ और लापरवाही ने स्थिति को जोखिम भरा जरूर बना दिया।

‘आपदा में अवसर’ की मानसिकता पर सवाल यह घटना एक बार फिर समाज की उस सोच को उजागर करती है, जिसमें लोग आपदा को भी अवसर में बदलने से नहीं चूकते। जहां एक ओर सड़क पर दुर्घटना हुई थी, वहीं दूसरी ओर लोग उसे ‘मुफ्त का माल’ समझकर जुट गए। यह तस्वीर कहीं न कहीं जिम्मेदारी और संवेदनशीलता की कमी को भी दर्शाती है।